El 70% del colectivo LGTB sufrió acoso laboral y 60% rechazo de compañeros por su condición sexual o identidad de género Solo una cada tres personas del colectivo se hace visible en el trabajo

EP @abc_conocer Madrid Actualizado: 17/06/2019 18:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un 70% de las personas pertenecientes al colectivo LGTB ha sufrido situaciones de acoso dentro del ámbito laboral y un 60% se ha visto rechazado por sus compañeros, pero solo un 10% se atreve a denunciarlo.

La secretaria confederal de UGT Adela Carrió ha dado estos datos la mañana de este lunes en un acto celebrado en la sede central del sindicato, en el que han facilitado un decálogo por la igualdad y el respeto a los derechos de las personas LGTBI en el mercado laboral, en el que ha señalado además que la mayoría oculta su condición sexual por miedo a sufrir el rechazo de sus compañeros y jefes.

«Es importante fomentar a través de protocolos la igualdad de oportunidades y trato. No se puede consentir que una persona no sea contratada o no puede promocionar por su condición sexual», ha añadido.

La representante sindical ha recordado que en la Comunidad se aprobaron hace unos años dos leyes para proteger los derechos LGTBI, pero no están desarrolladas reglamentariamente. «Independientemente de quien gobierne las leyes están para que se cumplan y no pueden ser testimoniales», ha manifestado. También ha criticado que la Comunidad prometiera poner en marcha un Consejo LGTBI pero falta el reglamento y nadie les ha contestado.

Otro de los ejes fundamentales para Carrió pasa por empezar a visibilizar que existen otro tipo de familias diferentes a la tradicional «y desgraciadamente hay partidos que niegan la mayor». «Nosotros nos comprometemos a formar a nuestros cuadros y tener a delegados sindicales capaces de hacer esta labor. Vamos a reclamar tanto a los empresarios como las administraciones que pongan en marcha mesas paritarias para que se puede ver específicamente ea ste colectivo. Tenemos que preservar los avances y conseguir la igualdad real, por la que llevamos tantos años luchando», ha concluido.

Entorno laboral hostil

Por su parte, el coordinador del área LGTBI confederal de UGT, Toño Abad, se ha mostrado «agradecido» por la acogida y el creciente interés que ha suscitado la creación de este área. Luego, ha recordado que solo una cada tres personas del colectivo se hace visible en el trabajo y que en toda España los distintos observatorios registraron el año pasado más de 600 agresiones al colectivo, aunque calculan que solo se denuncian el 10%.

«Muchas de ellas se producen en el entorno laboral y eso nos preocupa porque si vemos el entorno laboral como hostil la consecuencia directa es que nos vamos a ocultar y eso se asocia con la renuncia a ejercitar nuestros derechos, como pedir un permiso retribuido por matrimonio o acompañamiento de la pareja a citas médicas, por ejemplo. Por eso queremos herramientas para denunciar», ha agregado.

Por otro lado, la secretaria de Igualdad de UGT Madrid, Ana Sánchez de la Coba, ha adelantado que su compromiso es no permitir ningún tipo de discriminación en el ámbito laboral. «Hemos tratado y desarrollado políticas que puedan implementar después su puesto de trabajo. Es esencial poder introducir cláusulas contra la discriminación en los convenios colectivos y que se contemplen evaluaciones de riesgo psicosociales sobre la homofobia en el trabajo. Es necesaria una ley de Igualdad LGTB, un plan contra los delitos de odio, que en los currículos escolares entre la diversidad laboral, protocolos de acoso laboral y atención a las personas mayores LGTBI», ha expuesto.

Decálogo y otros actos

En el decálogo presentado hoy UGT Madrid se compromete a contribuir, desde la acción sindical, a eliminar la discriminación del colectivo en todos los ámbitos, especialmente el laboral; erradicar todas las formas de violencia por LGTBifobia y especialmente el acoso sexual y laboral; favorecer la igualdad de oportunidades de este colectivo, eliminando estereotipos; que se desarrollen las dos leyes aprobadas en la Asamblea de Madrid y la creación de un Consejo LGTBI de la Comunidad.

También apuestan por visibilizar la diversidad familiar, la constitución de un Consejo Autonómico LGTBI para observar y fiscalizar el grado de cumplimiento de las dos leyes, formar cuadros sindicales en materia de atención a la diversidad sexual, familiar y de género en el ámbito laboral; y reclamar un marco de Diálogo Social en un compromiso de actuación e intervención.

Además, UGT Madrid pondrá en marcha este martes un taller de formación de defensa de los derechos LGTBI desde la acción sindical, el miércoles un debate sobre las políticas públicas en diversidad sexual, familiar y de género; el día 25 la inauguración de la exposición fotográfica «Ayer, hoy y siempre», #UGTconOrgullo, con una obra de teatro y acto de confraternización confederal.

El 26 de junio se celebrará la III Jornada Confederal de UGT sobre la discriminación de las personas LGTBI en el ámbito laboral y una acción en la plaza Pedro Zerolo. Y, como colofón, UGT participará en la manifestación del Orgullo LGTBI con el lema «Contra la LGTBfobia en el trabajo, Igualdad Real Ya».