Coronavirus España directo: descienden los nuevos casos y se mantiene «congelada» la cifra de fallecidos

Guatemala superó este lunes los 10.000 casos de coronavirus al sumar 427 contagios en las últimas 24 horas y llegar así a los 10.272 casos en total, incluidos 399 fallecidos. El ministro de Salud guatemalteco, Hugo Monroy, indicó en cadena nacional que, además de detectar los 427 nuevos casos, el país reportó este lunes 15 fallecidos -13 hombres y dos mujeres-.

La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 40 nuevos casos de COVID-19 detectados el lunes, 8 de ellos procedentes del exterior y 32 a nivel local, de los cuales 27 se registraron en Pekín, tras el brote de coronavirus detectado en el principal mercado de la capital. El Gobierno municipal pequinés anunció el lunes que la ciudad quedaba en "estado de guerra" para atajar este nuevo brote, que deja ya 106 casos confirmados desde el pasado jueves.

México rebasó este lunes 150.000 casos confirmados de COVID-19 con un total de 17.580 defunciones desde el inicio de la pandemia a finales de febrero pasado, informaron las autoridades mexicanas de salud. El director de Epidemiología, José Luis Alomía, dijo en una rueda de prensa que durante la jornada se notificaron 3.427 nuevos casos, lo que supone un aumento de 2,3 % con respecto a los 146.837 que se habían acumulado hasta este pasado domingo.

Las autoridades de Panamá registraron este lunes 736 nuevos contagios y 11 muertos por la COVID-19, lo que elevó a 21.422 los contagios y 448 los decesos por la enfermedad, detectada el pasado 9 de marzo. Hay 551 pacientes hospitalizados, 102 en unidades de cuidados intensivos (UCI) y 449 en salas generales, y 6.657 en aislamiento domiciliario, de ellos 833 en hoteles medicalizados.

No habrá "Star Wars Celebration", la principal convención sobre la galaxia más famosa del cine, hasta 2022 por el coronavirus, que ha obligado a cancelar la cita de este año en la que se iba a desvelar el futuro de la franquicia tras el final de la saga de películas original. "Debido al impacto global del virus COVID-19 y tras hablar con las autoridades locales y estatales sobre las últimas pautas de salud pública relacionadas con las convenciones en interiores, hemos tomado la decisión de cancelar la celebración de Star Wars para 2020", informó la organización este lunes en un comunicado. Las próximas fechas para este evento son del 18 al 22 de agosto de 2022, dentro de más de 2 años.

Estados Unidos alcanzó este lunes la cifra de 2.111.622 casos confirmados de COVID-19 y la de 116.090 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 383.994 casos confirmados y 30.856 fallecidos, una cifra solo por debajo del Reino Unido, Brasil e Italia. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 22.124 personas. A Nueva York le siguen la vecina Nueva Jersey con 167.103 casos confirmados y 12.708 fallecidos, Massachusetts con 105.745 contagios y 7.647 decesos e Illinois, que ha reportado 133.016 positivos por coronavirus y 6.326 muertos.

Venezuela reportó este lunes 95 nuevos casos de COVID-19 y una muerte por esta enfermedad, de forma que llegó a los 3.062 contagios totales y a los 26 fallecidos por el nuevo coronavirus. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, dijo a través de la televisión estatal VTV que, de los 95 casos reportados este lunes, 20 son de "transmisión comunitaria", mientras que los restantes 75 son "importados y de contacto con viajeros internacionales". De este último registro, aseguró, 24 casos provienen de Colombia, 21 de Brasil y 3 de Ecuador.

Manaos, la capital del estado brasileño de Amazonas y que llegó a entrar en colapso sanitario, cerrará el hospital de campaña levantado durante la pandemia del coronavirus debido a la disminución del número de pacientes con COVID-19, confirmaron este lunes las autoridades. Después de dos meses de funcionamiento, el hospital municipal de campaña Gilberto Novaes dejará de atender nuevos pacientes a partir de este lunes y será desactivado cuando se recuperen las 46 personas que todavía permanecen ingresadas. Con 180 camas disponibles, la tasa de ocupación actual del centro médico es del 30 %.

El coronavirus mantiene este lunes a América con los nervios de punta por cuenta de los casi 200.000 fallecidos y 3,7 millones de contagiados mientras se avecina a la región la que los expertos pronostican será la mayor recesión económica en el último siglo. El reporte más reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la cifra de afectados por el virus superó hoy en el mundo los 7,8 millones y los muertos llegan a 431.192. América es actualmente el continente con mayor número de contagios, con 3,7 millones, y cuenta con el país más afectado del planeta, Estados Unidos, que asume alrededor de dos millones de casos y un balance fúnebre de 116.000 fallecidos por la COVID-19.

Colombia sumó este lunes otros 2.124 casos de COVID-19, casi la mitad de ellos en el departamento caribeño del Atlántico, y acumula ya 53.063 contagiados, mientras que la cifra de fallecidos en las últimas 24 horas fue de 59. Con las muertes reportadas hoy, Colombia tiene 1.726 víctimas mortales de la pandemia, según el boletín diario del Ministerio de Salud. En general, los números de este lunes, tanto de contagios como de defunciones, son inferiores a los récord de la víspera pero se mantienen elevados.

Haití superó el pico de contagios de coronavirus a finales de mayo y el ritmo de nuevas infecciones está disminuyendo, informaron hoy fuentes oficiales. El director de epidemiología en el Laboratorio Nacional, Patrick Dely, dijo en una rueda de prensa que desde finales de mayo se ve una "tendencia a la baja" en el número de contagios. "No hemos tenido tantas muertes o casos graves como habíamos esperado", dijo el doctor Dely, señalando que la virulencia del COVID-19 ha sido menor en Haití que en otros países.

Argentina registró este lunes 1.208 nuevos casos de COVID-19, con lo que el número total de contagios ascendió a 32.785, mientras que los fallecidos son ya 854, tras registrarse doce nuevas muertes. El informe diario vespertino que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que los doce decesos verificados en las últimas horas corresponden a once hombres y una mujer. Los fallecidos, de entre 40 y 92 años, eran residentes de la capital del país y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba (centro) y Río Negro (sur). Otros nueve decesos habían sido anunciados en el informe oficial matutino de hoy.

Una de cada cinco personas de todo el mundo padece una condición clínica previa que le haría enfermar gravemente si se infectara de coronavirus, según sugiere un estudio divulgado este lunes por la revista The Lancet. La investigación, llevada a cabo por un equipo de la Escuela de Londres de Medicina Tropical e Higiene, halló que aproximadamente 1.700 millones de personas, un 22 % de la población mundial, tiene una condición de salud que podría aumentar su riesgo de sufrir una COVID-19 grave si se contagiara. Para llegar a esos resultados, los expertos emplearon un modelo de estudio con información recabada de 188 países.

Brasil registró en las últimas 24 horas 627 nuevos fallecidos por coronavirus, con lo que el total de muertes causadas por la pandemia ha llegado a 43.959, según datos difundidos por el Ministerio de Salud. El balance diario elaborado por ese despacho sobre la base de los datos recogidos por las secretarías regionales agrega que en el mismo período de 24 horas fueron confirmados 20.647 nuevos casos, que elevan el número de contagios acumulado hasta hoy a 888.271. Brasil es el segundo país más afectado por el coronavirus en el mundo, sólo por detrás de Estados Unidos, y la curva pandémica se mantiene en ascenso, aún lejos del pico que los expertos y hasta el propio Ministerio de Salud esperan que se alcance en cuestión de unas semanas en la mayor parte del territorio nacional.

El Gobierno de Costa Rica contabilizó este lunes 29 casos nuevos de COVID-19 para un total de 1.744, y lanzó un programa educativo junto a la firma internacional de aprendizaje en línea Coursera para que 50.000 desempleados debido a la pandemia puedan mejorar o adquirir habilidades. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, dijo en una conferencia de prensa este lunes que la iniciativa pretende que 50.000 personas accedan a cursos en línea para mejorar sus habilidades digitales, estratégicas y técnicas y así fortalecer su perfil en la búsqueda de empleo. El mandatario aseguró que las 40 rutas de aprendizaje que fueron establecidas para estos cursos “han sido revisadas por distintas empresas en el país, según los perfiles de mayor demanda laboral, lo cual permitirá a las personas beneficiadas mejorar sus habilidades".

