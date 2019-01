Dejaron que su casero violara a su hija de 15 años durante dos años a cambio de no pagar el alquiler Su madre biológica y su padrastro la usaban como moneda de cambio en un pacto que entablaron con el dueño de la casa

C., de 15 años, durante los últimos dos vivió un verdadero infierno. Su madre biológica y su padrastro la usaban como moneda de cambio en un pacto que entablaron con el dueño de la casa en la que vivían en la localidad de Bernal, en Argentina, para obtener un beneficio económico que no era otro que no pagar el alquiler.

Según dijeron fuentes policiales a Infobae, el horror al que estuvo sometida ocurrió en una casa ubicada en la calle Neuquén al 68, lugar en el que C. vivía junto a su mamá, Ramona Perla (37) y su padrastro, Julián Agripino (65), un ex albañil y jubilado, quien también se aprovechaba de la convivencia que mantenía con la menor para violarla en reiteradas oportunidades.

La adolescente fue rescatada los últimos días por efectivos de la DDI de Quilmes después de una denuncia hecha por una de sus tías y detuvo a los abusadores, todos de nacionalidad paraguaya. La madre está acusada ahora de «promoción y facilitación de la prostitución».

La menor ahora está al cuidado de personal de Protección a la Niñez . Las autoridades estudian versión que indica que la adolescente después de lo que tuvo que padecer, habría quedado embarazada de alguno de los dos hombres y obligada a abortar.