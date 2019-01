Universidad Sólo uno de cada cuatro alumnos de la Universidad de Sevilla acredita un inglés básico En Sevilla hay 6.626 estudiantes con el título B1, 4.527 posee el B2 y 1.145 el C1. El nivel más alto, el C2, sólo lo tienen 53 jóvenes

Mercedes Benítez

@laplumilla Sevilla Actualizado: 05/01/2019 08:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La facultad de Medicina se mantendrá en el campus de la Macarena

El nivel de inglés de los jóvenes universitarios sevillanos deja aún mucho que desear. Así lo demuestran los propios datos de la Universidad de Sevilla, según los cuales, sólo uno de cada cuatro estudiantes matriculados en sus aulas en un grado acreditaba a principios de curso estar en posesión de un título de segundo idioma que les permita defenderse en esa lengua.

De hecho, según el informe anual de gobierno que ha publicado recientemente la Universidad de Sevilla en referencia al pasado año , al inicio del presente curso académico 2018/2019 sólo un 23 por ciento de los estudiantes matriculados en títulos de grado acreditó tener un nivel igual o superior al B1, el denominado Preliminary English Test de Cambridge, conocido vulgarmente como el PET.

De este dato, la Universidad de Sevilla concluye que al inicio del curso había 12.621 estudiantes acreditados con esa titulación. Concretamente, había 6.626 en posesión del título B1 o PET, otros 4.527 universitarios con el denominado B2 o First Certificate English y 1.415 en posesión del C1 o Certificate in Advanced English. En cuanto al nivel más alto que otorga Cambridge, el C2 o Cambridge English Proficiency, sólo lo tienen 53 alumnos de la Universidad de Sevilla.

Esto supone que el conocimiento de los estudiantes universitarios está aún en niveles muy básicos pese a que para obtener el título de grado la Hispalense, al igual que el resto del Distrito Único Andaluz exige el B1. Aun así, sólo el doce por ciento de los matriculados al principio de este curso tenía este título, el PET que, según el Instituto Británico, es «un examen de inglés de nivel intermedio».

En cuanto al B2 (que sólo poseen 4.527 estudiantes o el 8 por ciento de los universitarios), es «un examen dirigido a quien necesita acreditar su capacidad en el uso del inglés oral y escrito a un nivel intermedio-avanzado, tanto en el trabajo como en las distintas situaciones de la vida diaria».

Y sólo el 2,6 por ciento de los alumnos de la US tiene el Advanced que es considerado «una evaluación en profundidad de la lengua inglesa, un nivel avanzado que acredita la capacidad para utilizar el inglés con confianza en la mayoría de las situaciones profesionales, sociales y académicas y goza de un amplio reconocimiento internacional».

Minoritario

Los 53 estudiantes que acreditan el C2, el 0,9 por ciento del total, son los únicos que están en posesión de una titulación que es considerada «una evaluación en profundidad de un idioma para aquellos que pretendan servirse del inglés en situaciones profesionales o académicas exigentes».

Por ello, la US tiene claro que hay que «mejorar esos datos». Y con esa finalidad, se ha incluido dentro de la convocatoria de ayudas propias de la Universidad de Sevilla el programa para el fomento de la adquisición y acreditación de competencias lingüísticas en dos modalidades. En la de ayudas para alcanzar el nivel exigido para la obtención de títulos de grado (el B1) se han concedido 1.032 ayudas de 3.013 solicitudes que se presentaron.

En cuanto a la modalidad para la acreditación de un segundo idioma o un nivel superior al requerido, se han concedido 200 ayudas de un total de 996 solicitudes. También, según la US, se ha puesto en marcha el Servicio de Traducción con dos traductores que prestan su apoyo a servicios centrales para la redacción de convenios internacionales y documentos como el suplemento europeo al título o las normas de matrícula.

Buenísimos

Se trata de unos datos que, en cualquier caso, son considerados positivos por la propia Universidad. Pastora Revuelta, vicerrectora de Estudiantes de la US, aseguró que son «buenísimos» teniendo en cuenta que el B1 se exige para terminar la titulación de grado y que, según recuerda, cada años se gradúan o egresan 8.000 estudiantes de sus aulas.

«Realmente los estudiantes que necesitan el B1 son unos 8.000 cada año y necesitan ese título al final, no al principio», afirma Revuelta, recordando que, a principios de curso, había en toda la US más de 12.000 que ya habían acreditado esas competencias. En este sentido Revuelta afirma que el pasado curso había cifras similares, también unos 12.000 alumnos con esa acreditación al inicio del curso anterior y que, al finalizar el año académico había unos 20.000 aunque los que se marchan (8.000) ya no se incluyen en el recuento del nuevo curso.

Revuelta, que recordó que la Universidad de Sevilla no imparte «formación reglada en inglés» aunque existan algunas facultades donde algunas materias se cursen en inglés, recalcó que lo que valoran es la formación especifica para el título universitario que otorgan y no quiso hacer valoraciones sobre si sería necesario aumentar el nivel de exigencia de idiomas. De hecho, la vicerrectora recordó que hay otras comunidades autónomas que no exigen ninguna competencia lingüística y que dentro de la política de la Hispalense se ofrece a los estudiantes muchas medidas para incentivar este aprendizaje.

«Yo personalmente pienso que el idioma es importante, pero que tenga que estar incluido en una titulación es otra historia», recalcó insistiendo en que esas no son sus competencias y que el objetivo de la US «no es dar clase en inglés». Sea como sea cada vez hay más academias de idiomas en la ciudad y en la mayoría es difícil encontrar una plaza libre a no ser que se coja con antelación.