Coronavirus España hoy: Sanidad notifica 19.852 nuevos contagios y 147 fallecidos desde el viernes

19:16 Finaliza la rueda de prensa de Fernando Simón

19:15 Rueda de prensa de Fernando Simón: SImón: "Las comunidades autónomas tienen muchas medidas que se pueden aplicar al margen del estado de alarma. Con otras medidas se pueden compensar. No va a decaer hasta el 9 de mayo. La evolución está generando un panorama muy diferente y la situación para entonces será muy diferente y el tipo de medidas no son las que dependen del estado de alarma. Aun así, el consejo interterritorial puede implementar medidas muy importantes. Aunque el estado de alarma no tenga sentido mantenerlo, muchas opciones están encima de la mesa".

19:10 Rueda de prensa de Fernando Simón: Simón: "No se ha detectado hasta la fecha ningún caso de la variante India. En todo caso, sigue habiendo una movilidad global y no se puede descartar que haya algún caso, pero todavía no es una variante de preocupación".

19:06 Rueda de prensa de Fernando Simón: Simón: "Estamos cubriendo más de lo previsto. Progresivamente es posible que nos acerquemos a ese objetivo antes de finales de verano".

19:05 Rueda de prensa de Fernando Simón: Simón: Cubriéndose las espaldas ante la posibilidad de cambios o retrasos en la entrega de las vacunas, había que dar un margen con una cierta holgura, pero el objetivo era el 70% en el verano. Podemos mantener ese objetivo en España".

19:03 Rueda de prensa de Fernando Simón: En cuanto al certificado digital, el director del CCAES ha señalado que "las previsiones son que no pueda estar antes de mediados o finales de junio. Técnicamente no va a ser factible. Momento en el que probablemente tengamos coberturas de vacunación muy superiores a las que ahora mismo. Podemos esperar que nos permita una mayor movilidad".

19:00 Simón: "Tenemos que entender los ámbitos en los que trabaja cada uno. Yo entiendo el interés de la minisitra de Turismo en promover la economía. Yo tiendo a ser optimista en la evolución de la epidemia. No vamos a tener incrementos importantes, estoy convencido de que la población española entienda la situación y es capaz de aplicar las recomendaciones". Rueda de prensa de Fernando Simón:

18:57 Rueda de prensa de Fernando Simón: Simón: "Tenemos varias vacunas en España disponibles. La recomendación es que son prioritarias a mayores de 60 años Astrazeneca y en el resto no hay límite. Las vacunas disponibles se pueden utilizar en los siguientes grupos de edad. AstraZeneca es cierto que no había cumplido, pero hay otras vacunas que están enviando más de lo que estaba previsto. No sé si será suficiente para compensar las dosis de AstraZeneca, por lo que no tendría que repercutir en los objetivos de vacunación".

18:52 Rueda de prensa de Fernando Simón: En cuanto al estudio 'Combivacs', Simón ha indicado que "todavía no se han reclutado todos los participantes en el estudio. Una vez que se recluten, los resultados se deberían tener en unas dos semanas".

18:49 Rueda de prensa de Fernando Simón: "La India, está notificando un volumen muy importante de casos, pero 300.000 casos diario en un país con tanta población hay que valorarlos prudentemente. Es una incidencia muy alta, es probable que sea superior y todo ese volumen de personas son un volumen importante que pueden distribuirse por el mundo", ha señalado. En cuanto a la nueva variante India, "por el momento no se ha detectado que con esta variante se haya transmitido más ni que hayan tenido una gravedad mayor, pero no se puede descartar". "España no tiene vuelos directos desde la India, por lo tanto no puede prohibir los vuelos", ha indicado Simón.

18:44 Rueda de prensa de Fernando Simón: "La evolución nos muestra muchos signos de esperanza, pero tenemos que ser todavía muy prudentes porque tenemos incidencias por encima de lo deseable", ha explicado el director del CCAES.

18:43 Rueda de prensa de Fernando Simón: Estos efectos "todavía no se va a observa en las UCI". Según Simón, está previsto que los máximos de ocupación de UCI se alcancen a principios de la semana que viene, pero esto puede depender las comunidades autónomas.