Guatemala cumplió este lunes tres meses desde que registró su primera muerte por la Covid-19, con la enfermedad en pleno pico tras contabilizar 188 decesos en los últimos diez días , lo que acerca al país a los 400 fallecimientos. El país centroamericano ha reportado 384 fallecimientos en total por el coronavirus SARS-CoV-2 de acuerdo a datos del Ministerio de Salud, pero casi la mitad (48 %) de las muertes fueron en los últimos diez días. Guatemala suma a la fecha 9.845 casos de coronavirus.

El movimiento 'Sanitarios Necesarios' ha vuelto a convocar, a las 20.30 horas , a los trabajadores de la sanidad y ciudadanos a las puertas de sus centros sanitarios "para dar visibilidad a la situación de precariedad" con un silencio y aplausos, en el que ha sido el cuarto lunes consecutivo de reivindicación. En esta ocasión, la defensa de la sanidad pública ha puesto el foco en las residencias de ancianos , las más afectadas por la pandemia del nuevo coronavirus. Este homenaje a las personas mayores víctimas de la epidemia ha coincidido con el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se ha celebrado este 15 de junio. Otros ciudadanos también se han acercado para apoyar la reivindicación, aplaudir y exclamar gritos a favor de la sanidad pública.

Francia ha sumado 29 muertos en las últimas 24 horas en los hospitales por coronavirus, que elevan la cifra total de fallecidos desde el inicio de la epidemia a 29.436, según informaron este lunes las autoridades sanitarias. De esas 29.436 víctimas mortales por Covid-19, 10.052 se produjeron en hospitales y el resto en residencias de ancianos y centros de dependencia, sobre los que no se ofrecerán cifras actualizadas hasta este martes. En Francia hay hospitalizadas por esa enfermedad 10.752 personas, de las que 846 se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI). El saldo neto de casos graves, no obstante, se mantiene a la baja, con 33 pacientes menos en las UCI en un día.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo , comunicó este lunes que las regiones de Western New York y Capital Region avanzarán a la fase tres de reapertura mañana y el miércoles, respectivamente, a la par que amenazó con revocar licencias a bares y restaurantes que incumplan las normas de prevención contra el virus tras recibir más de 25.000 quejas en los últimos días, la mayoría en la Gran Manzana o Long Island. Cuomo indicó que, debido a la mejora de los indicadores, se había modificado el número de personas que pueden reunirse y que, en vez de diez personas, ahora se eleva hasta 25.

El número de contagios en Ecuador por el coronavirus SARS-CoV-2 ascendió este lunes a 47.322, 571 más que el domingo , y el de fallecimientos a 3.929, 33 adicionales , según las estadísticas oficiales difundidas hoy. Los datos dados a conocer por el Ministerio de Salud reflejan además 2.603 fallecidos como casos probables de coronavirus, pero que hasta ahora no han podido ser constatados. Desde que se informara del primer caso el pasado 29 de febrero se han recogido un total de 134.833 muestras para el coronavirus SARS-CoV-2, entre PCR y pruebas rápidas en Ecuador, un país habitado por más de 17 millones de personas. Con base en esas pruebas se han descartado 64.351 casos.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguró que «no tiene que haber rechazo» a los madrileños al ser preguntado en rueda de prensa por su opinión acerca de una supuesta «madrileñofobia» y el aumento de las críticas a los madrileños para evitar que estos viajen a otras comunidades. «Madrid fue la zona de España donde más transmisión de la epidemia ha habido; todavía siguen teniendo más casos pero su capacidad de control es muy buena y, por lo tanto, no están peor que otras comunidades. No hay que tener ningún miedo pero sí más cuidado en Madrid que en cualquier otro sitio ante cualquier posible repunte». Lea la noticia.

El Gobierno noruego ha anunciado la suspensión del funcionamiento de la aplicación oficial puesta en marcha para hacer un seguimiento de contagios del coronavirus después de que la agencia de protección de datos noruega, Datatilsynet , advirtiera de que supone una invasión de la privacidad. La aplicación Smittestopp (Stop Contagios) servía para informar de positivos a las autoridades y rastrear el impacto del coronavirus y además informaba a los usuarios de si habían estado cerca de personas contagiadas. El viernes la Datatilsynet emitió un comunicado prohibiendo al Instituto Noruego de Salud Pública utilizar los datos generados por la aplicación.

El Gobierno de Afganistán ha confirmado este lunes 761 nuevos casos de coronavirus durante las últimas 24 horas, por lo que el país centroasiático ha superado el umbral de los 25.000 contagios , mientras que la cifra de fallecidos se acerca a los 500. El Ministerio de Sanidad ha indicado que durante el último día se han realizado 1.551 pruebas, con 761 positivos , situando el total de contagios en 25.527 , con la capital, Kabul, como ciudad más afectada por la pandemia. Asimismo, ha señalado que durante el último día se han registrado siete muertes --inco en Uruzgán y dos en Kabul-, con lo que el número total de fallecidos es de 478 , con 5.090 recuperados, incluidos 365 durante las últimas 24 horas.

El desenlace de la Champions va tomando forma. Según anuncia Sky Italia , y a falta de la confirmación del Comité Ejecutivo de la UEFA , la máxima competición continental se decidirá el 23 de agost o después de que los ocho clasificados de los octavos de final queden concentrados en Lisboa desde el día 12 para disputar cuartos de final y semifinales a partido único antes de la gran final. Según Sky, la UEFA dejará libres las fechas del 7 y 8 de agosto para que terminen esos octavos de final, pendientes aún de cuatro partidos: Juventus-Lyon, Barcelona-Nápoles, Bayern-Chelsea y Manchester City-Real Madrid. Esos cuatro partidos sí se jugarán en las sedes de los equipos locales.

El Gobierno de Perú ha planteado en las últimas horas la necesidad de poner fin a la cuarentena que rige desde el pasado mes de marzo, de modo que una vez que expire la actual prórroga, el 30 de junio , se mantenga solo "de manera focalizada" allí donde sea más necesario para contener la pandemia de coronavirus. Perú, que ya estaba entre los países más afectados de la región, ha escalado en las últimas semanas hasta situarse segundo en América Latina y octavo a nivel mundial, con cerca de 230.000 casos, incluidas 6.688 víctimas mortales. El presidente, Martín Vizcarra , ordenó rápidamente una cuarentena nacional que comenzó a flexibilizarse en mayo. Con más del 70 por ciento de la población trabajando en la economía informal, el confinamiento ha acabado con los medios de vida de quienes dependen del jornal para sobrevivir.

Daniel López Acuña , exepidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha defendido que el estado de alarma en España , con la consecuente limitación de la libertad de movimiento de los ciudadanos, "ha funcionado", consiguiendo reducir los efectos de la pandemia de Covid-19. "Los datos demuestran que ha servido para frenar la propagación de la pandemia, han evitado un número muy superior de fallecimientos y mayores colapsos en el sistema sanitario", ha argumentado durante su comparecencia en el Grupo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados.

Chile ha anotado en las últimas 24 horas 5.143 casos de coronavirus para un total de 179.436, según ha indicado el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. En este último día también se han producido 39 muertes por coronavirus , con lo que ya son 3.362 . "Hay que recordar que esta cifra se produce a la baja por un efecto del servicio del Registro Civil del fin de semana que registra un menor número. Por lo tanto, este número aumentará en los próximos días", ha explicado. El funcionario chileno ha cifrado en 27.282 los casos activos, detallando que 1.463 pacientes necesitan respiradores, de los cuales 385 están graves.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisado de que en las últimas dos semanas se han notificado en todo el mundo más de 100.000 nuevos casos del nuevo coronavirus cada día. En la rueda de prensa diaria, Tedros ha informado de que a nivel mundial ya se han infectado más de 7,8 millones de casos de Covid-19 y más de 430.000 muertes . «Tardamos más de dos meses para que se reporten los primeros 100.000 casos, si bien durante las dos últimas semanas se han detectado más de 100.000 nuevos casos casi todos los días», ha advertido.

