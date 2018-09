La confederación estatal de personas sordas reclama que no se «maltrate» a las lenguas de signos Solicitó que no se escatime en recursos para la adquisición y mantenimiento de ayudas técnicas y prótesis auditivas

Con motivo de la Semana Internacional de las Personas Sordas, que se celebra del 24 al 30 de septiembre, la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas) ha exigido el cumplimiento de los derechos lingüísticos de las personas que utilizan la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, «ambas largo tiempo minorizadas e incluso maltratadas», según declaró la entidad.

En este sentido, la CNSE ha propuesto su inclusión en la Constitución Española y en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias como medidas que aseguren su protección y preservación, y que, asimismo, se declaren bienes del patrimonio cultural inmaterial de España.

Por otro lado, la entidad recordó que su presencia es necesaria en todos los ámbitos de la vida para asegurar la «igualdad de oportunidades propia de un estado de derecho», «siempre en condiciones de calidad, garantizándose la equidad territorial», y «sin que importe que seamos uno o un millón».

Del mismo modo, solicitó que no se escatime en recursos para la adquisición y mantenimiento de ayudas técnicas y prótesis auditivas, y destacó que «ambas opciones no son excluyentes, sino complementarias».

Además, la confederación afirmó que hay que acabar con el desconocimiento y los estereotipos sobre las personas sordas. «Somos un colectivo diverso, que no necesita que se le encasille ni que decidan por él, y que quiere ser protagonista de sus propias vidas», recalcó.

Especialmente preocupante para la CNSE es el ámbito educativo, ya que el alumnado sordo ha de contar con la lengua de signos como lengua vehicular, curricular y garante de accesibilidad e inclusión plena, y sin embargo, cada comienzo de curso, estas y estos estudiantes se enfrentan a la falta de intérpretes de lengua de signos en el aula.

También lo es el acceso al mercado laboral, donde «rara vez se valora a las personas sordas por sus capacidades», lo que provoca situaciones de discriminación y desigualdad. «Elegimos que se nos mire desde una perspectiva enriquecedora y alejada de limitaciones y discapacidad», señaló la entidad.

Concentraciones

La Semana Internacional de las Personas Sordas es una celebración ideada por la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD) en la década de los 50 y organizada, desde entonces, por las asociaciones de personas sordas de todo el mundo.

En España, la red asociativa CNSE aglutinará esta celebración en el fin de semana del 29 de septiembre (Día Internacional de las Personas Sordas) y 30 de septiembre con el lema 'La Lengua de Signos nos incluye' (With Sign Language everyone is included) propuesto por la propia WFD.

Así, las diferentes entidades que conforman esta red organizarán concentraciones y actividades institucionales, lúdicas y culturales en multitud de ciudades españolas, y harán pública una declaración que recogerá las principales demandas de las ciudadanas y ciudadanos sordos.

Asimismo, se pondrán en marcha distintas iniciativas en las redes sociales con los hashtag #diainternacionalpersonassordas y #lenguadesignosincluye.