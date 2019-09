Una ciudad alemana ofrece estancias gratis durante un mes para luchar contra la despoblación Hasta ahora, se han recibido 150 solicitudes y el proyecto lleva buena marcha

Görlitz tiene los salarios más bajos de Alemania, un 35% más de paro que la media del país y una de las mayores proporciones de votantes de extrema derecha. Después de la caída del Muro de Berlín, en 1989, sus habitantes huyeron en masa al oeste y su población se redujo en pocos meses en un 25%. En 2013 solo quedaban 54.000 habitantes y hoy siguen quedando unos 7.000 pisos vacíos. El hecho es que la ciudad no está nada mal en lo que respecta a infraestructuras. La reunificación ha trasvasado ingentes cantidades de recursos a la antigua Alemania comunista y Görlitz se ha beneficiado de tecnología punta en telecomunicaciones y buenas autopistas. Y los precios son allí mucho más baratos, una media del 20%, en comparación por ejemplo con los de Berlín, a tres horas y media en coche. Pero aun así nadie quiere ir a vivir a Görlitz y su alcalde, Octavian Ursu, está convencido de que el principal motivo es que no la conocen de verdad. Por eso ha puesto en marcha una iniciativa para invitar a vivir en Görlitz durante un mes y con todos los gastos pagados a profesionales que deseen entablar una relación con su realidad, no con los estereotipos que la amordazan. Ha recibido hasta ahora 150 solicitudes y el proyecto lleva buena marcha.

Una buena acogida

«Habíamos estado viviendo en Italia y queríamos volver a Alemania, pero los precios en Berlín son ya imposibles», relata el artista Carsten Borck, que se ha mudado a Görlitz con su novia Eva siguiendo esta invitación del alcalde. «Supimos del programa por las redes sociales y la verdad es que pensamos en ello como un trampolín, unas semanas de plazo, un lugar provisional desde donde buscar la residencia definitiva», reconoce, «pero el mes está terminando y nos estamos planteando quedarnos. Al fin y al cabo, aquí no se está tan mal y la acogida ha sido tan buena que… ¿por qué no?».

«Estoy seguro de que algunos de los visitantes terminarán quedándose, pero el gran rendimiento que esperamos de este proyecto es otro», explica el alcalde. «De estas personas nosotros aprendemos, tratamos de entender qué es lo que necesitan para quedarse, de qué depende, para después volcarnos en ofrecer eso exactamente, de manera que el proyecto tenga un efecto multiplicador que no se limita al número de huéspedes», dice, con la esperanza de encontrar así la piedra filosofal contra la despoblación que asola el este de Alemania con la misma crudeza que muchas otras zonas de Europa.

«Yo lo que necesito es un alquiler barato, buenos colegios bilingües, buena conexión a internet y un tren que me ponga en un tiempo razonable en la capital», resume Torsten, gestor de comunidades de vecinos, cuyos clientes están fundamentalmente en la capital alemana pero que ha decidido establecerse en Görlitz con su familia. «El factor definitivo en la decisión es que aquí nos sentimos queridos, bien recibidos, y eso solo lo hemos podido experimentar durante el mes de prueba».