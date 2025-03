Coronavirus España directo: Sanidad notifica 6.393 nuevos casos y 356 fallecidos en las últimas 24 horas

"No va a entrar ninguna vacuna al país, ni debe ser enviada, que no haya sido autorizada por nuestros institutos científicos nacionales, por los institutos farmacológicos, por las autoridades sanitarias del país", ha pronunciado Maduro en una intervención transmitida por Venezolana de Televisión.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho este miércoles que en el país no entrará "ninguna vacuna que esté causando estragos en el mundo" y que no esté aprobada por sus institutos científicos, por lo que ha pedido a los organismos internacionales no enviar dosis que no han sido autorizadas, en referencia al inmunizador de AstraZeneca.

El Ministerio de Salud de China ha detectado 21 casos de coronavirus en la última jornada, once con síntomas y diez asintomáticos, y todos procedentes del extranjero. Cuatro personas han recibido el alta en el último día, en el que no se han notificado nuevos decesos a causa de la enfermedad, según el último balance de la cartera de salud, publicado este jueves.

Los Veintisiete no avanzan al ritmo previsto en sus campañas de vacunación entre otras razones por los problemas de abastecimiento y las dudas sobre los riesgos de la vacuna de AstraZeneca, lo que hace peligrar el objetivo fijado para que de aquí al verano el 70% de la población adulta en la UE esté inmunizada y se pueda pensar en reactivar el turismo.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha criticado este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por no "terminar de tomar decisiones" ante el incremento de casos positivos de coronavirus en la región, lo que está llevando a que la situación sea "preocupante". En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, Calvo ha asegurado que la particularidad de la capital de España, donde se produce un constante "cruce de personas", hace que se descompongan las "cifras globales" de positivos en España.

Cataluña ha registrado hasta este jueves 589.173 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia -545.502 con una prueba PCR o test de antígenos-, 1.889 más que en el recuento del miércoles, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra total de fallecidos se sitúa en 21.207, que son 16 más que los registrados el miércoles: 13.405 en hospital o centro sociosanitario, 4.554 en residencia, 1.147 en domicilio y 2.101 que no son clasificables por falta de información.

El pulso que libran Londres y Bruselas a cuenta de las vacunas producidas por la firma anglosueca tiene en los contratos firmados uno de sus caballos de batalla, ya que en el caso del bloque europeo existen dudas sobre la interpretación del concepto 'mejor esfuerzo razonable' ('best reasonable effort'), incluido a la hora de enunciar cada compromiso.

La Rioja ha experimentado una subida en los casos activos por coronavirus desde ayer, con 35 más hasta alcanzar los 220, mientras que aumenta también la presión asistencial, con un ingresado más (41 en total, 18 de ellos en la UCI, uno más que ayer). Afortunadamente, según los datos actualizados este jueves por el Gobierno regional, no se han registrado fallecidos por Covid-19 en la región en las últimas 24 horas.

País Vasco confirmó este jueves 529 casos positivos de Covid-19 detectados en las últimas horas, 19 más que los reportados ayer. Además, mantiene a 324 hospitalizados como consecuencia de la infección, 83 en UCI –dos más que ayer- y 241, en planta –dos menos-. Según el último informe del Ejecutivo vasco, 239 del total de contagios se han registrado en Vizcaya; 151, en Guipúzcoa y 136, en Álava, y a ellos se unen tres positivos contabilizados entre no residentes en la región.

Sin embargo, no se ha previsto por parte del Departamento de Sanidad adelantar la hora del toque de queda, ni realizar cambios en los aforos actualmente establecidos.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha informado de que debido al repunte de casos de coronavirus en la comunidad en los últimos días, "especialmente, en la provincia de Zaragoza", no ha descartado "implementar nuevas medidas para conseguir contener esta quinta ola" durante la Semana Santa. En concreto, se ha referido a restricciones de horario para el sector del ocio y actividades no esenciales.

