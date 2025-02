Coronavirus España directo: Sanidad notifica 21.371 nuevos contagios y 308 muertos

El número de contagios ha vuelto a subir en el día de hoy con 21.371 nuevos positivos por coronavirus, de las cuales 8.775 corresponden a las registradas en las últimas 24 horas. En total, ya son 1.458.591 las personas que se han contagiado de coronavirus en nuestro país desde que empezase la pandemia.

El Ministerio de Sanidad ha registrado 308 nuevas muertes , que sumadas al total cifran en 40.739 , las personas que han persido la vida en nuestro país.

Por otra parte, la incidencia acumulada b aja de la barrera de los 500 casos por cada 100.000 habitantes y se sitúa en 498,19. Además, el dato esperanzador es que ninguna región se encuentra por encima de los 1.000 casos de incidencia acumulada.

La pandemia de coronavirus ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de personas con diabetes, que, a menudo, carecen de acceso a planes de prevención y tratamiento, lo que provoca a diario en todo el mundo «miles de muertes evitables», según expone un estudio publicado hoy por The Lancet. Una comisión internacional de 44 expertos formada por The Lancet ha desarrollado durante cuatro años una «estrategia integrada», presentada con motivo del Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre). Su objetivo es mejorar el funcionamiento de centros sanitarios y la «capacitación del personal no médico», de cara a crear «equipos de diabetes» capaces de «recopilar continuamente» los datos sobre los que se diseñarán «prácticas y estrategias».

Estados Unidos alcanzó ayer la cifra de 10.526.906 casos confirmados de coronavirus y la de 242.621 fallecidos por Covid, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, tras sumar 1.764 muertes más que el miércoles y 142.363 nuevos contagios. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.848, según el último balance.Le siguen en número de fallecidos Texas (19.474), California (18.129), Florida (17.372) y Nueva Jersey (16.495). Otros estados con un gran número de muertos son Illinois (10.846), Massachusetts (10.242), Pensilvania (9.182), Georgia (8.881) o Michigan (8.185).

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático detectó 8 nuevos casos de Covid este jueves, todos ellos en viajeros procedentes del extranjero. Estos 8 positivos «importados» se identificaron en Shanghái (este, 3) y en las provincias Mongolia Interior (norte, 1), Henan (centro-este, 1), Sichuán (centro, 1), Shaanxi (centro, 1) y Gansú (centro-norte, 1). Además, con la suma de los 15 asintomáticos anunciados hoy (todos procedentes de fuera de las fronteras chinas), el total de personas en esa circunstancia bajo observación queda en 697, de los que 450 son «importados». China no cuenta en sus estadísticas las infecciones asintomáticas como casos confirmados.

El gobierno de Australia prevé inmunizar contra el Covid-19 a los 25 millones de habitantes del país para finales de 2021, según dijo este viernes el ministro de Salud, Greg Hunt. El político recordó que la vacunación no será obligatoria, pero sí recomendada por las autoridades. Hunt hizo las declaraciones durante su visita a los laboratorios de la Universidad de Queensland, en la ciudad nororiental de Brisbane, para concocer los avances de la vacuna australiana V451, que se produce en los laboratorios de la empresa biotecnológica CSL, con sede en Melbourne. «Los datos iniciales apuntan claramente a que la vacuna (de la Universidad de Queensland) es segura en la fase 1 de los ensayos clínicos y que está probado que produce una respuesta positiva de anticuerpos», precisó Hunt.

La reducción a la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y alcanzar las metas de emisiones netas cero para 2050 son clave para lograr el objetivo de que la temperatura del planeta no aumente más de 1,5 grados, ha remarcado Guterres, que ha celebrado el quinto aniversario del Acuerdo de París y de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pactos que "van de la mano".

El dispositivo conjunto de la Policía Municipal de Pamplona y la Policía Foral han formulado en las últimas horas 25 denuncias por incumplimientos en la capital navarra de la normativa establecida con motivo de la covid. Ocho de esas denuncias están relacionadas con el consumo de alcohol compartido en la vía pública, informa la Policía Municipal que destaca que otras siete se deben a no llevar la mascarilla y siete más a una fiesta en un domicilio no siendo convivientes.

