60.000 firmas a favor de la regulación de las bajas para padres y del teletrabajo por imperativo legal para el cuidado de menores

El Club de Malasmadres y la Asociación Yo No Renuncio han reunido más de 60.000 firmas que exigen al Gobierno medidas urgentes de conciliación para garantizar que las madres y padres españoles se puedan reincorporar al trabajo .

La organización pide cuatro medidas, empezando por la regulación de la incapacidad temporal (IT) o bajas para las madres y padres de menores que se encuentran en cuarentena por contacto con un caso positivo de Covid y el teletrabajo por imperativo legal cuando las circunstancias familiares del empleado así lo exijan, como el cuidado de menores.

Desde que salió la iniciativa, el pasado viernes día 4, el Club y la asociación han reunido más de 60.000 firmas apoyando la campaña, a través de la que se plantea un abanico de opciones de conciliación al Gobierno. « Después de 6 meses exigiendo medidas de conciliación urgentes, seguimos sin respuesta por parte del Gobierno . Las familias estamos abandonadas y necesitamos soluciones y un compromiso activo para no tener que renunciar. ¿Qué vamos a hacer cuando nos manden a los niños a casa o tengan síntomas compatibles con Covid? ¿Dejar el trabajo?”, se pregunta Laura Baena, presidenta de la Asociación Yo No Renuncio.

«No puede quedar a la arbitrariedad del médico de Atención Primaria el hecho de tratar al progenitor como caso sospechoso a su vez y así otorgar la IT. Los criterios han de estar unificados. En el caso de que el menor sea positivo, la IT es clara dado que toda la familia está obligada a mantener cuarentena. En el caso de menores sospechosos por un positivo en el centro, el tratamiento para los progenitores ha de ser el mismo, mientras esta situación de excepcionalidad y pandemia sigan vigentes», explica la abogada de familia Emi de Sousa, coautora del documento.

Además de las bajas para madres y padres de menores que den positivo o que se encuentren en cuarentena preventiva, que se deben hacer extensivas también a las autónomas y autónomos, Malasmadres y la Asociación Yo No Renuncio piden otras tres medidas:

- Teletrabajo por imperativo le gal (como excepción, dada la actual situación de emergencia), en los casos en que sea posible, cuando las circunstancias familiares del trabajador o trabajadora así lo exijan. No existen fundamentos razonables para denegarlo por parte de la empresa porque la situación que dio lugar a su implantación no ha cambiado sustancialmente, y desde luego, puede empeorar con la vuelta al cole. Aunque no es la situación ideal para ninguna familia, el teletrabajo ha permitido a muchas mujeres no renunciar a su trabajo ni solicitar una reducción de jornada sin sueldo. Por eso, Malasmadres considera que esta modalidad laboral debe ser de obligado mantenimiento por parte de la empresa si las circunstancias personales del trabajador o trabajadora lo exigen así, como, por ejemplo, el cuidado de menores o mayores a su cargo.

- Facilitar la adaptación de jornada y su reducción sin pérdida salarial, siendo el Estado quien asuma la diferencia . Cuando el teletrabajo no fuera posible, el trabajador tendrá opción a adaptar su jornada laboral lo máximo posible, siendo de obligado cumplimiento para la empresa el respeto a este derecho sin tener que acudir a la vía judicial.

- Ayuda económica a los cuidados para las madres y padres que trabajan fuera del hogar (también autónomos), cuando ni el teletrabajo ni la adaptación o reducción de jornada sean posibles . Malasmadres pide una ayuda o subsidio para estas familias que por cualquier circunstancia han de cuidar. Por ejemplo, menores con patologías previas que de ninguna manera pueden acudir a clase. Esta ayuda de carácter económico es distinta del IMV (Ingreso Mínimo Vital) ya que va destinada a aquellas familias que aún trabajando, no tienen solvencia suficiente para costear los gastos de un cuidador, o para los padres o madres que deciden renunciar a su trabajo para permanecer al cuidado de su hijo.

«Hay muchas familias que no se pueden permitir no volver al trabajo», denuncia Laura Baena. Asegura que muchas madres trabajadoras han estirado sus excedencias hasta septiembre esperando una solución que lamentablemente no ha llegado y esto puede suponer una renuncia masiva de mujeres al mercado laboral.

Con respecto al Plan MeCuida, Malasmadres critica que las solicitudes para pedir la adaptación de jornada se tornan en «peleas» interminables en la mayoría de los casos con la empresa. «Las mujeres madres no tenemos tiempo (a veces muchas de ellas, ni posibilidad económica) de plantear acciones judiciales hasta conseguir la adaptación. Es falso que esté siendo eficaz esta medida, porque en la mayoría de los casos, la empresa no acepta la solicitud o comunicación y está obligando a la mujer a entrar en una pelea imposible de sostener. La reducción de jornada de la que tanto presume el Gobierno (recordemos que se permitía una hasta del 100%, que no es otra cosa que una excedencia) no es asumible para muchísimas familias si conlleva pérdida salarial », dice el documento.

Por último, el colectivo quiere poner el foco en el cruce de declaraciones confusas y a veces contradictorias que se han venido produciendo en los últimos días, generando más confusión a las familias. Por este motivo, la Asociación Yo No Renuncio ha pedido una reunión con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como responsable del departamento al que van dirigidas las principales medidas.