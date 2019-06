PLENO DE INVESTIDURA DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Sigue en directo la toma de posesión de Juan Espadas como alcalde de Sevilla Las cuatro formaciones de la oposición tienen previsto votar a su propio candidato, con lo que Espadas tendrá que obtener el cargo en segunda votación por mayoría simple

El socialista Juan Espadas va a ser nombrado a mediodía de este sábado alcalde de Sevilla en la sesión de investidura merced a los votos de su propio partido, que obtuvo trece concejales en las elecciones municipales del 26 de mayo, siendo, con claridad, la lista más votada por delante del PP, con ocho ediles. Espadas, de esta forma, repetirá con el bastón de mando de la capital hispalense, que ha dirigido durante los cuatro años anteriores después de una etapa de los populares en el poder.

En 2015, eso sí, el socialista necesitó de un pacto con dos formaciones de izquierda minoritarias (los tres ediles de Podemos y los dos de IU) para lograr la Alcaldía, ya que no fue entonces la lista más respaldada en las urnas al obtener once actas por doce del PP de Juan Ignacio Zoido. Podemitas y comunistas (que esta vez han confluido bajo la denominación Adelante Sevilla) dieron el poder a Espadas bajo el argumento de que había que «desalojar a Zoido». En esta ocasión, eso sí, el aspirante socialista no ha necesitado de pactos previos, puesto que la ley electoral le confiere la opción de salir elegido en segunda votación por mayoría simple al ser la lista más votada. Así va a ocurrir este sábado, ya que el resto de formaciones no apoyará en la primera votación al hasta ahora alcalde en funciones.

De esta manera, el PP escoge hoy a su cabeza de lista, Beltrán Pérez, mientras que Ciudadanos (cuatro ediles) hace lo propio con Álvaro Pimentel, Adelante (otros cuatro) vota a Susana Serrano y Vox (que entra por vez primera en el Salón Colón con dos concejales), a Cristina Peláez. Eso hace que la primera votación no sirva para designar a Espadas alcalde, ya que en esa fase necesita la mayoría absoluta de la corporación. Ha de ser en el segundo turno cuando sea escogido por la mayoría simple que le dan los trece votos de su partido.

Espadas se convierte en regidor de la capital andaluza por segundo mandato consecutivo, con lo que acumulará, al menos ne teoría, ocho años al frente del Ayuntamiento. Ya anunció el socialista en una entrevista a ABC que su planteamiento es el de acotar su etapa en el poder a este mandato que ahora arranca, con lo que no se presentaría a las próximas municipales. El de Sevilla es el mayor poder municipal que ostenta desde hoy mismo el PSOE, ya que el resto de grandes capitales españolas serán gobernadas por otras formaciones políticas.