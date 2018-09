Youtube Las cámaras de un aeropuerto captan cómo una joven rusa vende a su bebé por 40 euros Tanto la madre de la pequeña como la «compradora» están detenidas y se enfrentan a cargos por tráfico de menores

Las cámaras de seguridad del aeropuerto de Omsk, en Rusia, han captado el momento en el que una joven de 25 años vende su bebé a una mujer por unos 40 euros. El vídeo muestra a la mujer, Inna Petrova, agarrando con angustia a su niña de nueve días, consciente de lo que va a hacer, informa «The Sun».

Según la investigación de las autoridades, la joven le entrega su bebé a Natalia Zhdanova, de 43 años, que habría volado más de 3.000 kilómetros desde San Petersburgo para llevarse a la niña. Antes de entregársela por medio de una intermediaria, la joven da un último beso a su pequeña.

Una vez en sus manos, Natalia Zhdanova usó un certificado de nacimiento falso de la pequeña para mostrarlo a los trabajadores del aeropuerto y poder volar con la bebé de regreso a su casa.

Inna Petrova ha asegurado a las autoridades que estaba «histérica» por tener que vender a su hija. En el vídeo, se puede apreciar cómo caen lágrimas de sus ojos. Ahora asegura que se equivocó y que le gustaría poder volver atrás en el tiempo y no hacerlo.

Ambas mujeres han sido detenidas por tráfico de menores, de manera que, según establece la ley rusa, podrían enfrentarse a diez años de cárcel. Los investigadores sostienen que Natalia estaba «desesperada» por ser madre de nuevo, después de que su hijo mayor se fuera de casa. Así, ella y su marido publicaron un anuncio online en el que aseguraban que les gustaría «tener un bebé de 0 a 3 meses». «Todos los documentos para su adopción están listos. Por favor envíe un mensaje privado para más detalles. Chicas, queridos, por favor ayuda», recogía el mensaje.

En esos momentos, la joven estaba embarazada de una relación esporádica, y decidió responder al mensaje: «Hola, me gustaría que mi hija sea adoptada. Por favor, hazlo, no puedo criarla, no tengo la posibilidad». Inna aseguró a los agentes que vivía con su madre y con su hermana en un apartamento pequeño y que ambas se enfadaron cuando se quedó embarazada.

El fiscal de Omsk, Vasily Gumenyuk, aseguró que las familiares de la joven habían ejercido gran presión sobre ella, empujándola a tomar la decisión. Además, todo había permanecido en secreto hasta que la madre de Inna se lo contó a su casera, quien llamó a la Policía.