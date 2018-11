La trata de seres humanos sube en Sevilla con medio centenar de detenidos y cerca de veinte víctimas

Dos rumanos que residían en Olivares persuadieron a cuatro compatriotas en situación precaria para que vinieran a España. Les hicieron creer que les harían un contrato por un salario de 700 euros, prometiéndoles alojamiento y manutención.

Sin embargo, su propósito era obligarles al hurto de fruta, al pelado de cables de cobre y a realizar actividades domésticas sin retribución y en condiciones precarias. Cuando llegaron a Sevilla los trasladaron a Olivares, los alojaron en una cuadra, sin calefacción, en colchones sin mantas, sin ventanas y con escasas condiciones de habitabilidad. Cuando los jóvenes reclamaron sus tarjetas de identidad, los patronos se negaron diciéndoles que no se las devolverían hasta pasados tres meses, cuando hubieran saldado la deuda que habían contraído por el viaje. Deberían pagar recogiendo fruta y hurtándola.

Luego, lejos de proporcionarle el trabajo prometido, los tuvieron en condiciones precarias, alimentándoles una vez al día con sobras y pan duro e impidiéndoles salir mediante amenazas de que irían a la cárcel. Les obligaban a realizar actividades domésticas, sustraer naranjas, a pelar cables para obtener cobre, a recoger colillas si querían fumar y a desatascar el inodoro con las manos.

Cada vez que preguntaban por el trabajo prometido, utilizaban la violencia física. Incluso a uno de ellos lo obligaban a cantar y bailar a modo de bufón. Así estuvieron hasta que lograron escapar y fueron localizados por la Policía. Hubo investigación, juicio y condena en una sentencia ratificada recientemente por el Supremo después de que la Audiencia de Sevilla condenara a los tres responsables de la trama a penas de cinco años por trata de seres humanos.

Es sólo un ejemplo de la trata de seres humanos que se investiga y juzga en Sevilla. Porque, según la fiscal delegada de Extranjería y Trata de Seres Humanos, Natividad Plasencia, Policía y Guardia Civil trabajan activamente en la lucha contra esta criminalidad organizada que prolifera. Cada vez se conocen más casos pese a que «es un delito de muy difícil persecución y muy difícil prueba». Según la Fiscalía, durante 2017 y hasta el pasado octubre de 2018 se han desarrollado 18 operaciones de trata en Sevilla por Policía y Guardia Civil. Se identificaron 19 víctimas, de las cuales dos eran menores, y hubo 49 detenciones. Las víctimas la mayoría eran rumanas, seguidas de nigerianas y de búlgaras.En España hubo hasta 2016 un total de 47 sentencias condenatorias.

Pero ¿qué es realmente la trata? Se introdujo en el Código Penal en 2010 y posteriormente se modificó en 2015. Aunque casi siempre se identifica con la prostitución, la trata de personas puede ejercerse con cinco finalidades: con fines de explotación laboral, explotación sexual, para cometer delitos, para extraer órganos corporales y para celebrar matrimonios forzados. En la provincia de Sevilla se da más la trata para explotación laboral, fundamentalmente en la zona agrícola, de lo que ya hay varias sentencias.

Pero el tipo más común en Sevilla capital es la explotación sexual. El método de captación siempre es el mismo:les ofrecen un trabajo digno bien remunerado ya que son personas con escasos recursos a las que engañan con «falsas promesas». Y, cuando llegan, las tienen hacinadas, las controlan, las tratan mal y las explotan sexualmente. Normalmente suelen ser organizaciones con miembros en el país de origen, otros se encargan del traslado y otros de vigilar y explotarlos para pagar la «supuesta deuda» que han contraído por el viaje.

«La trata es una de las actividades criminales que mas beneficios reporta a nivel mundial. Solamente en España genera 5.000 millones de euros de beneficios al día» afirma la fiscal Natividad Plasencia recordando que esto ocurre en Sevilla.

