Celaá asegura que el informe sobre el espionaje de los niños catalanes en el colegio «no tiene ningún valor» La ministra responde en el Congreso que el delito de «adoctrinamiento» solo está relacionado con el terrorismo

Seguir Paloma Cervilla MADRID Actualizado: 11/09/2019 14:39h

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha asegurado que el informe sobre el «pretendido espionaje o espionaje» de los niños en los colegios catalanes para controlar si hablan o no catalán, «por parte de una entidad sin ningún tipo de autorización, no tiene ningún valor porque no tiene ninguna garantía. Nosotros lo hemos tildado de mala praxis, una malísima praxis».

Celaá ha afirmado que «los niños tienen el patio como espacio de libertad y hablan en un 75 por ciento en castellano, lengua oficial de Cataluña, igual que el catalán. Lo hacen porque tienen libertad, porque no tienen ninguna coacción. Nososotros seguimos defendiendo que tengan esa libertad». Asimsmo, ha reiterado que «protegemos los derechos de todos los niños con todos los instrumentos del Estado de Derecho».

La titular de Educación respondía en la sesión de control al Gobierno a una pregunta de la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, sobre «cómo piensa el Gobierno proteger los derechos de los menores en las escuelas de Cataluña frente al adoctrinamiento en los libros de texto y frente a acciones de que atentan contra su intimidad como el espionaje descrito en el estudio realizado por la Plataformz per Llengua Catalana.

Arrimadas la acusó de «negar la infamia» y de no querer denunciar el adoctrinamiento «para no molestar a sus socios». La diputada de la formación naranja responsabilizó tanto al PP como al PSOE del adoctrinamiento de los libros de texto y afirmó que ahora se hace «con su complicidad».