El Salvador inició el fin de semana su regresó a la normalidad tras expirar el domingo la cuarentena obligatoria que había impuesto el Gobierno para tratar de contener la propagación del nuevo coronavirus (Covid-19). «La economía empieza a abrir por fases este martes, pero el lugar más seguro para estar, siempre es en casa», dijo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele , con un mensaje publicado en Twitter en el que, además, lamentó que todavía «el contagio es masivo». Informa Adrián Espallargas, corresponsal de ABC en Ciudad de México.

Italia registró 26 muertos con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva a 34.371 el número de víctimas mortales, y confirmó 303 nuevos contagios en una jornada en la que se hicieron pocas pruebas, informó hoy la Protección Civil. En total, se han infectado 237.290 personas desde que comenzara la pandemia, el 21 de febrero, con el primer caso local. Durante el último día se detectaron 303 nuevos contagios, en línea con los últimos días, a pesar del bajo número de pruebas practicadas, unas 28.000. La mayoría de los casos, 259, se dieron en la región de Lombardía (norte), la más afectada.

Honduras ha prorrogado otras dos semanas , hasta el 28 de junio , el toque de queda que rige en toda la nación centroamericana desde el pasado mes de marzo , tras superar los 8.000 casos y acercarse con rapidez a los 9.000. «Para lograr un mayor control preventivo de contagio del Covid-19 , se determinó ampliar el toque de queda absoluto vigente, desde el domingo 14 de junio a las 23.00 hasta el día domingo 28 de junio a las 23.00 (hora local)«, ha informado este lunes la Secretaría de Seguridad

El Congreso ha confirmado que, en las semanas de suspensión de actividad parlamentaria por el estado de alarma decretado contra el coronavirus, sólo uno de los 350 diputados renunció a la indemnización de las dietas de desplazamiento y alojamiento que cada mes se abona a sus señorías para el ejercicio de su tarea en Madrid. Aunque no lo cita, se trata del diputado del PSOE por Guipúzcoa y exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza, quien, dos semanas después de entrar en vigor el estado de alarma, trasladó por carta a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, su renuncia en abril a los 1.900 euros de dieta que mensualmente recibe por ser diputado de fuera de Madrid. Lea la noticia.

Cuba registró este lunes 14 nuevos casos de Covid-19 , una cifra ligeramente superior al promedio de la semana pasada, que deja el número total de positivos en 2.262, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap). En la jornada de hoy no se reportaron nuevas muertes por la enfermedad, con lo que el número de fallecidos se mantiene en 84 , informó el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Minsap. Los nuevos casos del lunes, todos en La Habana a excepción de uno en la vecina Matanzas, suponen un nuevo repunte teniendo en cuenta las cifras de días anteriores (8 el jueves, 14 el viernes, 5 el sábado y 10 el domingo).

Simón: «La pandemia crece a nivel global, como está ocurriendo en América. Canadá evoluciona algo mejor, pero EE.UU. y América Latina están en pleno ascenso. Espero que pronto puedan empezar a mostrar un descenso, pero los datos aún no lo muestran así. EE.UU. supera los 2 millones de casos y Brasil los 600.000. Perú, Chilé, México, etcétera están yenco muy rápido en la epidemia. Hay países complicados, por el número de población que tienen, como la India, que notifica 300.000 casos y 11.000 positivos diarios. Es muy probable que haya muchos más de los que están notificando. En otros de Oriente Medio la incidencia es alta, como Irán, Pakistán o países de la Península Arábiga. Tenemos que tener mucho cuidado y conocer los riesgos a los que nos exponemos al viajar a según qué sitios. (...) Sin saber cuánto esfuerzo de búsqueda se hace en los países, es difícil valorar cómo están estos países». Termina la rueda de prensa.

«Madrid ha hecho un esfuerzo enorme por controlar la epidemia, al igual que todas las CCAA. Madrid y Barcelona, por sus características, son zonas con más riesgo de transmisión que otras: por densidad, por movilidad de personas, sus medios de transporte comunitarios masivos... Madrid es un modo de comunicaciones, hay que tener en cuenta el elevadísimo número de viajeros que pasan por Madrid. No está justificada esa 'Madrileñofobia'. Madrid y Barcelona siguen teniendo más casos que otras CCAA, pero sus tasas y su capacidad de control son muy buenas. No hay que tener ningún miedo, pero hay que tener cuidado, ya que tanto en Madrid como Barcelona, ante posibles rebrotes», dice Simón.

Simón, sobre el repunte de casos en Portugal: «Observamos lo que pasa en todos los países, sobre todo con los que tenemos una relación intensa. Portugal ha hecho una gestión muy buena de la epidemia. El problema que plantea el presidente de Portugal es que un país que busca más, encontrará más. En España hemos tenido 2,3 mill caso y si bien antes detectábamos un 10% de los casos, ahora estamos detectando muchos más casos que antes. Estamos buscando mucho más de lo que buscábamos antes. Si ahora tienen un brote en Lisboa y están haciendo una búsqueda exhaustiva de casos van a encontrar más casos que los que habrían encontrado en días anteriores».

«Podemos esperar que cuando empiece la epidemia de gripe va a ser difícil diferenciarlo del coronavirus. Muchos paíes, entre ellos España, están trabajando en métodos de diagnóstico que permitan la difrenciación de estas dos enfermedades. Hay ensayos y estudios que están tratando de desarrollar estos métodos diagnóstico. (...) El tratamiento no es el mismo, la gripe probablemente no requiera aislación mientras que el coronavirus, sí. Se podría adelantar la vacuna de la gripe, sí», explica Simón.

Simón: «Afirmar que vaya a haber un resultado en una fecha concreta es ecesivamente arriesgado. Hay opciones de vacuna a final de año, pero afirmar que tengamos un candidato a vacuna sólido y afirmar que se vaya a poder producir en cantidad suficiente es arriesgado».

Simón: «Las negociaciones con las empresas que producen vacunas son complicads, mas si aún no hay vacuna como ahora. España no se ha quedado al margen de este acuerdo y es muy probable que forme parte de ese grupo de países y formará parte de los acuerdos que se establezcan a nivel de la UE. España debe estar en todos los contratos de gestión e investigación de vacunas. (...) Tenemos que ser realistas: las primeras vacunas no van a ser eficacez ni van a estar disponibles para todo el mundo. Probablemente será muy segura y proteja, pero las siguientes serán mejores».

Simón: «Somos capaces de detectar mucho más de lo que detectábamos antes. Un 40% de los casos que se detectan actualmente son asintomáticos asociados a casos conocidos. (...) Somos capaces de detectar brotes específicos que nos permite tomar medidas más centradas sin afectar a grupos de población tan amplios. Tenemos la transmisión comunitaria más controlada y podemos centrarnos en los brotes. Los casos de transmisión comunitaria son cada vez menos»«.

«El tiempo entre que se inician síntomas y se diagnostica el caso oscila entre 48 y 72 horas, lo que nos permite una capacidad de respuesta más rápida que semanas anteriores. Los casos detectados son más leves, porque estamos detectando a personas más jóvenes. (...)l En las últimas semanas hemos dejado de tener a tanta gente en las UCI, esta semana tenemos 352 personas en las UCI, un número que está dismunuyendo rápidamente. Siendo estas personas las que más probabilidades tienen de fallecer, el número de muertos va ir reduciéndose», explica Simón.