18:40 Rueda de prensa de Fernando Simón: Fernando Simón, director del CCAES, ha indicado que "podemos esperar que los fallecidos empiecen a descender en las próximas semanas", algo que hay que agradecer a la vacunación, según ha indicado.

18:37 Dato actualizado del coronavirus Sanidad notifica 19.852 nuevos contagios y 147 fallecidos este último fin de semana. La incidencia acumulada se mantiene en los 235 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días

18:22 Cataluña vacunará a 6.000 personas este fin de semana en la Feria de Barcelona La consellera de Salud en funciones, Alba Vergés, ha anunciado este lunes que administrarán hasta 6.000 vacunas del Covid-19 desarrolladas por Pfizer a lo largo del fin de semana desde el recinto de Fira Barcelona a personas de entre 70 y 79 años. Lo ha explicado en declaraciones a los periodistas junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y del director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, tras visitar una prueba piloto en el recinto con la que se vacunarán a lo largo de este lunes a más de 1.000 personas de entre 60 y 69 años con la vacuna de AstraZenca.

18:11 La OMS alerta de que la pandemia sigue intensificándose en todo el mundo El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisado este lunes, en una rueda de prensa, que la pandemia del coronavirus continúa intensificándose en todo el mundo, destacando que por novena semana consecutiva están aumentando los contagios y, por sexta semana consecutiva, las muertes. "Me complace ver pequeñas disminuciones de casos de Covid-19 en varias regiones, pero muchos países todavía registran una transmisión intensa como, por ejemplo, en la India, donde la situación es descorazonadora", ha recalcado Tedros.

17:05 Una farmacéutica de Turquía comenzará a producir la vacuna rusa contra el Covid-19 Sputnik V La farmacéutica turca Viscoran comenzará a producir la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V próximamente, según ha anunciado el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF, por sus siglas en inglés). En un comunicado, el RDIF ha puntualizado que Viscoran ya ha llevado a cabo las gestiones necesarias para iniciar la producción del fármaco "en los próximos meses". Así, las dosis que se produzcan en Turquía se usarán tanto para inmunizar a la población turca como para ser exportadas a terceros países.

16:34 Detectados 128 nuevos casos en Navarra y se registran 5 fallecimientos Navarra detectó en la jornada de este domingo 128 nuevos casos positivos de infección por COVID-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 1.646 pruebas (1.171 pruebas PCR y 475 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 7,8%. Por otro lado, 196 pacientes permanecían ayer ingresados por COVID-19 en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad foral, tres menos que el día anterior. Ayer se produjeron siete ingresos relacionados con el coronavirus, uno de ellos en la UCI, y se registraron cinco fallecimientos, una mujer de 81 años y cuatro hombres de 71, 72, 78 y 83. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra se sitúa en 1.158.

15:58 Bruselas demanda a AstraZeneca por sus retrasos en el reparto de vacunas a la UE La Comisión Europea ha presentado una demanda contra la compañía farmacéutica AstraZeneca por haber incumplido su compromiso de entregar a los Estados miembros las dosis contratadas de su vacuna contra la COVID-19 "La Comisión Europea inició el viernes acciones legales contra AstraZeneca sobre la base de incumplimientos del acuerdo anticipado de compra", ha anunciado en una rueda de prensa el portavoz de Salud del Ejecutivo comunitario, Stefan de Keersmaecker.

14:43 En España ya se han realizado más de 39,5 millones de pruebas diagnósticas del Covid-19 Las comunidades autónomas han notificado al Ministerio de Sanidad que, hasta el 22 de abril, han llevado a cabo un total de 39.533.769 pruebas diagnósticas, de las cuales 29.675.676 han sido PCR y 9.858.093 test de antígenos. Asimismo, y según ha informado el departamento que dirige Carolina Darias, en la última semana, del 16 al 22 de abril, las comunidades autónomas han realizado un total de 554.410 PCR, lo que supone una media de 79.201 PCR al día. Además, desde el 16 al 22 de abril, las comunidades autónomas han llevado a cabo un total de 287.452 test de antígenos (41.064 de media al día). Sumados a las PCR realizadas, suponen un total de 841.862 pruebas diagnósticas realizadas en este periodo, 120.266 al día.

