El consenso del Pacto contra la Violencia de Género salta por los aires en el Congreso La Cámara rechaza aprobar una Proposición de Ley para cambiar la Ley Orgánica, argumentando que ya hay otra en tramitación

Paloma Cervilla

El Congreso de los Diputados rechazará en la votación del final del Pleno reformar la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, como reclamaba el Partido Popular en una Proposicición de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Ello supone romper el consenso político que hasta ahora había sobre esta cuestión, y que alumbró el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La mayoría reprochó al PP que presentara esta iniciativa cuando ya se está tramitando, como Proyecto de Ley, el «decretazo» aprobado por el Gobierno de Sánchez, sin consenso. Los grupos le invitaron a presentar enmiendas para mejorar el texto, pero no a presentar uno nuevo.

Los populares querían con esta iniciativa, entre otras cuestiones, que las madres de niños asesinados por los padres maltratadores sean consideradas víctimas de la violencia de género. Una medida que impulsó Ruth Ortiz, la madre de los niños asesinadis por su padre, José Bretón.

Igualmente, esta PL incluye la acreditación de una víctima de violencia machista sin necesidad de haber interpuesto una demanda, permitiendo para ello otros documentos y acreditaciones a través de los cuales las víctimas pueden obtener la protección y los beneficios que necesitan.

La iniciativa recoge también que las ayudas económicas estatales sean compatibles con las autonómicas, que los hijos de condenados en firme no puedan ir a visitar a su progenitor a prisión, que las penas firmes por esta lacra se ejecuten de forma inmediata o que las competencias sobre Igualdad se devuelvan a los ayuntamientos y diputaciones.

«Absoluto desprecio»

La diputada del Grupo Popular, Marta González, justificó la presentación de esta iniciativa en que ya estaba en marcha por el anterior Gobierno del Partido Popular, pero que la moción de censura que encumbró a Pedro Sánchez y desalojó a Mariano Rajoy del poder, impidió la aprobación de esta ley.

González acusó al PSOE de «absoluto desprecio al PP» al transformar gran parte del texto de los populares en un Real Decreto, que se está tramitando ahora mismo en el Congreso «con los problemas de posible inconstitucionalidad».

La diputada del PSOE, Ángelez Álvarez, afirmó que su rechazo se justifica en que incluye medidas «que ya se están tramitando» y que aaprobarla solo «traería duplicidad en la tramitación y un trabajo ilógico, sin sentido».

Podemos entiende que el Grupo Popular busca «un titular positivo y bombardear aquello que buscan con el titular. Quieren más bloquear las medidas del Pacto de Estado, que sacarlo adelante».

«Abrir un frente más»

La diputada de Ciudadanos, Marta Martín, afirmó que «si no fuera porque el tema es serio, esta proposición es un chiste». A su juicio, los populares lo que quieren es «abrir un frente más, que va a llevar a retrasar unas medidas que son urgentes y necesarias. Con esto no hagamos demagogia política».

ERC acusó al PP de «marear la perdiz y de «querer colapsar la Comisión de Igualdad para que nada funcione»

El PNV afirmó que «no es elegante» el movimiento que ha hecho el PP y «no tiene sentido alguno, a no ser que se quiera sacar rédito político. Estas chapucillas no sirven para nada. A nosotros no nos la van a colar».

La diputada Marta Sorlí, de Compromís, calificó el texto del PP de «pura hipocresía»; y el diputado Sergi Miquel, del PdeCat, acusó al PP de abrir «procesos paralelos» y de solo «buscar la foto».