Comparece en rueda de prensa, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias: «Tenemos que seguir valorando la evolución epidemia. Tenemos 40 casos del día de ayer, aunque tenemos que tener cuidado porque son datos de un lunes. Además, tenemos 25 fallecidos en la última semana. Se mantiene la tendencia descendente de las últimas semanas. (...) Hemos detectado 52.863 casos sospechosos en la última semana, a los que se les ha realziado una PCR a entre el 90-95%. Podemos detectar mucho mñas que antes. Sabemos además que un 7% de los contactos de los casos identificados ha desarrollado sintomatología y posteriormente han sido confirmados como casos asociados a otros casos conocidos»

Agentes de la Policía Nacional denunciaron en la madrugada del sábado a un total de 18 personas que estaban celebrando una fiesta en un local de una galería comercial de Leganés. La Policía Nacional intervino tras recibir varias denuncias sobre las actividades que se desarrollaban en esta galería de la plaza de España de Leganés, donde se podía oír música hasta altas horas de la noche. Ante las quejas de los vecinos, los agentes acudieron a la galería a las 3.30 de la noche del sábado al domingo y constataron que en el local número 22 había 18 personas reunidas con la música a gran volumen, consumiendo bebidas alcohólicas, fumando y sin guardar ningún tipo de medida de protección para evitar contagios por coronavirus.

Las autoridades de Reino Unido han informado este lunes de 1.056 nuevos positivos y 38 fallecidos más por la pandemia de coronavirus, en un día marcado en Inglaterra por la reapertura de tiendas, dentro de la desescalada organizada por el Ejecutivo de Boris Johnson. El Ministerio de Sanidad británico ha elevado el balance provisional de afectados por el Covid-19 a 41.736 muertos y 296.857 contagiados . Reino Unido es el quinto país del mundo con más casos de coronavirus, por detrás de Estados Unidos, Brasil, Rusia e India y justo por delante de España.

El martes 16 de junio, tres expertos debatirán, de la mano de ABC , cómo será la reapetura de las aulas en septiembre, a raíz de la pandemia de coronavirus, y los lectores están invitados a participar del debate en directo por videoconferencia. El Foro ABC-Educación sobre «La vuelta al cole en España en el contexto del Covid-19» se realizará a las 12 horas y se retransmitirá aquí mismo, en streaming. Los lectores pueden enviar ya sus preguntas a través de las redes sociales utilizando el hashtag #ForoABCEducación.

La Agencia de Medicamentos y Alimentación de de EE.UU. (FDA) ha retirado este lunes la licencia a la hidroxicloroquina como tratamoento eficaz contra el Covid-19 . Este medicamento se trata de un antipalúdico, usado contra la malaria, que se reveló como uno de los primeros candidatos para tratar la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Líderes como Donald Trump o Jair Bolsonaro habían animado a su uso, si bien ahora la FDA ha asegurado que con base en nueva evidencia, no es razonable creer que las formulaciones orales de hidroxicloroquina y relacionados de cloroquina puedan ser efectivas en el tratamiento de Covid-19.

Un total de ocho autonomías, además de Ceuta y Melilla , no han confirmado nuevos positivos ayer: Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria , Castill y León, Castilla-La Mancha , Murcia y Navarra. Andalucía, Extremadura, Galicia, País Vasco y La Rioja han diagnosticado uno; y Aragón y la Comunidad Valenciana, 3.

Cataluña se ha situado la primera en nuevos casos al detectar 17 en las últimas 24 horas y un fallecido , mientras que Madrid ha informado de 12 infecciones y seis decesos, dos más que Castilla y León, comunidad que, sin embargo, no ha diagnosticado ningún otro positivo ayer

Sanidad sigue sin actualizar el balance total de fallecidos por coronavirus, que se mantiene desde hace más de una semana en 27.136 decesos. Desde el ministerio han explicado en más de una ocasión que están ajustando los datos con las comunidades autónomas para poder ofrecer una información más veraz. Esta actualización, sin embargo, se anunció para hace diez días.

España ha registrado 40 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que supone un descenso respecto a los días anteriores, cuando se notificaron 48, 130, 155, 156, 167 . Se prolonga así en el tiempo la curva descendente de nuevos positivos detectados. Además, 1.751 personas han sido diagnosticadas en los últimos siete días; 218 han iniciado síntomas en los últimos siete días; 11.620 personas han ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 3 en los últimos 7 días; y 124.642 han precisado hospitalización, 94 en la última semana.

El Ministerio de Sanidad ha notificado este lunes 40 casos en las últimas 24 horas , lo que eleva el total a 244.109. En cuanto al número de fallecidos, se mantiene «congelado» el balance total de muertos por coronavirus: 27.136 . Por otro lado, Sanidad ha notificado 25 decesos con fecha de defunción en la última semana.

Investigadores británicos acaban de iniciar un estudio para evaluar si un medicamento experimental puede prevenir los trombos sanguíneospotencialmente mortales asociados con Covid-19 . El ensayo, financiado por la Fundación Británica del Corazón, evaluará la teoría que sugiere que los trombos están causados por un desequilibrio hormonal provocado por la infección por coronavirus. Lea la noticia.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei , ha prorrogado quince días las medidas restrictivas que ha impuesto su Gobierno para frenar l a pandemia de coronavirus , endureciendo algunas, ante el aumento de los contagios. Guatemala adoptó medidas preventivas en el mes de marzo que ha relajado y endurecido en función de la curva de contagios, que ahora se ha vuelto a disparar, con 354 nuevos positivos en las últimas 24 horas para un total de 9.845 , incluidas 384 víctimas mortales.

La región lusa de Lisboa y Valle del Taj o, que hoy ha abierto al público los centros comerciales, sigue siendo el principal foco de Covid-19 del país, ya que desde finales de mayo acapara, al igual que hoy, el 90 % de los contagios, debido a brotes surgidos en la periferia de la capital. Esta circunstancia provocó que el pasado 1 de junio, cuando comenzó el desconfinamiento de la tercera fase de la desescalada lusa, la única zona del país donde no se permitió la apertura de los centros comerciales fuera Lisboa, restricción que hoy ha sido levantada. De los 346 nuevos positivos registrados hoy, 300 corresponden a la zona de Lisboa, según informó hoy en rueda de prensa la ministra de Sanidad de Portugal, Marta Temido.

Bajo un sol de justicia y en día plenamente estival, Benidorm ha recibido este lunes, 15 de junio, sus primeros bañistas tres meses después de que se decretara el estado de alarma por el coronavirus. La capital española del turismo de sol y playa ha tenido que reiventarse por la crisis sanitaria y, pese a encontrarse en la fase 3 de la desescalada , ha escenificado lo que será un verano de 2020 marcado por la llamada «nueva normalidad». Lea la noticia.

El tráfico en el aeropuerto de Bruselas-Zaventem registró este lunes un importante aumento, pasando de 15 ó 20 vuelos de media en las últimas semanas a 60, con motivo de la reapertura de las fronteras de Bélgica a los países de la Unión Europea, el Reino Unido, Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega. El aeropuerto de la capital ha sido el primero del país en iniciar el camino hacia la normalidad, ya que otros, como el de Charleroi o Amberes, esperan volver a recuperar conexiones durante la segunda mitad de junio o comienzos de julio.

Las autoridades de Portugal han registrado desde el domingo 346 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 300 han correspondido a la región de Lisboa y Valle del Tajo, donde según el primer ministro, António Costa , no se está produciendo ningún «descontrol», sino que el repunte de casos se debe a un mayor número de pruebas diagnósticas. El Ministerio de Salud luso ha elevado este lunes a 37.036 el balance provisional de positivos, mientras que la cifra de fallecidos ha aumentado a 1.520, tres más que el domingo. Unas 430 personas están ingresadas en hospitales, de las cuales 73 se encuentran en cuidados intensivos.

La Policía Local de Paterna (Valencia) ha disuelto en la madrugada del domingo una macr ofiesta en el polígono empresarial Táctica en la que se reunieron más de un centenar de jóvenes convocados mediante redes sociales, de los que 40 han sido denunciados. Según ha informado el ayuntamiento en un comunicado, tras observar un intenso e inusual movimiento de jóvenes y averiguar su destino los agentes se personaron en la zona industrial donde se encontraban concentradas más de 100 jóvenes sin guardar medidas de distanciamiento social, sin mascarillas y consumiendo bebidas alcohólicas.