13:32 Portugal no registra ningún fallecido por coronavirus en el último día El Ministerio de Sanidad portugués no ha incluido ningún fallecido adicional por COVID-19 al actualizar este lunes su balance, lo que supone confirmar la primera jornada sin víctimas mortales por la pandemia en Portugal desde principios de agosto de 2020. Desde que registró su primera muerte por coronavirus, Portugal solo había tenido un día sin fallecidos, el pasado 2 de agosto. Al menos 16.959 personas han perecido en territorio luso en este tiempo, en el que se han acumulado un total de 834.638 casos de COVID-19, 196 más que el domingo, según la Dirección General de Salud (DGS).

12:58 Los nuevos contagios en País Vasco suben a 762, se incrementa la positividad al 8,6% y los pacientes en UCI se elevan a 192 País Vasco ha registrado este pasado domingo 762 nuevos contagios de coronavirus, lo que supone 77 más que el día anterior, y también se ha elevado en casi un punto la tasa de positivos respecto a las pruebas practicadas, hasta el 8,6%. La presión en los hospitales vascos sigue en ascenso, con 192 personas en las UCI, lo que supone cuatro pacientes más que en el anterior balance, mientras que en la última jornada han ingresado en planta 62 personas, diez menos que el sábado. Según los datos aportados este lunes por el Departamento vasco de Salud, durante la jornada del domingo se han realizado 8.824 pruebas diagnósticas (5.677 PCR y 3.147 test de antígenos), por debajo de las 8.876 del día anterior, con 762 positivos detectados. De esta forma, la tasa de positivos en relación a las pruebas practicadas ha aumentado en casi un punto, del 7,7% al 8,6%.

12:39 Escocia e Irlanda continúan este lunes con la flexibilización de sus planes de reapertura Escocia e Irlanda han empezado a retomar algunas de sus actividades cotidianas, después de que este lunes avanzaran en sus respectivos planes de desescalada, con la reaperturas de establecimientos no esenciales, gimnasios, o la posibilidad de reunirse al aire libre. Escocia, cuya estrategia está dividida en fases, actualmente se halla en la tercera y ha permitido la reapertura de establecimientos no esenciales, gimnasios e instalaciones deportivas de interior, mientras que los negocios de hostelería y restauración solo podrán prestar sus servicios si disponen de instalaciones al aire libre, con mesas cuyo aforo no supere las seis personas.

11:40 Pakistán supera el umbral de los 800.000 casos de coronavirus El Gobierno de Pakistán ha confirmado este lunes que el país ha superado el umbral de los 800.000 casos de coronavirus, tras notificar cerca de 5.000 durante el último día, después de que las provincias pidieran el domingo ayuda al Ejército para la aplicación de las restricciones. El Ministerio de Sanidad paquistaní ha señalado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han registrado 4.825 contagios y 70 muertos, lo que sitúa los totales en 800.452 y 17.187, respectivamente, desde el inicio de la pandemia.

11:27 Andalucía baja su tasa por séptimo día hasta 240,5 y suma siete muertos y 1.785 casos en 48 horas Andalucía ha registrado este lunes 26 de abril 1.785 casos de coronavirus, inferiores a los del sábado (el domingo no se actualizan los datos) y a los del lunes pasado, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que ha contabilizado siete fallecidos, cifra más baja desde la del 17 de abril (seis). Además, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma baja por séptima jornada consecutiva hasta 240,5 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 4,3 puntos menos que el viernes y 23,2 menos que el lunes pasado (263,7). La tasa no estaba tan baja desde el 16 de abril.

11:07 Aumentan a 214 los pacientes Covid ingresados y los nuevos contagios caen a 159 en Galicia Los pacientes ingresados debido a la Covid-19 en el conjunto de Galicia se han incrementado hasta los 214, lo que supone diez más que la jornada anterior, mientras que los nuevos contagios caen por debajo de los 200 hasta los 141 y los casos activos descienden ligeramente a 3.015 después de cinco jornadas consecutivas con tendencia ascendente. Así se desprende de los datos actualizados en la mañana de este lunes por la Consellería de Sanidade, con registros hasta las 18,00 horas de este domingo, en los que se indica que bajan a 45 los pacientes Covid en UCI, uno menos, y suben a 169 los de otras unidades, 11 más.

