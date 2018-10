El 81% de los tartamudos sufren mofas en clase: «La sociedad debe fijarse en qué decimos y no en cómo» La Fundación de la Tartamudez lanza la campaña #YoNoMeCallo, con el fin de denunciar las dificultades de este grupo social en las aulas

La Fundación Española de la Tartamudez ha reclamado este lunes 22 de octubre medidas integrales que sirvan para terminar con el acoso y las burlas que sufren los estudiantes con tartamudez en el entorno escolar, algo que se calcula que afecta en torno al 81% del alumnado con tartamudez.

Así lo ha puesto de relieve la vicepresidenta de la entidad, Yolanda Salas, con motivo del Día Internacional de la Tartamudez. El acto ha servido para contribuir a dar mayor visibilidad a la campaña #YoNoMeCallo, que la Fundación de la Tartamudez ha lanzado este año para visibilizar las dificultades que sufren los estudiantes con tartamudez.

El spot, que puedes ver aquí https://www.fundacionttm.org/yonomecallo/ va destinado a ofrecer una luz de esperanza a los adolescentes y a las familias, incidiendo en lo importantes que son los años en la escuela para los niños con tartamudez, y lo decisivo que es divulgar e informar al resto del aula de una alteración que limita, calla y excluye. Miriam, joven de 19 años y que vive con tartamudez, es la protagonista del vídeo y ha estado presente en el encuentro, en el que ha reclamado que se les den «las mismas oportunidades y los apoyos para que no tengamos que tener miedo de expresarnos».

«No queremos tener miedo de expresarnos», dice Miriam, de 19 años

En esta línea, María, otra joven con tartamudez, ha planteado la necesidad de que «se potencie la empatía» tanto en el profesorado como entre el alumnado, para que se acepte la diferencia con normalidad. «La sociedad debe fijarse en qué decimos y no tanto en cómo lo decimos», ha añadido esta joven.

Ante esta situación, la vicepresidenta de la Fundación Española de la Tartamudez ha destacado que en los últimos años se han producido avances, «aunque todavía hay mucha desinformación, y muchos profesores no cuentan con herramientas suficientes para apoyar a los escolares con tartamudez». En su opinión, se debe mejorar la calidad de vida de los menores con tartamudez, para que «tras pasar de la infancia a la adolescencia el ir a clase no se convierta en un infierno hasta que ya se llega a la edad adulta».

Estrategia sobre tartamudez

Por su parte, el presidente de la Fundación Española de la Tartamudez, Adolfo Sánchez, ha recordado que más de medio millón de personas viven con tartamudez en España, por lo que ha hecho un llamamiento a las administraciones para que se apruebe la Estrategia Nacional sobre la Tartamudez con la mayor celeridad posible. «Desde marzo llevamos varias reuniones y no encontramos progresos significativos. Cada vez que nos reunimos tenemos que empezar casi de cero», ha lamentado.

Adolfo Sánchez ha explicado que la aprobación de este documento, pese al papel que juegan las comunidades autónomas, depende directamente del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), y por tanto, en última instancia, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Que se le reconozca discapacidad del 33%

Además, ha instado a que «en la mayoría de las comunidades no sea tan complejo que a una persona con una tartamudez importante se le reconozca un grado de discapacidad del 33%, requisito mínimo para poder acogerse a determinados apoyos». Asimismo, para mejorar la inserción laboral de las personas con tartamudez, ha pedido a las empresas que «dejen atrás sus prejuicios sobre la tartamudez, porque somos igual de capaces que el resto de trabajadores». A su juicio, es fundamental que las compañías que no cumplan con la reserva mínima de puestos de trabajo que exige la ley no puedan participar en concursos públicos de las administraciones.

Tanto el presidente de la entidad como la vicepresidenta han puesto en valor la colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), cuyo gerente, Luis Alonso, ha participado también en el acto para exigir a la administración que avance con mayor celeridad para aprobar la Estrategia nacional de la Tartamudez.

«La acción de la sociedad civil organizada es fundamental para lograr avances que sirvan para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. De hecho, se están poniendo cuestiones sobre la mesa que antes podían pasar desapercibidas, en este caso, sobre la realidad del día a día de las personas con tartamudez», ha concluido el gerente del Cermi Estatal.