En la explotación sexual, se encuentran mujeres rumanas, búlgaras, chinas y subsaharianas. Ahora tienen dos sentencias recientes condenatorias. Una de ellas, aún sin notificar, hace referencia a una chica nigeriana captada en su país de origen en 2010 cuando tenía 19 años. Le ofrecieron un trabajo digno. Le dijeron que trabajaría en un supermercado y se lo creyó. Pasó una odisea cruzando a pie el desierto. Durante el trayecto quedó embarazada aunque nunca denunció haber sido violada. Llegó a Tánger, donde estuvo varios meses hasta que la condujeron en patera a España. La dejaron en Camas. Una vez en esa localidad, le dijeron que había contraído una deuda de 30.000 euros que debía pagar. Para asustarla incluso la amenazaron con hacerle vudú.

Un ritual por el que la obligaban a dejar los restos de su menstruación en una bolsa y que supuestamente podría provocar la muerte de sus familiares. De hecho, en el registro del domicilio aparecieron esas bolsas con los nombres de cuatro chicas que eran explotadas. Todos ellos han sido condenados por trata. «Es estremecedor escuchar los testimonios de las chicas y la indefensión a la que están sometidas», dice la fiscal.

«No te imaginas que eso puede ocurrir enSevilla en pleno siglo XXI y muy cerca de nosotros», dice la fiscal que también comenta que hay niños en los semáforos que pueden estar siendo víctimas de la trata. Porque, según dice, «la trata es la nueva esclavitud del siglo XXI». A veces se encuentran con que tienen miedo a testificar pese que a muchos testigos se les ofrecen beneficios para que colaboren. La dificultad es encontrar pruebas y luchar contra el temor de unas víctimas que, a veces, siguen pagando esa «supuesta deuda» cuando se está juzgando su caso.

O también porque la prostitución se ha trasladado de los clubs a pisos particulares. Por ello la Fiscalía, que preside una comisión técnica que se reúne periódicamente, resalta la importancia de que haya especialización en este tema y de la necesidad de que se visualice la situación. Para que la trata sea un delito cada vez menos oculto.

Las hay doblemente explotadas

La importancia de la trata es tal que el Colegio de Abogados de Sevilla tiene un turno de oficio especial dedicado al tema. Su coordinadora, Amparo Díaz Ramos, confirma los datos de la Fiscalía:lo que más se encuentran son casos de explotación sexual de mujeres extranjeras, sobre todo, nigerianas. Yla mayoría de ellas sufren «una doble victimización». Porque son explotadas sexual y laboralmente a la vez. Es un asunto que preocupa mucho a esta letrada. Porque muchos casos no llegan a tramitarse y el porcentaje de lo que aflora es mínimo con respecto a la realidad de la trata. «Nuestro sistema de protección es muy deficitario y a ello hay que sumar que las mujeres no colaboran por temor a represalias sobre ellas o sus familiares», explica la abogada. Uno de los problemas es que, según la letrada, «hay un exceso de exposición de la víctima». Porque la viabilidad de la investigación depende del testimonio de la mujer que ha sido víctima en lugar de «potenciar otras pruebas» como la investigación económica u otras vías. Así las mujeres se asustan cuando les llega la hora de declarar. A ello une Amparo Díaz Ramos la «psicología del trauma» que provoca que muchas estén «vinculadas emocionalmente a los agresores».A veces, según la coordinadora del turno de trata, incluso, aunque hayan pagado esa supuesta deuda, «colaboran con la mafia» para conseguir ventajas. O incluso se dan casos en que algunas de esas mujeres explotadas declaren como testigos de la defensa. «Me impacta porque hay muchas que empezaron siendo menores», explica Díaz recordando la «vulnerabilidad» a la que están sometidas. Vanesa Casado, de la Asociación Amiga por los Derechos de las Mujeres, asegura que el perfil es el de mujeres nigerianas que llegan para ser explotadas sexualmente. Algunas de ellas han pagado su deuda y luego les comunican que están en esa situación. Es decir, no suelen denunciar lo que están pasando. E incluso muchas, después de haber pagado, se quedan en la prostitución porque no tienen empleo ni han desarrollado habilidades para encontrar una salida.Lo que hacen es ayudarles a desarrollar esas habilidades. En cualquier caso, Casado reconoce la dificultad para desarticular esas redes que operan en los clubs de alterne.Porque después de desarticular una