10:57 El ECDC destaca la importancia de las vacunas de rutina y pide acelerar la vacunación contra el Covid-19 El Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha destacado, con motivo de la Semana Europea de la Inmunización, la importancia que tiene administrar las vacunas de rutina, si bien ha instado a los países a acelerar la vacunación contra el Covid-19. Y es que, tal y como ha recordado, la inoculación de la vacuna contra el coronavirus es la "principal vía" para poner fin a la pandemia. "Durante más de un año, el virus ha puesto a prueba a personas y comunidades, lo que ha obligado a los países a tomar medidas sin precedentes para proteger y salvar vidas. El Covid-19 ha cambiado nuestras formas de vida con profundos impactos sociales y económicos", ha dicho la directora del ECDC, Andrea Ammon.

10:45 Cataluña notifica 974 positivos y 23 fallecidos más por la Covid-19 Cataluña notificó este lunes 974 positivos de Covid-19 y sumó otros 23 fallecidos más a causa de la enfermedad. Según el último informe de la Generalitat sobre la evolución de la pandemia en la región, el número de contagios confirmados desde el comienzo de la crisis sanitaria se coloca así en 642.277 y el de defunciones, en 21.789.

10:29 Hong Kong y Singapur establecen una "burbuja" de viajes con condiciones estrictas de vacunación Los ciudadanos de Hong Kong podrán viajar a Singapur a través de la nueva "burbuja" de viajes que se establecerá entre ambos territorios, con el requisito de que hayan recibido la vacuna contra el coronavirus dos semanas antes del viaje, una condición que no se aplicará en el caso de los viajeros que hagan el trayecto inverso. Esta "burbuja", que lleva retrasándose meses por la incidencia de la pandemia, será efectiva a partir del 26 de mayo, gracias al acuerdo al que han llegado las autoridades, que establece un vuelo diario en cada dirección con capacidad para 200 viajeros.

10:05 Aragón notifica 133 positivos por COVID-19 y 106 altas epidemiológicas en las últimas 24 horas El Gobierno de Aragón ha notificado 133 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2, ningún fallecido por el Covid-19 y 106 altas epidemiológicas en la comunidad autónoma, resultados correspondientes a este domingo, 25 de abril, según los datos provisionales recogidos en la web 'https://datacovid.salud.aragon.es/covid/'. Por provincias, en Zaragoza, se han comunicado 113 contagios y 84 recuperados; en Huesca, 16 positivos y 15 altas; y en Teruel, tres contagios y siete personas recuperadas.

09:02 Calvo defiende "entrar en una vía de cierta normalidad" tras el 9 de mayo La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido que la legislación sobre pandemias permite "afrontar ya una situación difícil, pero que tiene que entrar en una vía de cierta normalidad", una vez finalice el estado de alarma por el Covid-19 el 9 de mayo. "La pandemia ha evolucionado, hemos comprado vacunas y se avanza en inmunidad. ¿Cómo podemos decir a los españoles el día 10, pues, que no ha pasado nada, que hay que seguir con los toques de queda y los confinamientos?", se ha preguntado en una entrevista en 'El Periódico' este lunes recogida por Europa Press.

08:40 Alemania notifica cerca de 12.000 casos de coronavirus y roza el umbral de los 3,3 millones de contagios Las autoridades de Alemania han confirmado este lunes cerca de 12.000 casos de coronavirus durante el último día y roza así la barrera de los 3,3 millones de contagios, según los datos facilitados a través de su página web por el Instituto Robert Koch. El organismo, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha señalado que durante el último día se han notificado 11.907 casos y 60 muertos, lo que sitúa los totales en 3.299.325 y 81.624, respectivamente.

