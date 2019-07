Puerto de Sevilla «El Supremo anula el anterior proyecto de dragado del Guadalquivir, pero no afecta al futuro» El presidente del Puerto de Sevilla, Rafael Carmona, apuesta por seguir con los estudios científicos para mejorar la navegabilidad

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, ha considerado este miércoles que la sentencia del Tribunal Supremo que saca el proyecto de dragado de profundización de Plan Hidrológico del Guadalquivir «anula el anterior proyecto, pero no afecta al futuro».

El responsable de la institución gestora ha razonado durante un desayuno organizado por la Asociación de Directivos de Andalucía (Adacem) que este nuevo varapalo judicial «no invalida la estrategia que se viene siguiendo desde hace dos años cuando el trámite del dragado quedó en suspenso».

«El futuro pasa por otros caminos y ahora estamos construyendo uno sólido que es la mejora y el conocimiento del estuario», ha señalado en relación al plan de estudios científicos que desarrollas las universidades de Sevilla, Málaga, Cádiz y Huelva para conocer a fondo la ría.

Ha recordado que precisamente «toda esta información nos ha permitido reformular la escala de calado, aumentándola en veinte centímetros». Con ellos se permite un mayor volumen de carga y el acceso de buques de más envergadura. Sin embargo, ha reconocido que «no es suficiente» y que seguirá trabajando por la mejora de la navegabilidad.

A preguntas de los propios asistentes, el presidente del Puerto recalcó que «la sentencia dice que no se puede seguir con el proyecto anterior, pero se refiere a aquel en concreto que ya está suspendido, no a lo que estamos proponiendo ni a la posibilidad de otro en un futuro, si así lo estiman los expertos». Su punto de vista es que la iniciativa planteada hace casi veinte años «estuvo mal enfocada desde el principio, porque se hizo con una visión púramente economicista». «Estoy convencido de que la mejora de la navegabilidad pasa por un trabajo en común con todos los agentes que tienen intereses en el río».

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, que es también vicepresidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Herrero, ha reconocido que no hay más remedio que aceptar la sentencia y seguir trabajando. Aunque ese trabajo no es fácil ni resulta gratis. Por eso mismo ha pedido más apoyo por parte del Estado e incluso de la Unión Europea para financiar todos esos estudios y el mantenimiento de los 80 kilómetros de río. Así, ha recordado que «el Puerto financió la esclusa, los dragados de mantenimiento y hasta la reparación del puente de las Delicias, que es un acceso de la ciudad, no es exclusivo de los muelles».