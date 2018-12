Nochevieja Sólo un local ha pedido licencia para celebrar un cotillón de fin de año en Sevilla Una fiesta que se celebrará en la hacienda Villa Carmen del Charco de la Pava es la única que tiene autorización

El Ayuntamiento de Sevilla cerró este viernes el plazo de presentación de solicitudes para la concesión de licencias ocasionales para la celebración de cotillones de fin de año más allá de los establecimientos legalizados. Sólo un local en la ciudad ha pedido el permiso pertinente a la delegación de Medio Ambiente, que ha obtenido el plácet municipal. Se trata de la hacienda Villa Carmen, en el Charco de la Pava, que celebrará una fiesta de fin de año.

Según informaron fuentes municipales, con respecto a los cotillones que se vayan a celebrar en establecimientos legalizados para albergar actividades de hostelería y esparcimiento, no precisan de autorización adicional alguna, siempre y cuando el evento se ajuste a las condiciones recogidas en la documentación técnica aprobada en la correspondiente licencia. Así, recuerdan que tan sólo la categoría «salas de fiesta» puede simultanear servicio de comida y bebidas, emisión de música pregrabada, disposición de pista de baile y actuaciones en directo.

Sin embargo, en cuanto a las fiestas de fin de año que se vayan a celebrar en establecimientos no legalizados para esta actividad, el titular debe solicitar la licencia ocasional y extraordinaria, como viene recogido en la ordenanza municipal, y éstas deben tener el informe favorable de Medio Ambiente. Y es aquí donde tan sólo un local de la ciudad ha pedido la autorización, en concreto en una finca no ubicada cerca de viviendas, ya que no está permitida la instalación de reproductores de sonido en domicilios ni locales colindantes a viviendas.

Por ello, la Línea Verde de la Policía Local de Sevilla hará inspecciones en los establecimientos en los días previos y en la propia Nochevieja, exigiendo la documentación y donde cabe incluso la posibilidad de ordenar la clausura y el desalojo en caso de no estar todo en regla, como ha ocurrido otros años. Por otro lado, la delegación de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores recuerda que un evento ilegal puede provocar situaciones de desprotección de los consumidores, ya que carecen de seguro y de plan de autoprotección.