Calvo promete a colectivos LGTBI una ley estatal en defensa de la diversidad que ofrezca seguridad e igualdad de trato Ha asegurado que desde «el campo del pensamiento ultraconservador y la ultraderecha» se ponen en cuestión los avances del colectivo LGTBI

ABC / Agencias @abc_conocer Madrid Actualizado: 28/08/2019 01:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta, Carmen Calvo, se han reunido este martes con una veintena de asociaciones LGTBI a las que se les ha trasladado el reto socialista de acometer una ley estatal que defienda la diversidad.

Calvo ha asegurado que, aunque se han hecho avances en las leyes para la igualdad de trato de todos los hombres y mujeres en algunas comunidades con gobierno socialista, «hace falta una legislación estatal que ofrezca seguridad a todos y a todas e igualdad de trato en las diferencias, diversas y necesarias, para la dignidad humana».

«Es uno de los retos que hemos de acometer lo más pronto que se pueda y estamos como partido dispuesto a ello», ha enfatizado Calvo antes del encuentro, según información de Efe.

«Siempre nos hemos considerado un partido amigo, compañero, cómplice y leal con su lucha siempre y lo vamos a seguir», ha insistido Calvo, que ha opinado que se trata de un tema esencial «ahora que arrecian nubarrones importantes contra ellos, contra sus logros plenísimamente democráticos».

La también secretaria de Igualdad del PSOE ha asegurado que el colectivo LGTBI les va a tener «más aún a su lado» ya que desde «el campo del pensamiento ultraconservador y la ultraderecha» se ponen en cuestión «todos y cada uno de los avances de la lucha de identidad sexual, diversidad y dignidad de cada una de las circunstancias de vida plena de todos los hombres y mujeres».

Asimismo, junto a la delegada federal LGTBI del PSOE, Isabel García, Calvo ha expresado el agradecimiento socialista hacia unas personas que «salieron de una dictadura doble para ellos por la persecución debido a su libertad, dignidad y condición».

Una ley estatal es «imprescindible»

La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Uge Sangil, ha explicado que una ley estatal es «imprescindible para que todas las personas LGTBI tengan los mismos derechos independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan», según ha informado la FELGTB en un comunicado a EP.

Además, Sangil ha mostrado su confianza en que esta ley estatal «quede reflejada como una de las prioridades del nuevo programa de gobierno, ya que se trata de un compromiso que el PSOE adquirió en la legislatura anterior y que ya estaba siendo tramitada en el Congreso pero que no pudo ver la luz por falta de tiempo debido al adelanto electoral».

La presidenta de la FELGTB ha señalado que «en gran parte del territorio estatal aún no se condenan las supuestas terapias de conversión, no se ofrece formación específica para los cuerpos de seguridad sobre delitos de odio por LGTBIfobia, no existen protocolos de actuación ante casos de acoso escolar contra menores LGTBI y las personas trans no ven reconocido su derecho de autodeterminación y no reciben una correcta atención sanitaria».