Coronavirus España directo: Sanidad notifica 30 fallecidos y 16.269 casos desde el viernes

Estados Unidos alcanzó este domingo la cifra de 5.388.931 casos confirmados de COVID-19 y la de 169.841 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 17.00 hora local (21.00 GMT) es de 43.321 contagios más y 528 muertes más que el sábado a la misma hora, y acerca a Estados Unidos a 170.000 fallecidos por la enfermedad. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.840, más que en Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.628 personas.

El cierre del ocio nocturno y la prohibición de fumar en la playa y en espacios públicos donde no se pueda guardar los dos metros de distancia ha entrado en vigor esta medianoche en Cantabria, tal y como establece la resolución publicada por el Gobierno regional a última hora del sábado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), que recoge las medidas acordadas el viernes por el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas. El Gobierno de Cantabria ha prohibido fumar en las estancias en la playa y en aquellos espacios públicos en los que no se pueda respetar la distancia de dos metros entre personas, que se elevará a un mínimo de cuatro metros cuando en el entorno se encuentren niños, personas mayores y otras especialmente vulnerables.

El parqué madrileño abrió la sesión de este lunes prácticamente plano, con un leve avance del 0,05%, que no permitió al selectivo acercarse mucho a su objetivo de reconquistar los 7.200 puntos. Apenas unos minutos después se daba la vuelta y perdía un 0,3%, lastrado por los valores turísticos. Tras cancelarse la reunión prevista este pasado fin de semana entre Estados Unidos y China para la revisión de su política comercial y las nuevas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre empresas del gigante asiático, el Ibex 35 despertaba este lunes en los 7.158 enteros.

La ciudad meridional china de Cantón, capital de la provincia homónima, suspenderá temporalmente la importación de carnes y mariscos congelados del extranjero después de que tres empleados de una cadena de supermercados en la vecina metrópolis de Shenzhen dieran positivo por coronavirus. Las autoridades realizarán también pruebas de ácido nucleico a este tipo de productos, que no se podrán vender sin pasar inspecciones primero, según una nueva directriz local notificada por la asociación cantonesa de la industria de la cadena de frío.

Andalucía cuenta este lunes con 182 personas ingresadas en los hospitales por la covid-19, lo que supone once más que ayer y el triple de los que había a principios de mes, ya que a fecha 1 de agosto eran 60, según los datos de la Junta. Actualmente hay 35 personas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), uno más, ha informado la Junta en Twitter. En la última semana ha subido el dato de hospitalizados en 72 personas, al pasar de 110 a 182, y de UCI se ha incrementado de 20 a los 35 actuales.

Sanafarmacia, farmacia integrada en la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo (Rasselh) y reconocida por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales Farmacéuticos (Cacof) como farmacia de referencia por su servicio de deshabituación tabáquica, ha remitido a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía un estudio que recoge "evidencias" de la transmisión de Covid-19 a través de la exposición al humo del tabaco. Este estudio, denominado 'Tabacovid' y elaborado por los servicios farmacéuticos especializados en deshabituación tabáquica de Sanafarmacia, pone de relieve que fumar "es no sólo un factor de riesgo para la progresión de Covid-19, sino que el hábito tabáquico implica también riesgos para la propagación del virus en fumadores pasivos".

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha asegurado este lunes que los profesionales sanitarios se han visto maltratados por las distintas administraciones públicas "que se han limitado" a exigirles y no a protegerles adecuadamente durante la pandemia del coronavirus. En un comunicado, la CESM abunda en que las administraciones han recurrido "continuamente" a la vocación de servicio de los sanitarios, a su altruismo en vez de corregir sus "precarias condiciones de trabajo e introducir verdaderos mecanismos de motivación y reconocimiento".

Aunque será mañana cuando se conocerán en detalle las medidas concretas que se van a aplicar en País Vasco, el Gobierno de la comunidad ya ha adelantado que estarán orientadas a la restricción de aforos, de agrupaciones de personas (que no podrán superar las 10), de horarios de hostelería y del transporte público nocturno. Además, según Efe, también se quiere dejar bien regulada la obligatoriedad de la mascarilla.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, han calificado de irresponsable la concentración contra el uso de la mascarilla que este domingo reunió en la plaza de Colón a unas 2.500 personas, y el regidor ha cargado además contra Delegación del Gobierno por permitirla. "Se suceden iniciativas irresponsables. Al comienzo de la pandemia todo el mundo era solidario. Ahora cada día hay más grupos con distintas reivindicaciones. Si no volvemos a la solidaridad de todos, la solución será más complicada", ha escrito este lunes la presidenta regional en su cuenta de Twitter.

El ministro en Salud en funciones en Líbano, Hamad Hassan, ha pedido este lunes dos semanas de confinamiento en el país para frenar la propagación del coronavirus ante el aumento en los contagios registrado a raíz de las graves explosiones ocurridas en el puerto de Beirut el pasado 4 de agosto. "Ya hemos llegado al borde del abismo y no tenemos ya el lujo del tiempo", ha declarado en rueda de prensa. El domingo, Líbano registró un récord de 439 nuevos casos, lo que sitúa el total en 8.881, incluidos 103 muertos.

Andalucía ha registrado este lunes dos muertes por coronavirus y un incremento de 526 nuevos casos de Covid-19 confirmados por PCR, según los datos acumulados publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), consultados por Europa Press. En cuanto al incremento de casos por PCR, la provincia que ha sumado mayor número de positivos ha sido Almería con 186 casos, seguida de Málaga con 135 positivos, Cádiz con 69, Córdoba con 58, Sevilla con 41, Granada con 26 y Jaén con once. Huelva no suma ningún positivo del domingo al lunes.

