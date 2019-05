THE NEW YORK TIMES

El caso de la joven engañada por un supuesto agricultor adinerado que evidencia un gran problema en China «The New York Times» denuncia que la política de un solo hijo en China estaría provocando una «escasez» de mujeres y que ciudadanos chinos estarían importando «novias» desde Pakistán

Rabia Kanwal, una joven paquistaní de 22 años, tuvo una premonición antes de contraer matrimonio con Zhang Shuchen, de 33 años: «Sentí que algo malo iba a pasar». Shuchen conoció a la familia de Kanwal durante una visita turística en Pakistán. Se presentó como un agricultor adinerado y con propiedades.

Los padres de la joven estaban convencidos de que un compromiso con un hombre musulmán, de origen chino y rico daría a su hija un buen futuro, lejos del barrio pobre de la ciudad de Gujranwala en la que vivía.

Los matrimonios concertados son habituales en Pakistán. Kanwal y Shuchen siguieron adelante con la boda. Pero cuando la mujer se mudó a China con su nuevo esposo, descubrió que, en realidad, no era un granjero rico. Todo lo contrario. Los grandes campos de trigo se habían convertido en una modesta granja familiar donde vivía con sus padres y dos hermanos.

Además, como recoge «The New York Times», Shuchen no era realmente musulmán, como había señalado al principio de la relación. Kanwal nunca lo vio rezar, ni siquiera cuando ambos visitaron la conocida mezquita «Shah Faisal Masjid» en Islamabad. La versión del hombre difiere: aunque se había convertido al Islam, no era un verdadero creyente. «Le dije que no era musulmán».

Su estancia en China duró ocho días. Con ayuda de la embajada de Pakistán, Kanwal regresó a su país y se divorció.

Según medios locales, el agricultor reconoció que había pagado alrededor de 14.500 dólares a un agente chino con la esperanza de llevar a su casa una novia pakistaní, algo que no sucedió. Aún así, esto evidencia un problema en el país: la política de un solo hijo estaría provocando una «escasez de mujeres» en China.

Como denuncia «The New York Times», al menos 150 mujeres fueron llevadas a China bajo falsas pretensiones y, en algunos casos, siendo forzadas a prostituirse.