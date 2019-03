Arrestan a una italiana por tener sexo con su alumno de 14 años, del que se quedó embarazada La mujer, enfermera de profesión, daba clases particulares de inglés al niño

Después del escándalo por «actos sexuales con un menor» con el que tuvo un hijo, ahora ha sido arrestada. Una enfermera, de 31 años, con domicilio en Prato, ciudad de 195.000 habitantes en la región de Toscana, tuvo un hijo con un adolescente de 14 años al que daba clases privadas de inglés. Mediante una prueba de ADN se confirmó que el padre del niño, que ahora tiene siete meses, es el alumno. La profesora tenía ya otro hijo de 11 años.

En el barrio de la enfermera y su alumno se produjo un cierto terremoto, del que después se hicieron eco todos los medios italianos. «Era ella la que nos hacía notar el gran parecido que tenía el nuevo bebé con el estudiante que andaba a su casa a recibir lecciones», comentó una señora del barrio. Después, la madre del estudiante acudió en lágrimas a la comisaría para presentar denuncia, reconstruyendo la historia. Contó que su hijo llegaba cada día más extraño y taciturno, hasta que poco a poco acabó contando su relación íntima con la profesora de inglés y el nacimiento del bebé. «Mamma es culpa de esa mujer –refirió el adolescente a su madre-. Me quería siempre a su lado. Yo le decía que me dejara en paz. Luego me aseguró que el hijo recién nacido no era del marido, sino mío».

«Violencia sexual»

La fiscalía acusó a la enfermera de «violencia sexual». Al poco tiempo se comenzó a sospechar, y luego se confirmó, que el esposo sabía de lo que había entre su mujer y el alumno, una relación que duró dos años. El caso suscitó notable polémica y debates en televisión, con expertos que explicaban que a esa edad un adolescente ni siquiera tiene el cerebro formado y es fácilmente manipulable.

Ahora, salta la noticia de que la fiscalía ha decretado el arresto domiciliario de la enfermera, acusada de «actos sexuales con un menor». Al mismo tiempo, su marido es indagado por el delito de «alteración de estado», porque, según la fiscalía, cambió el estado civil del recién nacido de forma consciente, registrándolo como su hijo, aunque sabía que el bebé que había dado a luz su mujer no era suyo, sino fruto de la relación con el alumno. En un informe de 40 páginas, la fiscalía justifica el arresto por gravísimos indicios contra la enfermera y para evitar que pueda contaminar pruebas. Ha trascendido que frecuentaba páginas webs de pedofilia y pornografía. Vista la gravedad de los hechos, podría reiterar el mismo delito de actos sexuales con menores, según la tesis de los magistrados.