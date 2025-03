El Consejo General de Enfermería apoyalas protestas de los estudiantes por la suspensión de sus prácticas

Los alumnos de Enfermería -y del resto de carreras de Ciencias de la Salud- de Madrid, Murcia y Ceuta y Melilla empezarán las clases sin poder realizar prácticas clínicas en los centros hospitalarios después de ver cómo sus prácticas eran aplazadas o suspendidas de forma indefinida sin explicación por parte de las consejerías. Así ha informado el Consejo General de Enfermería . Su presidente, Florentino Pérez Raya , ha dicho estar preocupado «por esta incomprensible decisión que pone en riesgo la graduación de miles de estudiantes de Enfermería el próximo mes de junio si no pueden realizar todas las horas de práctica que estipula la directiva europea que regula nuestros estudios».

El grado de Enfermería es una carrera eminentemente práctica, la mitad de cuyos créditos se realizan en el último curso académico. «Ssi los estudiantes no pueden realizar esas prácticas implica que no pueden obtener la titulación. No graduarse tal y como estamos, con la situación sanitaria que tenemos en España, supone que no va a haber egresados este año, no va a haber una renovación en junio y puede suponer todavía más colapso en el sistema sanitario que ya tiene una evidente falta de enfermeras», ha destacado el presidente del CGE.

Alicia Andújar, presidenta de los estudiantes de Enfermería españoles, ha añadido que ni el Consejo General de Enfermería ni la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería (AEEE) «entendemos cómo la Comunidad de Madrid, por ejemplo, dice por activa y por pasiva que no tienen enfermeros, que las bolsas están vacías, pero aplaza las prácticas. Nos han informado de que en Murcia se prevé un colapso del sistema sanitario en aproximadamente dos semanas por el incremento tan rápido que tienen de casos y de casos en UCI, pero no tienen bolsa de Enfermería ni de Medicina y vamos a llegar al escenario, en dos semanas, que llamen a los estudiantes de 4º curso, como auxilio sanitario, porque no tienen otro personal disponible, cuando a día de hoy no nos quieren en los hospitales. No tiene sentido».

Manifestación virtual

Para hacer pública esta situación, las asociaciones de estudiantes de Enfermería y Medicina convocaron una manifestación virtual. Alicia Andújar asegura que «es más responsable no hacer manifestaciones físicas. Lo que buscamos con el hashtag #NoSinMisPrácticas es alzar la voz y que se escuche a todos los estudiantes de Enfermería y de Medicina sobre la importancia que tienen las prácticas clínicas en las carreras sanitarias y generar ruido en redes sociales para que las comunidades autónomas que han tomado estas decisiones, o que todavía no han tomado ninguna decisión se pongan las pilas».