Islandia abrió este lunes sin restricciones sus fronteras a todos los ciudadanos del espacio Schengen y de Reino Unido después de tres meses cerradas por la pandemia del coronavirus, pero exigirá a los viajeros realizar un test de Covid-19, gratuito hasta julio, o pasar una cuarentena de dos semanas. Los viajeros deberán cubrir con antelación un formulario con información de contacto y una declaración sobre su estado de salud antes de llegar a alguno de los aeropuertos internacionales o puertos islandeses. Islandia solo ha registrado diez muertes por Covid-19 y apenas ha contabilizado nuevos positivos en las últimas semanas.

El Gobierno de Finlandia aprobó este lunes la suspensión del estado de emergencia, decretado hace tres meses para frenar la expansión de la pandemia de coronavirus, al considerar que la situación epidemiológica en el país nórdico ha mejorado tanto que ya no es necesaria su aplicación. Finlandia, con 5,5 millones de habitantes, ha registrado hasta la fecha 7.108 casos confirmados y 326 fallecidos por Covid-19, aunque el ritmo de contagios se reducido mucho en las últimas semanas y actualmente sólo hay 22 personas ingresadas, de ellas tres en cuidados intensivos.

Tailandia entró este lunes en una nueva fase de normalidad tras el Covid-19 con el levantamiento del toque de queda nocturno y la autorización de la venta de alcohol en los restaurantes y de los viajes en autobuses interprovinciales, entre otras medidas, informaron fuentes oficiales. El Centro de Control para el Covid-19 (CCSA, sigla en inglés) indicó, no obstante, que las fronteras continuarán cerradas para los extranjeros por norma general y que no se permitirá aún la apertura de bares y karaoke, mientras que los eventos deportivos se celebrarán sin espectadores. En total, las autoridades han detectado 3.135 casos, incluidos 58 fallecimientos .

Meliá Hotels International tendrá en julio ya activos 60 hoteles en España tras iniciar este mes de junio un proceso de reapertura gradual, tras el cese de la actividad turística a raíz del estado de alarma decretado por la pandemia de coronavirus, ha informado la compañía este lunes. La cadena ha precisado en una nota que la cifra de hoteles abiertos irá en aumento «si las condiciones de la demanda lo permiten, con el compromiso de reactivar la temporada, recuperar todo el empleo posible y contribuir a la estimulación de la economía». En cuanto a la demanda, Meliá ha señalado que se ha producido un visible incremento de las reservas durante las últimas semanas.

La Comunidad de Madrid aumentará la oferta de transporte público hasta el cien por cien desde el lunes y continuará con un plan de desescalada gradual en los medios colectivos; a pesar de que el estado de alarma decaerá el 22 de junio y se eliminarán restricciones adoptadas durante la pandemia, como la movilidad interprovincial. El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, ha indicado que la recuperación del uso del transporte público se está notando y que está cambiando «poco a poco el modo de usarlo».

Pablo Casado se ha reunido hoy con alcaldes del PP en las capitales de provincia de España, en el primer aniversario de las alcaldías que los populares llamaron «de la libertad». En su intervención, Casado ha criticado los «bandazos» del Gobierno de Sánchez y ha advertido de que genera incertidumbre entre los españoles y daña la confianza exterior en España. El líder del PP ha dejado claro, además, que si se produce un rebrote en la pandemia, su partido se opondrá a la activación del estado de alarma. Lea la noticia.

Las autoridades de Japón han vuelto a alertar de una posible segunda ola de contagios en Tokio, la capital del país, tras registrar otros 48 casos de coronavirus en el último día, el mayor aumento constatado desde principios de mayo. La cifra ha superado así los 47 nuevos infectados registrados el día anterior en relación con un foco de infección vinculado a los bares y clubes nocturnos de la ciudad, según informaciones de la agencia de noticias Kiodo.

Consulta en este interactivo los contagios en los municipios y distritos de Madrid.

El Ministerio de Sanidad está estudiando reducir la duración de la cuarentena por coronavirus de los 14 días actuales a 10, debido a que existen evidencias científicas que determinan que la carga viral de transmisión es muy alta los primeros 7 días, pero «disminuye mucho» a partir entonces. Así lo ha avanzado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una entrevista en La Sexta recogida por Efe en la que ha detallado que hay informes y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que aconsejan que las cuarentenas, en caso de ser necesarias, podrían reducirse de los 14 días que es el periodo máximo de incubación, a 10 días.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido que los colegios electorales en Galicia están «blindados» desde el punto de vista sanitario, al igual que en Euskadi, por lo que espera que los ciudadanos acudan «con tranquilidad» a las urnas el próximo 12 de julio y que «los mayores» no teman ir a votar. A su modo de ver, «sería una pena una baja participación» a causa de la pandemia. En un encuentro digital organizado por Europa Press, Feijóo ha asegurado que no dispone aún del resultado de encuestas internas organizadas por su partido, aunque sí conoce las publicadas por los medios de comunicación, que son las más favorables para el PPdeG de todos los comicios a los que él ha concurrido en los últimos años.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha apuntado que la corrección de la serie de cifras de fallecidos con Covid-19 que están realizando las comunidades autónomas para incluir todas y cada una de las fechas de defunción podría estar lista «en breve», e incluso «esta semana». Así lo ha explicado Illa en una entrevista en La Sexta, en la que ha señalado que «en breve va a quedar resuelto» el problema de la congelación de las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad con respecto a los fallecidos, que lleva varias semanas sin incorporar todos los muertos que notifican las comunidades autónomas. «Daremos el dato cuando lo tengamos ya comprobado», ha argumentado.

El 21% de la plantilla del Hospital Gregorio Marañón de Madrid presenta anticuerpos IgG, según revela un estudio pionero de PCR y seroprevalencia de Covid-19, el mayor de Europa realizado a profesionales de un centro sanitario, con recogida voluntaria de muestras de de sangre y nasofaringeas a 8.177 trabajadores. «Los profesionales sanitarios se encuentran en una situación de especial exposición al virus SARS-CoV-2», según el estudio liderado conjuntamente por el Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, indica el hospital en un comunicado.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha insistido este lunes en que los colegios deben mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros en los colegios, pese a las críticas de algunas comunidades y de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) plantee un metro cuando no se excedan los 20 alumnos por clase. Celaá ha reiterado que, de momento, no se va a reducir la distancia de seguridad entre alumnos de 1,5 metros a un metro porque es lo que recomiendan los epidemiólogos, a la vez que ayer domingo decía: «Lo único que está aprobado es la distancia de 1,5 metros».

El Servicio balear de Epidemiología, dependiente de la Dirección General de Salud Pública y Participación, ha confirmado este lunes que en el archipiélago balear hay 197 positivos activos de Covid-19, 12 menos que este domingo. Asimismo, la Conselleria de Salud y Consumo ha confirmado hasta el momento hay un total acumulado de 2.262 casos de personas con SARS-Cov-2 en la comunidad, tres más que este domingo.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha advertido este lunes que la Guardia Urbana podría multar a los usuarios que no respeten las distancias de seguridad y las indicaciones de la policía. Lo ha dicho en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, en la que ha explicado que la Guardia Urbana seguirá controlando las playas e informando de su cierre en caso que estén llenas.

El servicio municipal de recogida gratuita de muebles y enseres y los puntos limpios quedaron suspendidos debido a la crisis sanitaria por el coronavirus, que ha provocado el abandono masivo de colchones en las calles de Madrid, donde se han recogido un total de 17.363 hasta el pasado 9 de junio, casi 200 al día. Léelo aquí .

El número de casos positivos por coronavirus registrado en el foco del hospital de Basurto (Bilbao) ha aumentado a 41, 3 más que el dato facilitado el domingo, mientras que en el brote de Txagorritxu hay 4 nuevos infectados, y suman ya 13. Pese a este incremento de casos, la consejera de Salud, Nekane Murga, ha insistido en que ambos focos están «controlados», ha destacado que el sistema de vigilancia y control ha funcionado y ha subrayado que la detección precoz y las medidas de aislamiento han permitido estrechar el cerco.

La Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña ha propuesto este lunes que las regiones sanitarias de Barcelona y Lérida avancen a la fase 3 del plan de desescalada por coronavirus del Gobierno a partir del jueves. Así, todas las regiones sanitarias de Cataluña estarían en fase 3 si el Ministerio de Sanidad aprueba el plan avalado por el comité técnico del Plan de Protección Civil de Cataluña (Procicat), ha informado el departamento de Salud en un comunicado.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha subrayado que las medidas excepcionales para el próximo curso escolar, como guardar una distancia de seguridad entre estudiantes o reducir los grupos en cada clase, son «coyunturales»y «temporales», porque espera que exista una vacuna contra el coronavirus «en meses» y así recuperar la normalidad en las aulas antes del verano de 2021. «Esto es coyuntural. Yo no creo que vayamos a terminar el curso 2020-2021 en esta situación», ha dicho la ministra este lunes en una entrevista a Radio Nacional recogida por Europa Press. «Estamos dictando normas absolutamente coyunturales, temporales, porque esperamos contar con un tratamiento o vacuna en meses, y entonces reestableceremos la normalidad», ha añadido.

Un extraordinario porcentaje de personas infectadas por el virus del COVID-19, hasta el 45 por ciento, nunca muestra síntomas de la enfermedad, según los resultados de un análisis de Scripps Research (Estados Unidos) de conjuntos de datos públicos sobre infecciones asintomáticas. Los hallazgos, publicados en la revista 'Annals of Internal Medicine', sugieren que las infecciones asintomáticas pueden representar un papel significativo en la temprana y continua propagación de Covid-19. El informe destaca la necesidad de realizar pruebas exhaustivas y de rastrear los contactos para mitigar la pandemia.

Los casos activos de Covid-19 en Galicia han bajado hasta los 348, tras registrarse el alta epidemiológica de 3 personas que estaban en seguimiento domiciliario, por lo que el número de curados asciende a 10.489, según los datos trasladados este lunes por la Consellería de Sanidade. Así, del total de casos, 140 se corresponden con el área sanitaria de Vigo, 108 con el área de La Coruña, otros 34 con el área de Santiago, 26 son del área de Orense, 20 del área de Lugo, 12 del área de Ferrol y 8 se corresponden con el área sanitaria de Pontevedra.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que, pese a que la mayoría de los laboratorios y clínicas que realizan test de Covid-19 ofrecen la prescripción médica de las pruebas, «rara vez incluyen luego el asesoramiento médico necesario para explicar el alcance de los resultados y sus limitaciones». Con el fin de conocer los procedimientos que acompañan a la realización de los test diagnósticos y sus precios, OCU ha llamado de forma anónima a quince centros privados que anuncian este tipo de servicios en Internet. «Y los resultados son en muchos casos preocupantes», lamentan.

Bajo un sol de justicia y en día plenamente estival, Benidorm ha recibido este lunes, 15 de junio, sus primeros bañistas tres meses después de que se decretara el estado de alarma por el coronavirus. La capital española del turismo de sol y playa ha tenido que reiventarse por la crisis sanitaria y, pese a encontrarse en la fase 3 de la desescalada, ha escenificado lo que será un verano de 2020 marcado por la llamada «nueva normalidad». Léelo aquí .

Bélgica ha detectado en los últimos días un brote de 21 contagios por coronavirus entre los empleados de la empresa de 'handling' Swissport Cargo en sus instalaciones en el aeropuerto de Lieja, desde donde coordina el transporte de paquetes y mercancías. Los positivos se han detectado en la última semana entre la cincuentena de personas que trabajan en la parte administrativa de la empresa en Lieja, según informa el diario belga Sudpresse, que precisa que la compañía cuenta con un total de 200 empleados en esta sede.

Las autoridades de India han registrado en las últimas 24 horas unos 11.500 casos de coronavirus, lo que eleva el balance provisional de personas contagiadas por encima de las 332.000, un dato que mantiene al país asiático como el cuarto más afectado por la pandemia en todo el mundo, solo por detrás de Estados Unidos, Brasil y Rusia. En concreto, según los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Sanidad, India tiene ya 332.424 infectados, 11.502 más que el domingo. La cifra de fallecidos ha aumentado hasta los 9.520, 325 más, informa la cadena de televisión NDTV.

El aeropuerto palmesano de Son Sant Joan ha recibido este lunes por la mañana a los primeros turistas extranjeros de la temporada, en un vuelo procedente de Alemania, en el marco del plan piloto de apertura de corredores turísticos seguros puesto en marcha por el Gobierno balear y autorizado por el Ministerio de Sanidad. En medio de una gran expectación mediática, ha aterrizado a las 11.00 horas en el aeródromo de la capital balear un avión que había partido de Dusseldorf, con 189 pasajeros a bordo. Léelo aquí .

El sindicato de enfermería Satse Madrid ha señalado que la renovación de los refuerzos Covid-19 no es suficiente para retomar la actividad normal en hospitales y centros de salud, ya que los profesionales, y en particular enfermeros y fisioterapeutas, «tienen que disfrutar de sus vacaciones». Satse Madrid cree que las enfermeras contratadas por el Covid-19 podrían sustituir a las que disfruten de los días libres que se deben o las bajas que se produzcan pero «no para mantener los hospitales y centros de salud al cien por cien», según ha indicado en un comunicado.

Las fronteras de Suiza con el resto de países de la Unión Europea, el Reino Unido, Islandia, Noruega y Liechtenstein están abiertas desde hoy, por lo que los ciudadanos del país centroeuropeo ya pueden viajar a esos territorios. Las autoridades suizas advierten sin embargo de que algunos de los países a los que ya se puede viajar todavía requieren cuarentenas u otras medidas preventivas (España, por ejemplo, no abre sus fronteras hasta el domingo 21), por lo que recomiendan que antes de desplazarse se consulte la situación del lugar de destino.

¿Tendremos un otoño tranquilo? ¿Habrá una segunda oleada de COVID-19? Para intentar prever la evolución de la enfermedad se ha recurrido a comparaciones con la última gran pandemia, la gripe de 1918-19 provocada por el virus A-H1N1. Léelo aquí .

Muchos comercios de productos considerados no esenciales reabrieron este lunes sus puertas en Inglaterra, como parte de la relajación de las medidas de confinamiento, formando, en algunos casos, largas filas de clientes. Después de tres meses de confinamiento, la popular cadena de moda Primark reanudó su actividad desde las 7.00 GMT, con largas filas de compradores que aguardaban su reapertura en las ciudades de Londres y Birmingham.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que se conocerán en las próximas semanas los resultados de la investigación interna que ha abierto la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, dentro del Ejecutivo autonómico para conocer lo sucedido en las residencias de mayores en consecuencia de la crisis del coronavirus. En concreto, Ayuso ha pedido un informe por escrito las direcciones generales que han estado más implicadas en la pandemia (Sanidad, Políticas Sociales y Justicia). Con ello, se quiere elaborar esa investigación «para acreditar ante la opinión pública que las cosas se han hecho correctamente» con los recursos que tenía en ese momento la Comunidad.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha confiado en que el Ministerio de Sanidad autorice que la ciudad y su área metropolitana avancen a las fase 3 de la desescalada antes del próximo fin de semana y ha lamentado que la Generalitat no hubiese hecho antes esta petición. «Cuanto antes pasemos a la fase 3, mejor. Será más fácil si la gente se tiene que planificar o tiene que cambiar de región para San Juan», ha dicho la alcaldesa en una entrevista en RAC-1, en alusión a la próxima semana, en que el miércoles será festivo y muchas personas tendrán sus primeros días de asueto en desconfinamiento con un puente largo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha propuesto que los contagiados de coronavirus que lleguen al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sean derivados al hospital de pandemias de Valdebabas, que estará listo en otoño. En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha señalado que este hospital está «muy cerca del aeropuerto» por lo que tienen que ver si los casos positivos podrían ir «directamente» allí.

La Comunidad de Madrid no va a solicitar al Gobierno de España el paso a la fase 3 de la desescalada porque «ya no tiene sentido» al decaer el próximo 21 de junio el estado de alarma, lo que deja en manos de las comunidades autónomas la gestión de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP) ha anunciado este lunes que Madrid no presentará dicha solicitud en una entrevista con Telecinco recogida por la Agencia Efe. «Ya no hay nada, como no hay nada no hace falta que lo solicitemos. Como los efectos son los mismos esto ya no tiene sentido», ha afirmado la dirigente 'popular'.

