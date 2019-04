Urbanismo El TSJA anula la adjudicación de los dos quioscos del Paseo del Cristina de Sevilla Obliga al Ayuntamiento a cedérselos a la empresa que quedó segunda; la obra se paró por insolvencia de la sociedad, que recibió un «trato diferenciado»

La Justicia ha anulado el acuerdo de la Gerencia de Urbanismo que en julio de 2013 adjudicó la concesión administrativa para construir y usar dos quioscos en el Paseo del Cristina para su explotación como bares y terrazas de veladores a una UTE de empresas por un canon anual de 255.000 euros durante quince años. La sentencia hace referencia a un proyecto que no llegó a llevarse a cabo precisamente porque la empresa no era solvente y no pudo hacerle frente una vez que obtuvo la concesión, lo que provocó la rescisión del contrato.

Una reciente resolución del TSJA a la que ha tenido acceso ABC confirma una sentencia anterior de un juzgado de lo contencioso administrativo y manda retrotraer el procedimiento al momento en que debió excluir a esa UTE por falta de solvencia en cumplimiento de los criterios técnicos del pliego para que la mesa de contratación lo adjudicase a la segunda oferta.

El Alto Tribunal rechaza así los argumentos de la Gerencia de Urbanismo, que recurrió el anterior fallo en primera instancia y da la razón a la empresa que quedó en segundo lugar.

Una cifra desproporcionada

Todo comenzó cuando el consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo en julio de 2013 adjudicó la concesión administrativa para la construcción y el uso privativo de dos quioscos en el Paseo del Cristina para su explotación como quioscos-bares y terrazas de veladores a la UTE Experiencias Culinarias S.L. y Urbanca-Gestión e Imagen S.L por un canon anual de 255.000 euros y con un plazo de duración de quince años. Era una cifra desproporcionada para las otras empresas sevillanas, que no podían pagar tanto. Por ello, la sociedad que quedó segunda, Restaurante Rincón del Arroz S.L., llevó el asunto a los tribunales y logró ganarlo, ya que la Justicia les dio la razón mandando retrotraer el procedimiento al momento en que se debió de excluir a la UTE ganadora por «falta de solvencia» y adjudicárselo a la segunda oferta mejor valorada.

La Justicia ha tenido en cuenta los argumentos del recurrente y considera que hubo una infracción del principio de libre concurrencia debido a la falta de publicidad de la consulta relativa a la solvencia técnica mínima exigida que tendría que acreditar cada uno de los empresarios de la UTE. Además, la citada empresa reconoció internamente su falta de solvencia técnica tras la marcha del chef y traspasó el negocio a otra entidad, por lo que el cien por cien de sus participaciones fueron vendidas a otra sociedad sin actividad.

Según el fallo, se dio un «trato prevalente» a la UTE adjudicataria en lo relativo a la presentación del proyecto. De hecho, se asegura que recibió «un trato diferenciado» sin publicidad ni notificación al resto de participantes porque sólo dos minutos después de que presentara su escrito de alegaciones con 109 documentos la mesa de contratación se constituyó y resolvió. Por ello estima evidente que «la decisión estaba tomada de antemano».

Esta sentencia, contra la que cabría recurso de casación ante el Tribunal Supremo, deja aún incógnitas abiertas, ya que una vez que han pasado seis años desde la adjudicación y con el proyecto paralizado está por ver cuál será la respuesta municipal. Según ha podido saber ABC la segunda empresa seguiría interesada en poner en marcha los citados quioscos.

Un proyecto en el aire

Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento dijeron ayer que no tienen aún la sentencia, por lo que rechazaron valorarla. En cualquier caso, explicaron que actualmente el equipo de Juan Espadas «no tiene previsto recuperar ese proyecto». Si es así y no sigue adelante la idea de montar esos quioscos, la empresa que ha ganado el pleito también podría reclamar una indemnización a la Gerencia de Urbanismo.