Dado que es el departamento que actualmente dirige Carolina Darias el encargado de establecer la estrategia de vacunación, que a su vez ejecutan las comunidades autónomas, Exteriores "no tiene competencias para fijar una estrategia o un protocolo de vacunación propios", han subrayado las fuentes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación está tratando de buscar una solución con el Ministerio de Sanidad, del que depende la estrategia de vacunación contra la COVID-19, para que su personal en el extranjero en países donde no es posible recibir la vacuna pueda ser inmunizado, según han indicado fuentes diplomáticas a Europa Press.

Darias ha detallado que tres CCAA siguen por encima de una incidencia de 200, cuatro tienen más de 150 y otras cuatro se sitúan en 75 o menos. "Es clave reiterar un mensaje de prudencia, de insistencia en mantener la cultura del cuidado y cumplir con la restricción de movilidad y la reducción de contactos sociales. Entiendo que estamos cansados pero quiero insistir en la importancia crucial de que entre todos controlemos que esta tendencia no vaya a más y evitemos un nuevo repunte y una cuarta ola para dar tiempo a que la vacunación progrese", ha manifestado.

La comunidad autónoma de Extremadura ha notificado en las últimas 24 horas 77 casos positivos confirmados de covid-19, lo cual supone un descenso respecto al miércoles, cuando las cifras se alzaron hasta los 111, con lo que la incidencia acumulada se sitúa en 94,69 por cada 100.000 habitantes a los 14 días y en 44,02 a los siete. Asimismo, no se han producido fallecimientos por el coronavirus, si bien se ha incrementado el número de pacientes hospitalizados hasta los 47, cuatro más, aunque se mantienen los ingresados en las unidades de cuidados intensivos en siete.

En la jornada de ayer miércoles se detectaron en Navarra 158 nuevos casos positivos de infección por COVID-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 3.184 pruebas (1.955 pruebas PCR y 1.229 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 4,9%. Por otro lado, 95 pacientes permanecían ayer ingresados por COVID-19 en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad foral, cuatro más que el día anterior. Ayer se produjeron 10 ingresos relacionados con el coronavirus, uno de ellos en la UCI, y no se registraron fallecimientos por esta enfermedad. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra se mantiene en 1.121.

El equipo, dirigido por Markus Hoffmann y Stefan Pöhlmann, ha descubierto que las variantes B.1.351 y P.1 del SARS-CoV-2 ya no están inhibidas por un anticuerpo utilizado para la terapia COVID-19. Además, estas variantes son inhibidas de manera menos eficiente por anticuerpos de pacientes recuperados e individuos vacunados. Por lo tanto, la convalecencia por COVID-19 y la vacunación pueden ofrecer solo una protección incompleta contra estos virus 'mutantes', ya que estas variantes son inhibidas de manera menos eficiente por anticuerpos de pacientes recuperados e individuos vacunados.

Los anticuerpos generados en respuesta a la infección o vacunación por SARS-CoV-2 muestra una protección reducida contra las nuevas variantes, según un estudio realizado por investigadores del German Primate Center-Leibniz Institute for Primate Research and Jan Münch de la Universidad de Ulm, en Alemania.

Así lo ha trasladado después de que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, trasladase este jueves que si finalmente se decide no prorrogar más allá del 9 de mayo el estado de alarma porque la situación de la pandemia lo permite, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) podrá seguir tomando decisiones de obligado cumplimento para todas las comunidades autónomas porque así lo acaba de avalar el Tribunal Supremo.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado que la gestión de la pandemia se haga con unos protocolos que se ajusten a "criterios sanitarios" y no "de oportunidad política", al tiempo que ha criticado "improvisaciones nocturnas o cada dos o tres días". Asimismo, aunque ha vuelto a rechazar "terminologías como toque de queda o estado de alarma", ha manifestado su convicción de que decisiones que afectan a derechos fundamentales deben tomarse "con un refrendo legal suficiente".