La Organización Médica Colegial, a propuesta de la Comisión Permanente del CGCOM, va a conceder a todos los médicos fallecidos por Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, la condición de colegiado de honor nacional con emblema de plata, en homenaje a su labor y entrega. La Comisión Permanente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) elevará esta iniciativa al pleno de la Organización Médica Colegial (OMC) tras obtener el respaldo de los presidentes de los consejos autonómicos de colegios de médicos durante la última reunión celebrada el pasado 11 de junio.

¿Ha llegado la segunda oleada del coronavirus que tanto se temía tras el control de la epidemia hace dos meses? Esta es la pregunta que todo el mundo se hace en China tras el brote en el mayor mercado de Pekín. Aunque hay bastante confusión en los datos oficiales porque las autoridades meten en una lista aparte a los enfermos asintomáticos, hasta el momento se relacionan 79 casos con la plaza de abastos de Xinfadi . Junto a los siete del jueves y viernes, figuran 36 el sábado y los mismos el domingo. Pero ese día se llevaron a cabo 76.499 pruebas entre los vecinos que viven alrededor del mercado y 59 dieron positivo. Algunos fueron incluidos en la lista de contagios confirmados y otros esperan diagnóstico, seguramente por no mostrar síntomas. Al margen de la exactitud de las cifras, este foco ha disparado los nuevos casos diarios en China a su máximo desde abril, ya que antes la mayoría de los contagios detectados procedían del extranjero. Léelo aquí .

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha avanzado este lunes que propondrá esta semana en el Consejo de Gobierno solicitar al Gobierno central que reduzca el IVA de las mascarillas del 21 al 4 por ciento. Así lo ha anunciado Aguado en una entrevista con 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, ya que debido a que «el virus todavía no se ha ido» se van a tener que seguir comprando mascarillas y geles «durante muchos meses». «Por eso, le voy a proponer a la presidenta y al resto de consejeros esta semana que instemos al Gobierno de España a que la venta de mascarillas sufra una reducción en el IVA del 21 al 4 por ciento», ha sostenido.

Los Ministerios de Sanidad de los cuatro países han firmado un contrato de compra conjunta por valor de 400 millones de euros con la compañía farmacéutica británico-sueca AstraZeneca. Léelo aquí .

Francia suprimirá a partir de la semana próxima el límite de alumnos por clase que se había establecido al comienzo de la desescalada y reducirá las reglas de distanciamiento para que todos los alumnos vuelvan a sus centros desde entonces. El ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, anunció este lunes, en una entrevista a la emisora «Europe 1», que la regla de los cuatro metros cuadrados por alumno se sustituirá por un metro de separación lateral.

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania cuatro víctimas mortales y 192 casos, un descenso frente a los seis fallecidos y los 247 contagios de la jornada anterior, según el balance de este lunes del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia del coronavirus en Alemania asciende a 186.461 personas contagiadas y contagios y 8.791 fallecidos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes la orden del Ministerio de Sanidad por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen a causa de la crisis generada por el Covid-19. La orden recuerda que el pasado 11 de junio la Comisión presentó su comunicación sobre la tercera evaluación de la aplicación de las restricciones temporales de viajes no imprescindibles a la Unión Europea y que en ella recomienda, para después del 15 de junio, un proceso gradual para el levantamiento de las restricciones que, en cualquier caso, consta de un tramo inicial, hasta el 30 de junio, en el que se mantienen las medidas vigentes en la actualidad.

Los científicos instan al sistema de salud sudafricano a detener su programa de pruebas masivas, su estrategia hasta ahora para tratar de frenar la propagación del virus que no está produciendo los resultados necesarios. Sudáfrica es el país del continente con más positivos, un total de 70.000, cerca de 1.500 muertos y con más de un millón de test realizados desde el 5 de marzo. Ahora, con más de 3.000 casos registrados diariamente, la comunidad científica dice que las pruebas deben reservarse para pacientes hospitalizados y trabajadores de la salud. El ministro de Salud, Zweli Mkhize, dice que la estrategia ha cambiado y que las pruebas se realizarán en puntos críticos de infección. La razón por la que justifican el cambio de estrategia es la gran acumulación de pruebas y la limitación de recursos. Según el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD), el tiempo de respuesta promedio para las pruebas es ahora de alrededor de nueve días, en comparación con los dos días de abril. Si las muestras de Covid-19 tardan tanto en procesarse, el departamento no puede aislarlas y rastrear sus contactos a tiempo para impacto significativo en la propagación de la enfermedad. Por tanto, esta estrategia es ineficaz y está obstruyendo el sistema. Sudáfrica registró el domingo el sexto número más alto de casos nuevos de coronavirus en el mundo (4.302), según Worldometers. Informa Alba Amorós.

Las incógnitas que rodean la compra de material de protección sanitaria por parte del Gobierno de Sánchez y la falta de entrega a las comunidades se multiplican según avanzan las semanas. A los problemas y dudas sobre la adquisición y recepción de mascarillas se suma ahora la escasez de guantes de nitrilo y la confusión sobre el destino de los más de 201 millones de unidades compradas entre marzo y mayo. Léelo aquí .

Sudáfrica ha probado unos túneles desinfectantes en algunas paradas de taxis e incluso en alguna escuela para tratar de frenar los contagios del nuevo coronavirus pero el resultado no es el esperado. La comunidad científica, la Organización Mundial de la Salud así como el presidente del comité asesor ministerial sobre Covid-19, profesor Salim Abdool Karim, han desaconsejado su uso rotundamente. Médicos y científicos alertan que este método está destinados a desinfectar superficies, no a humanos y es «ineficaz para frenar la propagación del coronavirus. La OMS ha advertido que esta práctica podría ser dañina y no reduce la capacidad de una persona infectada de propagar el virus a través de gotitas o contacto. «Dado que el coronavirus no ingresa a través de la piel, no hay razón para rociar la piel o la ropa. Además, rociar químicos sobre la piel de una persona puede alterar las bacterias naturales protectoras que son una parte importante de nuestra protección contra las enfermedades y reacciones cutáneas», dice Karim. Por su parte, la Asociación de Alergia de SA (AASA) ha criticado esta práctica quien dice que la «fumigación humana» tiene efectos adversos en las personas con asma, rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica y eccema y que resta importancia a estrategias más simples que sí se ha comprobado que funcionan como una buena higiene de manos y el uso adecuada de las mascarillas; es más dicen que «puede dar una falsa sensación de seguridad». Informa Alba Amorós.

El Gobierno de Tailandia ha anunciado este lunes que se levanta el toque de queda impuesto en el país como una de las medidas para hacer frente al avance de la pandemia de la Covid-19 y ya se podrá servir alcohol en los restaurantes, no así en bares y centros de ocio nocturnos, que seguirán cerrados. Esta decisión de las autoridades tailandesas viene acompañada junto a otras medidas de flexibilización, como la apertura de guarderías, balnearios, parques de atracciones y eventos deportivos, aunque sin la presencia de espectadores. Informa Europa Press.

Alrededor de un millón de personas se movieron el año pasado en autocaravanas por España donde el «caravaning» se ha convertido en una opción cada vez más demandada. Estamos aún lejos de los números que existen en otros países europeos como Alemania o Francia, pero con un crecimiento importante tanto en el parque móvil como en el alquiler de estos vehículos. Lee la noticia completa aquí .

El Gobierno municipal de Pekín despidió a un jefe de distrito y a otros dos funcionarios por no ser capaces de impedir el nuevo brote de coronavirus surgido en el principal mercado de alimentación de la ciudad, informó hoy la prensa local. Según el periódico Beijing Daily, el subdirector del distrito de Fengtai, Zhou Yuqing, ha sido destituido por «incumplir con su deber en los trabajos de prevención y control de la Covid-19». Informa EFE.

