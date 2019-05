El casero de la estudiante desaparecida en París dice que la esperó en el piso toda la noche La policía ha interrogado al propietario, intentando esclarecer sus relaciones con la desaparecida

Seguir Juan Pedro Quiñonero Corresponsal en París Actualizado: 08/05/2019 09:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los «retratos» escritos que Natalia Sánchez Uribe (22 años) dejó de sí misma no coinciden exactamente con los «retratos» que hacen sin identificarse algunos presuntos conocidos de la joven desaparecida el 1 de mayo, cuyo caso investiga la Brigada de represión de la delincuencia contra las personas (BRDP) de la policía judicial parisina.

Hace ocho meses, cuando comenzó su estancia en París, beneficiándose de una beca Erasmus, Natalia utilizó los servicios oficiosos de la organización universitaria para buscar piso, alquilado, de preferencia con otra estudiante que se encontrase en su misma situación. Y se presentó de este modo: «Tengo 21 años y es mi cuarto año viviendo fuera, he estado de año sabático en Londres trabajando y dos en Barcelona estudiando. Este he querido hacer un Erasmus en París, porque me encanta la ciudad. Tengo un par de amigos por allí que podrían ayudarme con el papeleo y las visitas a los pisos. Si quieres saber alguna otra cosita sobre mí ¡no dudes en preguntar!».

Las fotos que Natalia fue publicado de su estancia en París, a través de las redes sociales, tampoco transmiten ninguna idea de «angustia» o «persecución». Bien al contrario.

Todas las pistas desaparecen la semana pasada. Sus padres y la última amiga con la que estuvo en contacto constataron una desaparición misteriosa. El propietario del modesto piso donde vivió Natalia dice haberla esperado durante toda la noche del 1 al 2 de mayo. Deseaba recuperar las llaves del piso. Es tradicional que propietario e inquilinos hagan juntos una última visita, para constatar que el inquilino deja el lugar en el mismo estado que lo encontró. La policía ha interrogado al propietario, intentando esclarecer sus relaciones con la desaparecida. ¿Hubo conflicto entre ellos? ¿Había alguna deuda?

Natalia vivía bastante lejos de la Ciudad Universitaria, muy cerca, por el contrario, de la Puerta de Orleans, una encrucijada urbana próxima a recintos donde se celebran acontecimientos de la más diversa naturaleza.

La policía no ha precisado el lugar exacto donde se encontraron la mochila, el teléfono y el ordenador de Natalia. En las cercanías de la Sorbona solo hay un modesto jardín y una plaza pública muy concurridas por un público estudiantil francamente multicultural.

La Sorbona no ha considerado oportuno hacer ningún tipo de comunicación oficial respeto a la desaparición de la estudiante española. Las fuentes policiales prosiguen su investigación aconsejando a familiares y relaciones de la desaparecida que no «compliquen» el caso con declaraciones de ningún tipo.