Coronavirus España hoy: España sale del riesgo alto tras situarse la incidencia en 140 casos

El Ministerio de Sanidad ha registrado 71 fallecidos por Covid en las últimas 24 horas. Además, Sanidad notificó ayer, con datos aportados por las comunidades autónomas, 4.763 nuevos casos de coronavirus.

Las cifras pueden ser levemente mayores, ya que Ceará fue el único estado en no reportar dato alguno este miércoles por problemas técnicos de su base de datos, según señaló la cartera.

Las autoridades sanitarias de Colombia aseguraron este miércoles que el país puede vivir un cuarto pico de contagios de Covid-19 para finales de octubre, pese al descenso de casos que vive el país desde hace varias semanas, con números que no se veían desde hace más de un año.

Una explosión ha provocado esta noche un incendio en un hospital destinado a pacientes Covid-19 en la ciudad de Tetovo, situada en el noroeste de Macedonia del Norte, a consecuencia del cual han fallecido al menos diez personas y no se descarta que esta cifra pueda aumentar.

La OMS pidió de nuevo el miércoles que las personas vacunadas contra el Covid-19 no reciban dosis de refuerzo y las vacunas sean enviadas a los países pobres que solo pudieron inmunizar a una pequeña parte de su población.

De este modo, las escuelas de Florida podrán comenzar a exigir de forma legal el uso de esta medida de prevención de contagio del coronavirus. "No estamos en tiempos normales, estamos en una pandemia (...) Tenemos niños que no pueden protegerse con una vacuna", ha explicado Coorper, tal y como recoge la agencia estadounidense Bloomberg.

La Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias (European Respiratory Society, ERS), la Plataforma Mundial de Pacientes de Alergia y Vías Respiratorias (Global Allergy and Airways Patient Platform, GAAPP) y AstraZeneca, Amgen, junto con destacados médicos especialistas en enfermedades respiratorias, han puesto en marcha la Coalición Internacional para Enfermedades Respiratorias, una nueva asociación creada para transformar la atención sanitaria de las enfermedades respiratorias en la época pospandemia.

La Dirección General de Investigación en Salud, Formación y Acreditación de Baleares han decretado el cierre cautelar de un centro de pruebas de Covid en Palmanova por diversas deficiencias graves, entre ellas, que no contaba con la autorización preceptiva para ejercer.

El Servicio de Medicina Interna del Hospital Ramón y Cajal ha desarrollado una calculadora que predice el riesgo de Covid-19 grave, ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado. Se trata de un modelo que estima el riesgo de mortalidad o ingreso en UCI, como recoge un trabajo publicado en la revista 'Clinical Microbiology and Infection', basado en datos de más de 10.000 pacientes.

Aproximadamente entre el 40 y el 50 por ciento de los pacientes con linfoma podrían ya no tener anticuerpos contra la Covid-19, por lo que necesitarían la tercera dosis de la vacuna, según ha estimado la presidenta de la Fundación GELTAMO (Grupo Español de Linfomas), Dolores Caballero, apoyándose en los datos de un estudio que está realizando el Grupo Español de Trasplante Hematopoyético (GETH) de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH).

El presidente del Parlamento de Grecia, Konstantinos Tassoulas, ha confirmado que cinco diputados siguen sin estar vacunados contra el coronavirus, supuestamente por razones médicas, y ha adelantado que todos ellos deberán someterse a pruebas periódicas de Covid-19 para poder entrar en el hemiciclo. En pleno debate sobre la obligatoriedad de la vacuna en Grecia, donde se ha suspendido ya a los trabajadores sanitarios que no se hubiesen inmunizado, Tassoulas ha puesto cifras --que no nombres-- a la tasa de vacunación en el principal órgano legislativo.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dijo el jueves que la variante del coronavirus llamada Mu es «potencialmente preocupante», aunque todavía no existen datos que muestren si superará a la delta. Mu, que fue detectada por primera vez en Colombia en enero y cuya nomenclatura científica es B.1.621, había sido clasificada como «variante de interés» por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La EMA, aunque está centrada en la variante delta, altamente transmisible, también «está investigando otras variantes que pueden propagase, como la lambda (identificada en Perú) y más recientemente la Mu», declaró Marco Cavaleri, responsable de la estrategia de vacunas del regulador.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido vacunado este jueves contra el coronavirus, en el centro de vacunación del estado olímpico de la Isla de la Cartuja de Sevilla, desde donde ha hecho un llamamiento a aquellos andaluces de doce años en adelante que aún no se han vacunado para que lo hagan.

El Gobierno italiano ha aprobado este jueves una leve ampliación en el uso del denominado 'green pass', de tal forma que también el personal no docente de centros educativos y el conjunto de los trabajadores de residencias de mayores estén obligados a presentar un documento que acredite que han recibido la vacuna contra la COVID-19 o han dado negativo en una prueba reciente.

El comité de medicamentos humanos (CHMP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha aprobado dos nuevas plantas de fabricación adicionales para la producción de 'Comirnaty', la vacuna Covid-19 desarrollada por BioNTech y Pfizer. Una de la plantas, ubicado en Frankfurt am Main, Alemania, es operada por Sanofi-Aventis Deutschland GmbH. La otra se encuentra en Hameln, también en Alemania, y es operado por Siegfried Hameln GmbH.