Guatemala sumó en las últimas 24 horas 17 decesos por Covid-19 y llegó a 384 víctimas fatales de la enfermedad, además de reportar 354 nuevos contagios para un total de 9.845 casos positivos. El ministro de Salud guatemalteco, Hugo Monroy, lamentó en la cadena nacional los 17 fallecimientos y detalló que las víctimas, 13 hombres y cuatro mujeres, tenían entre 26 y 78 años. El funcionario explicó además que para detectar los 384 nuevos casos de este domingo se llevaron a cabo 1.721 pruebas en las últimas 24 horas.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que ya están preparados «para salir y retomar sus actividades», pues gracias a las «clases» del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, el país «ya sabe cómo cuidarse del Covid-19». «¿Cuántas clases hemos recibido de Hugo López-Gatell y de todos los médicos? Ya sabemos cómo nos debemos cuidar, ahora vamos a poder salir a la calle y realizar nuestras actividades como siempre y vamos a sentirnos seguros y no tener miedo porque ya sabemos que debemos mantener la sana distancia», ha dicho el presidente mexicano.

Perú rozó ayer los 230.000 casos acumulados de Covid-19 y está muy cerca de alcanzar las cifras de contagios totales de Italia y España, dos de los tres países de Europa más afectados por la pandemia. La cifra total de infectados por el coronavirus se elevó a 229.736 tras sumar más de 4.600 contagios nuevos en las últimas 24 horas, según el último informe ofrecido por el Ministerio de Salud. De las 22.632 pruebas practicadas el sábado, el 20 % dio positivo. Con esta tendencia constante desde las últimas dos semanas, es probable que Perú supere esta semana el número de casos acumulados de Italia, que registra 236.989 casos, y España, que registra 243.928 contagios.

Centroamérica experimentó la semana pasada una explosión de casos y muertes por Covid-19, con cifras diarias récord en casi todos los países de la región, que acumula al menos 45.478 contagios y 1.255 defunciones por la enfermedad e intenta reabrir gradualmente su golpeada economía. Al menos 9.838 nuevos casos y 215 muertes por la enfermedad que causa el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 se registraron en la última semana en cinco países de Centroamérica, de acuerdo con los datos oficiales diarios, destacando la escalada en Panamá, Guatemala y Honduras. En Nicaragua, un país sumido en una prolongada crisis política y cuyo abordaje de la pandemia suscita críticas internacionales y locales, el Gobierno reportó el martes pasdo un acumulado de 1.464 casos de Covid-19 y 55 fallecidos, mientras que un observatorio independiente cifró en 1.289 muertos y en 4.971 los contagios.

La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 49 nuevos casos detectados el domingo, 10 de ellos procedentes del exterior y 39 a nivel local, de los que 36 se registraron en Pekín, tras el brote de coronavirus detectado en el principal mercado de la capital. Además, la Comisión Municipal de Salud de Pekín informó hoy de que hasta el domingo 79 personas seguían recibiendo tratamiento médico en la capital y que siete casos asintomáticos continuaban en observación después de que se detectase un brote del virus en el gran mercado mayorista de Xinfadi. Por otra parte, de los 10 casos «importados», 4 se detectaron en la provincia suroccidental de Sichuan, 2 en Chongqing (suroeste), 2 en Shaanxi (centro), 1 en Fujian (sureste) y 1 en Shanghái (este).

Las autoridades sanitarias de México reportaron en las últimas 24 horas 4.147 contagios y 269 fallecimientos por Covid-19, con lo que el país llegó a 146.837 casos confirmados con 17.141 muertes desde el comienzo de la pandemia el 28 de febrero. En total, 406.549 personas han sido estudiadas, de las cuales 146.837 son los casos confirmados, 207.076 los negativos y 52.636 son los casos sospechosos acumulados. En tanto, mencionaron que la epidemia activa la integran 22.398 personas, quienes se contagiaron en los últimos 14 días.

Argentina registró ayer 1.282 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de contagios se elevó a 31.577, mientras que las muertes ascienden a 833 tras registrarse otros 14 decesos. El número de contagios anunciado este domingo marca un descenso con respecto al máximo diario registrado el sábado, que fue de 1.531. El informe diario vespertino que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que los 14 fallecimientos de las últimas horas corresponden a once hombres y tres mujeres. Los fallecidos, con edades que van de los 32 a los 95 años, eran residentes de la capital del país y de las provincia de Buenos Aires, Chaco (norte) y Córdoba (centro).

Estados Unidos alcanzó ayer la cifra de 115.706 muertos y 2.091.348 casos confirmados de Covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance registrado poco antes de las 18:30 hora local (22.30 GMT) incluye 436 nuevos decesos y 22.141 contagios más que hacia la misma hora del sábado. El estado de Nueva York se mantiene como la zona de EE.UU. más castigada desde el inicio de la pandemia, con 383.324 casos confirmados y 30.825 fallecidos. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 22.103 personas, 27 más que el sábado, cuando el mapa registraba 22.076.

Brasil, segundo país más castigado por la pandemia, reportó un total de 43.332 muertes causadas por el nuevo coronavirus, con 612 nuevos fallecidos en el último día, mientras que el número de casos confirmados ascendió a 867.624, informó este domingo el Gobierno. El Ministerio de Salud señaló en su boletín diario que en las últimas 24 horas fueron notificados 17.110 nuevos contagios de la enfermedad, que continúa su propagación por este país de 210 millones de habitantes que ha empezado a relajar las medidas de aislamiento pese a que la curva aún está en fase creciente. Este domingo, varias ciudades del país, como Sao Paulo, Brasilia o Porto Alegre, registraron manifestaciones de seguidores y detractores del presidente Jair Bolsonaro, en las que no se mantuvo el distanciamiento social recomendado por las autoridades sanitarias.

Canarias ha registrado hasta el momento un total de 2.386 casos acumulados de Covid-19, lo que supone uno más respecto al día de ayer. Del total de casos, 90 continúan activos. Con datos cerrados a las 20.00 horas de ayer, en las islas 2.134 personas han recibido el alta tras superar el coronavirus, diez de ellas en las últimas 24 horas, y la cifra de fallecidos se mantiene un día más en 162. Según datos del Ministerio de Sanidad, un total de 950 personas han precisado hospitalización en Canarias al dar positivo por coronavirus, dos en los últimos siete días. De todas ellas, 184 han requerido ser ingresadas en unidades de cuidados intensivos (UCI). Del total de casos activos, 73 están recibiendo asistencia en su casa, 16 están hospitalizadas y una está ingresada en UCI. De los positivos registrados por el virus, que afecta ya a unos 57 municipios, 1.293 son mujeres y 1.093 son hombres. El número de profesionales sanitarios contagiados por Covid-19 desde el inicio de la crisis es de 587, lo que significa el 1,89% del total de la plantilla del Servicio Canario de la Salud, que cuenta con 31.000 trabajadores.

Paraguay entra hoy en la fase tres de la «cuarentena inteligente» y de acuerdo con el plan previsto por el Gobierno en su estrategia de contención del coronavirus en el país, que ayer registró 28 nuevos positivos que totalizan 1.289. Son los resultados hasta la fecha desde que en marzo se detectara el primer caso, y a un mes del primero de los fallecimientos, que desde el 13 de mayo se mantiene en once. El último registro proviene de un total de 1.473 muestras, las cuales detectaron 14 casos del exterior y otros 14 por contacto, según el informe de hoy del Ministerio de Salud. Hay un total de nueve pacientes, dos en terapia intensiva, según el Ministerio, que cifró en 650 las personas recuperadas tras sufrir la enfermedad.

Costa Rica contabilizó ayer 1.715 casos positivos de Covid-19, 53 más en un día, mientras que las autoridades piden cuidar a los adultos mayores. El ministro de Salud, Daniel Salas, expresó en unas declaraciones distribuidas a los medios que hay 951 casos activos (55,5 %), la mayoría de ellos registrados en la zona norte, donde existe un histórico flujo migratorio irregular de nicaragüenses que buscan trabajo. En una semana Costa Rica reportó un total de 397 nuevos casos, la cifra más alta hasta el momento. Las regiones más afectadas son San Carlos, San Ramón, Pococí y Upala, todas ubicados en el cordón fronterizo norte, así como el central de San José.