Los turistas y viajeros que lleguen a España sin una PCR negativa podrán ser sancionados con multas de hasta 6.000 euros, además de tener que someterse una prueba rápida como medida para garantizar una movilidad segura, ha asegurado este viernes la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. “Son multas serias, multas disuasorias, no con interés recaudatorio”, ha subrayado la ministra en declaraciones a Antena 3 al ser preguntada por la decisión del Ministerio de Sanidad de que, a partir del 23 de noviembre, se exigirá una PCR negativa a todos los viajeros que procedan de regiones consideradas de riesgo.

Esta medida se debe a la propagación del virus y al aumento de la demanda y presión asistencial, con lo que Sanidad ve "necesario e imprescindible" hacer uso de la privada para atender todas las patologías derivadas o no del SARS-CoV-2 en residentes en la Comunitat, según publica el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).

La Conselleria de Sanidad Universal podrá disponer de los centros y establecimientos sanitarios privados y de las mutuas de accidentes de trabajo, junto con su personal, cuando no pueda atender adecuadamente la asistencia contra la pandemia con los medios del sistema valenciano de salud.

Tras revisar los datos epidemiológicos, ninguna zona básica de salud en la Comunidad de Madrid presenta una incidencia a 14 días de 500 o más casos por 100.000 habitantes, el umbral marcado para establecer medidas restrictivas. Por esto, las autoridades sanitarias han decidido no ampliar a más zonas básicas las limitaciones. En diez zonas básicas de salud que han disminuido el 50 por ciento o más en el número de casos, y tienen una marcada tendencia descendente, dejarán de tener restricciones de movilidad. Léelo aquí .

La Policía Local de Alicante ha desalojado una fiesta en un local de ocio ubicado en el caso antiguo de la ciudad con personas bailando y sin mascarillas frente a la Covid-19. El establecimiento ha sido sancionado con una infracción grave que podría llegar a los 30.000 euros. Según ha informado la Concejalía de Seguridad, dirigida por el edil José Ramón González, el desalojo ha tenido lugar de madrugada tras comprobar que las personas del local no respetaban las distancias mínimas de seguridad interpersonales.

Decenas de chicos y chicas en varias regiones italianas, pero sobre todo en las septentrionales Piamonte y Lombardía decidieron acudir igualmente a sus colegios cerrados por la pandemia y asistir fuera a sus clases on line sentados en el suelo o en sillas llevadas de casa como protesta ante el cierre decretado por el Gobierno. Los jóvenes se han adherido a una iniciativa llamada "Escuelas para el futuro" y en la que se invita a los estudiantes a manifestar así, siguiendo sus clases fuera de los centros, su malestar por los cierres.

La tasa de positividad en la comunidad se sitúa en el 11,01%, tras haberse realizado este jueves 6.029 pruebas PCR. Por el momento no se disponen de datos sobre hospitalizaciones y fallecimientos en la última jornada.

La Consejería de Sanidad, a través de las respectivas delegaciones provinciales de Sanidad, ha decretado medidas especiales de nivel 3 en hasta once localidades de la provincias de Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Toledo. En concreto, ante la incidencia de la pandemia por coronavirus, en la provincia de Ciudad Real afectan a los municipios de Almodóvar del Campo y Daimiel De su lado, la Delegación Provincial de Sanidad en Albacete ha decretado medidas especiales de nivel 3 en las localidades de Almansa, Casas Ibáñez, Elche de la Sierra y Villarrobledo, y en Cuenca en los de Villanueva de la Jara, Casasimarro y Motilla del Palancar.

El Ministerio de Sanidad ha establecido que una persona que ha estado hospitalizada por coronavirus y que es dada de alta porque su situación clínica lo permite, aunque su PCR siga siendo positiva, tiene que estar en aislamiento domiciliario un mínimo de catorce días, y no de diez como hasta ahora, desde el inicio de síntomas. Así consta en la nueva actualización de la Estrategia de Detección precoz, Vigilancia y Control de la covid-19, publicada por el Ministerio de Sanidad, en la que aumenta ese periodo de aislamiento domiciliario en comparación con el anterior documento que era del 25 de septiembre y que requería diez días de cuarentena desde el inicio de síntomas tras el alta hospitalaria.