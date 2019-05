Detectadas arañas en el bloque quirúrgico del Hospital de Can Misses de Ibiza La empresa encargada del mantenimiento del centro hospitalario solucionó el problema y no fue necesario el cierre de ningún quirófano

El bloque quirúrgico del Hospital de Can Misses, ubicado en la capital de Ibiza, recibió semanas atrás la inesperada «visita» puntual de arañas, que fueron detectadas en los vestuarios, en un pasillo y en la zona de esterilización del citado bloque. La noticia ha sido avanzada este jueves por el «Periódico de Ibiza y Formentera» y confirmada por ABC.

Todo apunta a que los pequeños arácnidos entraron en el hospital a través de algunas cajas de cartón procedentes del exterior del centro. Una vez detectado el problema, fue solucionado de inmediato por la empresa que se ocupa de la limpieza y el mantenimiento del hospital. De hecho, no fue necesaria ninguna desinsectación ni tampoco fue preciso cerrar ningún quirófano.

En cualquier caso, se han reforzado las medidas ya existentes para que no se vuelvan a introducir cajas en el bloque quirúrgico, que es un espacio que no sólo incluye los quirófanos, sino también despachos, vestuarios, baños, zonas de limpio y de sucio. Fuentes oficiales del Área de Salud de Ibiza han confirmado a este diario que las mencionadas incidencias, ocurridas el pasado mes de abril, fueron «casos aislados y puntuales», que como se ha indicado no obligaron al cierre de ningún quirófano ni afectaron tampoco a la actividad sanitaria.

El «gafe» del hospital

En los dos últimos años, el bloque quirúrgico del Hospital de Can Misses se ha visto afectado de manera puntual por la presencia de moscas o de hongos. Cabe recordar, en ese sentido, que a mediados de junio del pasado año fue detectado un hongo ambiental en varios quirófanos, que tuvieron que ser cerrados de forma provisional para su desinsectación.

Unos días antes de ese incidente, Can Misses se había visto ya obligado a clausurar de manera cautelar siete de sus ocho quirófanos, después de que hubiera hecho su aparición en el área quirúrgica un foco de moscas. Ese foco de moscas fue el segundo en apenas diez días, tras el que había sido descubierto a finales de mayo. En ese contexto, tuvieron que ser pospuestas en torno a un centenar de intervenciones, que, o bien se derivaron a otros centros hospitalarios, o bien se reprogramaron con posterioridad.

Un año antes, a finales de enero de 2017, se había producido un primer cierre del área quirúrgica de Can Misses, debido también a la detección de una plaga de moscas. En aquellas fechas tuvieron que cancelarse un total de 56 operaciones. El foco de la citada plaga fue encontrado en el subsuelo de la zona quirúrgica, que fue aislada y fumigada.