08:17 Darias recepciona este lunes en La Rioja un nuevo envío de vacunas de Pfizer La ministra de Sanidad, Carolina Darias, junto a la consejera de Salud de La Rioja, Sara Alba, recepcionarán este lunes en el laboratorio farmacéutico Riofarco, ubicado en el municipio reiojano de Villamediana de Iregua, un nuevo envío de vacunas de Pfizer/BioNTech contra el Covid-19. Previamente la ministra de Sanidad y la consejera de Salud realizarán una visita a un punto de vacunación contra el Covid-19 en Logroño

07:50 India supera de nuevo récord de positivos y muertes diarias El Ministerio de Salud de India ha detectado en las últimas 24 horas 352.991 nuevos casos de Covid-19, registrando un nuevo récord de contagios diarios, mientras que también ha batido récord de fallecimientos en un solo día, y rebasando los 17 millones de positivos detectados en el país desde que estalló la pandemia.

07:23 Unos 450.000 madrileños, afectados por las restricciones aplicadas en 16 ZBS La Comunidad de Madrid confina 16 zonas básicas de salud y 3 localidades (Guadalix de la Sierra, Manzanares del Real y Moralzarzal, a partir de mañana, lunes 26 de abril, lo que afecta a unos 450.000 madrileños, que residen en zonas con una incidencia acumulada a 14 días superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes.

06:59 Israel informa de 38 casos de COVID-19, la cifra de contagios diarios más baja desde hace un año Las autoridades sanitarias de Israel han informado este domingo de 38 nuevos casos de coronavirus, la cifra de contagios diarios más baja desde hace un año, mientras la incidencia en el país continúa bajando. El país registró el viernes el primer día sin víctimas mortales por el coronavirus en diez meses, ratificando el éxito que su campaña de vacunación ha tenido hasta el momento. También el Ministerio de Salud israelí ha anunciado este domingo que el Gobierno está planteando levantar todas las restricciones sobre el aforo en estadios deportivos e inmediaciones culturales para los que ya han recibido la vacuna contra el coronavirus.

06:53 México llega a 214.947 muertes por covid y a 2.328.391 casos de contagio El Gobierno de México reportó 94 nuevas muertes por la covid-19 en las últimas 24 horas para llegar a un total de 214.947 decesos, informó este domingo su Secretaría (ministerio) de Salud (SSa). Las autoridades sanitarias mexicanas también registraron 1.653 nuevos contagios en su informe técnico diario sobre la incidencia del coronavirus, para un total de 2.328.391 casos confirmados. Con estos datos, México es el tercer país del mundo con más fallecimientos vinculados a la pandemia, por detrás de Estados Unidos y Brasil, y el decimoquinto en número de contagios confirmados, según la universidad estadounidense Johns Hopkins.

06:45 Reino Unido registra 1.700 contagios y una decena de fallecidos en las últimas horas Las autoridades sanitarias de Reino Unido han registrado este domingo en torno a una decena de fallecidos por coronavirus desde el sábado, en comparación con los 30 de la jornada anterior, mientras mantiene estable su ritmo de contagios. Según las cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud británico, 11 personas han fallecido en las últimas horas y 1.712 han dado positivo en las pruebas. En los totales, hasta el momento 127.428 personas han fallecido debido a la COVID-19 en el país europeo, que ha confirmado 4.404.882 contagiados desde que comenzó la pandemia.

06:37 El Salvador recibirá 500.000 dosis más de la vacuna china Sinovac El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este domingo que el lunes llegan al país medio millón de vacunas contra la covid-19 del laboratorio chino Sinovac. "Mañana (lunes) vienen a El Salvador medio millón de vacunas más contra el #COVID19", publicó el mandatario en su Twitter. Indicó que las dosis "fueron adquiridas por nuestro país a la empresa Sinovac" y agradeció al presidente de China, Xi Jinping, "por su gestión" y la ayuda para "poder adquirirlas en un mercado mundial tan competitivo".

06:25 Argentina recibe 384.000 vacunas más mientras preocupa la ocupación de camas UCI en Buenos Aires Un lote con 384.000 vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica china Sinopharm ha aterrizado este domingo en Argentina en el marco de la llamada 'Operación Beijing', con la que el Gobierno espera un millón de inmunizadores, mientras que la ocupación de camas UCI en los hospitales públicos de Buenos Aires es crítica. El lunes y el miércoles llegarán al territorio nacional otros dos cargamentos con inoculaciones desde China que completarán este millón de dosis, que según ha explicado el Ministerio de Salud se destinarán a completar los esquemas de vacunación ya iniciados, informa Télam.