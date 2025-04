Coronavirus España directo: Johnson decretará un confinamiento en Inglaterra similar al de marzo, según la BBC

Sanidad ha notificado, en el primer parte del año, 30.579 contagios , fente a los 10.217 registrados el pasado 31 de diciembre y 241 fallecidos . En cuato a la incidencia , esta se ha reducido en términos generales situándose en los 272,22 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

En lo que llevamos de pandemia ya se han contagiado de Covid-19 un total de 1.958.844, tras sumarse 4.420 casos del virus en las últimas 24 horas.

Brasil, uno de los tres países en el mundo más afectados por la pandemia del nuevo coronavirus en números absolutos junto a Estados Unidos e India, superó este domingo las 196.000 muertes relacionadascon la covid-19, informó el Gobierno. En su más reciente boletín epidemiológico, el Ministerio de Salud divulgó también que en las últimas 24 horas se registraron 17.341 nuevos casos y 293 decesos, aunque los números pueden ser mayores debido a que muchos municipios apartados no consiguen computar los datos por falta de personal durante los fines de semana. Desde el primer contagio, el 26 de febrero, y de la primera muerte, el 12 de marzo, ambos en Sao Paulo, el país suma ahora 7.733.746 casos confirmados y totaliza 196.018 decesos.

La primera ministra de Noruega, Erna Solberg, ha anunciado una batería de nuevas restricciones para frenar el contagio de coronavirus frente a la preocupación ante un repunte de los casos, entre las que se incluye la prohibición de venta de alcohol en los restaurantes y en los eventos de todo el país. Así lo ha anunciado este domingo en una rueda de prensa Solberg, que también ha comunicado que las reuniones privadas fuera de casa no podrán ser de más de cinco personas y que las tiendas y centros comerciales limitarán el aforo para mantener el distanciamiento social. Por otro lado, el máximo de personas para eventos deportivos de interior, eventos culturales, ceremonias, entre otros, será de diez personas, aunque "la mayoría de estos eventos no están en línea con las recomendaciones nacionales y, por lo tanto, deben posponerse o cancelarse", reza el comunicado emitido por el Gobierno.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció este domingo el bloqueo en varios países de los recursos que su Gobierno destinaría para adquirir un lote de vacunas contra la covid-19, que ha matado a más de un millar de personas en el país sudamericano. "Los recursos para comprar la vacuna de Venezuela los tienen congelados y robados en Inglaterra, en Portugal, en España, en Estados Unidos", dijo el mandatario durante el balance que ofrece cada semana sobre la lucha contra la covid-19 en la nación caribeña. Estados Unidos, Inglaterra, Portugal y España forman parte del medio centenar de países que no reconocen la legitimidad de Maduro como presidente de Venezuela, pues cuestionan los resultados de los polémicos comicios de mayo de 2018, en los que el líder socialista obtuvo la reelección.

Hasta el momento, el país asiático ha registrado 4.323 casos procedentes del extranjero, de los cuales 4.037 se han recuperado y otros 286 permanecen hospitalizados. Entre los casos importados no se ha dado ninguna muerte.

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha criticado este lunes que la Junta de Andalucía no esté informando de "algo tan básico" como es la forma como se está desarrollando la campaña de vacunación contra el Covid-19 en la comunidad autónoma.

El viceconsejero ha señalado que, tras recibir una primera tanda de 1.200 vacunas, estaba previsto que llegasen otras 48.000 a la región el pasado lunes, 28 de diciembre, pero por un problema logístico en la central de Pfizer en Bélgica el envío no llegó hasta el martes 29 a las 13.00 horas, a lo que hay que sumar el tiempo necesario para descongelarlas.

El viceconsejero madrileño de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha asegurado que la Comunidad tiene capacidad para poner más de 24.000 vacunas cada semana, incluso más cuando se apruebe la vacuna de Moderna, y ha garantizado que no hay ningún problema «ni logístico ni de personal» para administrarlas.

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha dicho hoy que no había duda de que el gobierno tendría que imponer medidas más duras para hacer frente a un nuevo aumento del nuevo coronavirus.

La Unión Europea (UE) está dispuesta a ayudar a la empresa alemana BioNTech a aumentar la producción de la vacuna contra el Covid-19, ante los cuellos de botella que se están dando debido a la escasez mundial de capacidad de producción, según la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides. "Entendemos que todo el mundo está mirando al ritmo de la vacunación. El cuello de botella en este momento no es el volumen de pedidos, sino la falta de capacidad de producción mundial. Esto también es cierto para BioNTech", ha dicho la comisaria en una entrevista con la agencia alemana DPA difundida por su servicio de prensa.

Este confinamiento perimetral se aplicará todos los días de la semana, pues hasta el momento solo estaba vigente el cierre perimetral comarcal. Además, el Govern limitará la actividad comercial y solo podrán abrir los comercios de menos de 400 m2 y el comercio no esencial no podrá abrir los fines de semana. Las medidas estarán vigentes los próximos 10 días y se producen tras un empeoramiento de los datos: Cataluña elevó este lunes su riesgo de rebrote a 500 puntos y suma 1.319 positivos de coronavirus y otros 32 muertos víctimas de la infección.

Fernández Mañueco ha realizado este anuncio en una entrevista a Onda Cero, donde ha reconocido que la vacuna que ya se suministra en la Comunidad "abre un tiempo de esperanza". No obstante, ha insistido en que no hay que "bajar la guardia" y "proteger y cuidar" a los más vulnerables que, en este caso, son, como ha señalado, las personas mayores y los grandes dependientes.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha dicho que hasta el próximo lunes 11 no votará sobre la aprobación de la vacuna de Moderna.

Ciudadanos ha presentado un escrito este lunes ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para pedir que se celebren sesiones extraordinarias de la Comisión de Sanidad al menos una vez a la semana durante el mes de enero con el fin de que el ministro, Salvador Illa, explique la evolución de la tercera ola de la pandemia del coronavirus y cómo se desarrolla el plan de vacunación. En el texto, Cs explica que enero suele ser un mes inhábil en el calendario parlamentario, pero que en este "momento crucial" para España, con un nuevo repunte de los contagios por Covid-19 y el comienzo de la vacunación, no es conveniente que la Cámara Baja tenga mermada su capacidad de actuación y control sobre las acciones del Gobierno.

Las autoridades sanitarias chilenas no han constatado ningún fallecido por Covid-19 en las últimas 24 horas, mientras que han registrado 2.450 nuevos contagios de la enfermedad. Con estas cifras, el cómputo global de Chile se ubica ya en 620.641 personas contagiadas de Covid-19 --16.626 de ellos activos-- y 16.767 fallecidos.

El ministro ha confirmado que nadie ha pactado un confinamiento severo y ha asegurado que «el plan de la segunda ola no lo contempla». El titular del ramo ha mantenido la prudencia en relación a la situación epidemiológica, debido a los festivos y ha anunciado que en la reunión de hoy con las comunidades, se ha hablado de un probable endurecimiento de las restricciones en las comunidades que no lo han hecho aún.