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, dijo este lunes que "negar la existencia o letalidad de esta pandemia no es sino una falta de respeto contra la memoria de los centenares de miles de personas que han fallecido en todo el mundo y contra los ciudadanos que, desde los distintos frentes luchan por contener la expansión del virus". Así lo dijo a Servimedia tras la manifestación que este pasado domingo congregó en la plaza de Colón de Madrid a unas 2.500 personas "desprovistas de mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad" para protestar contra las medidas decretadas por las autoridades.

El presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), Marcos López Hoyos, ha pedido este lunes a los ciudadanos que "por favor" no se olviden de vacunarse contra la gripe y que estén concienciados de la importancia de administrarse esa vacuna y no solo esperar "la famosa" contra la COVID-19. En rueda de prensa, en el primer día de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, que este año por la COVID-19 serán de solo tres semanas frente a los habituales 3 meses, López Hoyos ha lanzado junto a la secretaria general de la SEI, Carmen Cámara, el "importante" mensaje de concienciar a los ciudadanos de vacunarse contra la gripe.

El departamento de Salud hará pruebas PCR a una parte de los 739 habitantes de Benifallet (Tarragona) tras descubrir once positivos a raíz de un trabajador de un bar que resultó infectado. En declaraciones a TV3, la alcaldesa de Benifallet, Mercè Pedret, ha explicado que en el municipio ya han tomado medidas y han cerrado algunas actividades , como el barco que hace un paseo turístico por el río Ebro, así como el bar en que se infectó el camarero.

Castilla y León suma 470 positivos por Covid desde el pasado viernes, con un total de 57 nuevos casos en la última jornada confirmados por prueba PCR, de los que 24 se diagnosticaron en las últimas 24 horas. Las PCR positivas acumuladas desde el inicio de la pandemia ascienden a 23.547, si bien el total de contagios alcanza los 29.982 . Además, en la última jornada no se produjo ninguna muerte por la infección por lo que la cifra de fallecidos se mantiene en los 2.080 de ayer domingo, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad este lunes.

Mientras el debate del coronavirus en España parece girar en torno a la semántica (qué nombre poner al aumento sostenido de los contagios), la estadística sigue siendo demoledora . En lo que las distintas autoridades discrepan sobre llamarlo o no segunda ola, España se ha convertido en el segundo país de Europa con peor tasa de contagios del último mes, provocando que cada vez más naciones nos hayan vetado como destino seguro. El empeño de los hosteleros y de la ministra González Laya están jugando una batalla desigual en la que las matemáticas no están de nuestro lado.

Los colegios e institutos de las provincias del norte de Países Bajos empiezan hoy a recibir a todos los alumnos a jornada completa, sin mascarillas ni distanciamiento en clase, en pleno repunte del coronavirus, y ante el peligro de la ventilación precaria en las aulas. El Gobierno holandés no ha tomado ninguna medida radical para el comienzo de curso y ha instado a todos los colegios a consultar con expertos externos si se necesita ventilación adicional; mientras tanto, han de mantener las puertas y ventanas abiertas para que circule el aire evitando los ventiladores y aires acondicionados portátiles porque no enfrían el aire, sino que lo distribuyen.

Wuhan fue el epicentro de la pandemia antes de que el virus «conquistase» el resto del mundo. Durante semanas, las autoridades chinas sometieron a un férreo control la ciudad, que fue confinada e impedía la entrada o salida de sus límites a cualquier persona. Sin embargo, con la llegada del verano parece que sus ciudadanos también han perdido el miedo al coronavirus. Durante el fin de semana han salido a la luz la s imágenes de una macrofiesta de música techno que acogió un parque temático de la ciudad, en la que no se respetaron ninguna de las medidas básicas de seguridad.

« No sé si las imágenes muestran un momento puntual, pero la gente es inteligente para entender lo que son estas manifestaciones y el riesgo que puede suponer », responde Fernando Simón acerca de la manifestación en Colón.

«Tenemos un incremento progresivo, suave, mucho más fácil de controlar », señala el epidemiólogo. Sobre la prohibición de fumar, Simón asegura que se justifica para evitar que la gente se quite la mascarilla sin distancia.

«Madrid, Cataluña y País Vasco empiezan a sentir una presión porque se están incrementando los casos , porque estamos en verano y siempre hay personas que tienen que salir de vacaciones, y porque se está tratando de recuperar la actividad que no se ha terminado de recuperar», puntualiza el epidemiólogo.

«Habrá que ver si es necesario tomar más medidas o no, aún tenemos que ver cómo se distribuye en las zonas de influencia», señala el epidemiólogo. «Con todo eso tendremos que valorar si es suficiente y discutir con la Comunidad de Madrid la necesidad de implementar nuevas medidas».

« Estamos a tiempo de conseguir el giro de la transmisión y estoy convencido de que en la mayor parte del territorio se está controlando ese riesgo», dice Simón. «El problema de septiembre es que van a volverse a juntar gente que viene de situaciones epidemiológicas diferentes, no sabemos dónde ni cuánta gente se va a juntar en cada ámbito».

«Hacer estudios en los colegios puede tener un filo peligroso porque tenemos niños y profesores en los que no vamos a saber interpretar los resultados», señala Simón. «Los resultados no se pueden interpretar igual en todos los sitios ».