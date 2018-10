CSIF denuncia la crítica situación del personal de los 18 centros del Imserso El sindicato alerta de la «pobreza sociosanitaria» de los centros, en los que se atiende de forma directa a personas mayores y afectadas por discapacidades graves

Casi 130 plazas vacantes sin cubrir —el 80 por ciento de atención directa a mayores y personas con discapacidad—, otras 50 personas que se van a jubilar inmediatamente y una media de edad de la plantilla de 56 años, esta es la precaria situación laboral denunciada por el CSIF de los centros del Imserso.

El sindicato CSIF ha presentado hoy un informe en el que alerta de la «pobreza sociosanitaria» de los 18 centros del Imserso, en los que se atiende de forma directa a personas mayores y afectadas por discapacidades graves, según ha explicado la secretaria nacional de Igualdad del sindicato, Marian Mur, quien ha reclamado un plan de choque para el ingreso de 200 profesionales en toda España.

«Son una plantilla de 1.200 personas, de las que el 85 por ciento realizan una atención directa sociosanitaria que se presta los 365 días del año durante las 24 horas del día, y estos trabajadores no pueden enfermar, ni acogerse a medidas de conciliación porque no hay personal que les supla» en el trabajo con los mayores y las personas con discapacidad.

Según la responsable sindical, «están prestando un servicio que no es de calidad, no porque no quieran» sino por la precaria situación laboral de «una plantilla envejecida, con una media de 56 años, y que en su última etapa laboral» tienen un trabajo en el que deben levantar peso y realizar trabajos que les provoca con frecuencia lesiones músculo esqueléticas.

Según los cálculos del sindicato, cada profesional socio sanitario debe atender de media entre 6 y 10 personas y en cada centro hay una lista de espera media de 20 personas que no tienen posibilidad de entrar si no se produce un fallecimiento de algún interesado.

La situación se agrava, ha destacado el sindicato más representativo de la Función Pública, con la «salida-huida» de trabajadores que piden traslados a otras administraciones con mejores condiciones laborales y «muchos de ellos por situación de estrés», «pero nadie pide incorporarse» a los centros del Imserso.

«Las mujeres son las más afectadas por esta situación, ya que son el 85 por ciento del total de la plantilla, con un alto índice de situaciones de incapacidad temporal, debido al desgaste físico por la carga excesiva de trabajo», ha señalado.

El CSIF advierte de que «la actual situación, tanto laboral como social por parte de los familiares y los propios residentes han convertido estos centros en auténtica bomba de relojería; si no hay una solución rápida como un replanteamiento de las plantillas y cobertura urgente de las vacantes iremos de manera irremediable al conflicto laboral».

El informe detalla la situación y las necesidades de plantilla de cada uno de los 18 centros del Imserso: 5 Centros de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF), 6 centros de Recuperación para Personas con Discapacidad Física y Promoción de la Autonomía Personal (CPAP/CRMF), 3 Centros de Referencia estatal y los centros de Ceuta y Melilla.

Además, critica que haya incluso centros nuevos acabados y perfectamente dotados que están cerrados, situados en León, Soria, Langreo y Valencia, y que existan diferencias salariales entre los trabajadores del Imserso y los de centros de atención de algunas Comunidades Autónomas.

«Los trabajadores sufrimos continuamente lesiones porque estamos trabajando con personas mayores que hay que mover, pero sobre quiero destacar que son personas que necesitan mucha dedicación y tiempo para hacer las cosas», ha explicado Elena Garrote, trabajadora de un centro de Leganés, quien ha opinado que «cuesta mucho ofrecerles esa ayuda pausada si no hay personal o si se trabaja con una plantilla de mínimos».

En este mismo sentido, Marina Pérez, trabajadora del Centro de Atención al Daño Cerebral en Madrid, ha explicado que «si tienes que asear a un persona no puedes ir con prisas, son personas que necesitan tiempo y hay que respetarlo».

El CSIF ha firmado hoy un acuerdo de colaboración a través del voluntariado con la Fundación Mensajeros de la Paz.

El padre Ángel García ha destacado la importancia de las políticas para los mayores y ha reclamado la necesidad de poner en marcha un «ministerio propio de los mayores o un Ministerio de la Familia» para que se les de a ese colectivo la atención que merece.