Cuidado: llega una nueva estafa con la que intentarán robarte el dinero del banco La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) alerta de la existencia de unos correos electrónicos que fingen ser de una entidad bancaria para poder hacerse con los datos de sus clientes

Actualizado: 18/09/2018 14:26h

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado de un nuevo intento de estafa que está llegando al correo electrónico de muchos usuarios. En el mensaje —que forma parte de una campaña masiva de correos que suplantan a la entidad bancaria Openbank— se informa al cliente en cuestión que ha realizado el pago de una factura o de una transferencia por el importe de 250 euros. Así, en cuanto el receptor va a comprobarlo y pincha en el enlace que le da los detalles sobre la transacción, se le dirige a una web falsa que suplanta a la de la entidad, en la que se le piden sus datos bancarios. Una vez introducidos todos, se le redirige a la página web real del banco, de manera que da mayor credibilidad al asunto.

Esta estafa, explica la OSI, va dirigida a clientes de Openbank que suelen operar a través de la banca electrónica. Por ello, el organismo da una serie de recomendaciones para no caer en la trampa, como no abrir los correos de desconocidos y eliminarlos directamente, no contestar en ningún caso, ser precavidos a la hora de seguir enlaces y descargar ficheros, no facilitar ningún tipo de información personal... etc.

Si ya se ha caído en la trampa, aconseja la OSI, lo mejor es contactar directamente con la entidad bancaria en cuestión para informar de lo sucedido y poder tomar las medidas oportundas.

La Guardia Civil se ha hecho también a través de su cuenta de Twitter del peligro que puede suponer esta estafa para las cuentas bancarias de los receptores.