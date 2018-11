Tribunales El violador del Tamarguillo confiesa que mató a su víctima pero culpa a las drogas Miguel Ángel Fernández Delgado, un delincuente sexual reincidente, se muestra en el juicio lloroso y hundido: «Estaba usted más tranquilo el día de la reconstrucción de los hechos», le ha recordado el presidente del tribunal

Silvia Tubio

@latubio Sevilla Actualizado: 26/11/2018 14:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El violador del Tamarguillo, ante el jurado por matar a una mujer en Amate

Del hombre enfurecido, que trató de agredir a los cámaras en los juzgados hace un año; a la persona derrumbada ante el tribunal popular, que lloraba a ratos aunque sabiendo qué preguntas debía responder a la fiscal y cuáles no. Así se ha mostrado este lunes Miguel Ángel Fernández Delgado, más conocido como el violador del Tamarguillo, acusado de haber matado a una mujer en el Parque Amate en julio del año pasado. Fernández Delgado ha confesado el crimen, como ya hiciera tras la detención, en la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia. Sin embargo, se ha agarrado a la única circunstancia atenuante que podría entrar en juego en un asunto meridianamente claro en cuanto a pruebas. La culpa de lo ocurrido, según el acusado, lo tuvo la droga.

Miguel Ángel Fernández Delgado se enfrenta a una pena de 21 años de cárcel y cinco meses de prisión que solicita la Fiscalía, que es la única acusación personada en el procedimiento. La fiscal ha querido dejar constancia desde el primer momento que Fernández Delgado ya fue condenado en 2006 por cometer una agresión sexual en Badajoz y tras salir de la cárcel, atacó a dos mujer más en Sevilla. «A Pilar (la víctima) la mató porque se resistió a mantener relaciones sexuales».

El Ministerio Público ha intentado introducir como prueba el escrito de acusación del otro caso que tiene pendiente este depredador sexual; la agresión que perpetró semanas después del homicidio del Parque Amate en el Tamarguillo. Sin embargo, el presidente del tribunal lo ha desestimado por tratarse de un asunto distinto. Esta violación será juzgada el próximo 29 de enero en la Sección Primera de la Audiencia.

Fernández Delgado será juzgado el 29 de enero por violar a otra mujer en el Tamarguillo semanas después de haber ejecutado este crimen

A pesar de afirmar este lunes que estaba muy nervioso, no ha querido responder a la pregunta que le ha lanzado la fiscal sobre este asunto pendiente, sabeedor que acrecenta la imagen de delincuente sexual reincidente. Sí ha admitido en cambio que coincidió el día de los hechos (27 de julio) con la víctima en Los Pajaritos, en un punto de venta de drogas. «Ella me propuso mantener relaciones sexuales» a cambio de droga y de dinero. Ambos se desplazaron al Parque Amate y allí estuvieron consumiendo rebujito (mezcla de heroína y cocaína).

Una confesión singular

La fiscalía sostiene que entre ambos estalla una discusión porque ella no quería quitarse el body. El acusado no admite esa pelea y no sabe muy bien aclarar cómo la víctima decide vestirse y en un momento dado él le agarra por detrás y la tira al suelo. «Seguramente sería para que hiciera lo que habíamos acordado». Tampoco reconoce que presionó la garganta de la víctima ni que le tapara la boca. La autopsia determinó que Pilar murió asfixiada. «Yo le cogía el cuello para ver si estaba bien».

Sí detalla, en cambio, que le arrancó la ropa interior y cuando vio que estaba muerta, decidió no penetrarla. «Se le fue de la mano y puso fin a su vida», ha afirmado su abogado, quien ha girado su interrogatorio en su supuesta adicción a las drogas. «Cuando consumo siento mucha calor, palpitaciones, desorden en la cabeza y me molestan las luces de las farolas. Es como si me volviera loco».

Cuando se ha reproducido en sala el vídeo de la reconstrucción de los hechos, se ha visto a un acusado sosegado, que detallaba cómo fueron los hechos y que explicaba claramente cómo agarró a la víctima. Mientras se visionaban las imágenes, el acusado no ha parado de gimotear. «Estaba usted más tranquilo el día de la reconstrucción», le ha indicado el presidente.