Sevilla El Partido Popular denuncia que Espadas ha dejado de gastar casi 150 millones de euros en 2018 Belmonte critica el «retraso injustificado del gobierno» en facilitar la información de las últimas cuentas Existen 42,79 millones de euros pendientes de pago efectivo a terceros, según la liquidación

E. Barba @abcdesevilla Sevilla Actualizado: 10/09/2019 14:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El concejal del PP del Ayuntamiento de Sevilla Rafael Belmonte ha analizado este martes la liquidación de las cuentas de 2018, que acaban de obtener los partidos de la oposición, y ha denunciado que «el alcalde, Juan Espadas, está llevando la ciudad hacia una patada hacia delante financiera con tal de estar siempre pendiente de otras cosas que no sean el estado general» de la capital andaluza. Belmonte ha explicado que «se han dejado de gastar casi 150 millones de euros en 2018 y se han dejado de ingresar más de 130 millones», añadiendo que «hasta el 30 de agosto no hemos tenido la información sobre las cuentas de 2018, a pesar de que la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento y sus entes dependientes fue aprobada en abril. Y a pesar de que en el pleno de julio se aprobó un plan económico financiero por el incumplimiento de la regla de gasto detectado en la liquidación aprobada en abril».

«Hemos tenido que dirigirnos al alcalde pidiéndole la información. El retraso injustificado y la falta de transparencia es absoluta, por más que la delegada de Hacienda y el propio alcalde intenten enmascarar su actitud», ha expuesto Belmonte, quien ha añadido que tuvieron una reunión con la delegada en la que «nos e trasladó información alguna pro parte del gobierno local».

El edil del PP ha recordado que «de los 900,50 millones de euros que debía ingresar el Ayuntamiento, los derechos reconocidos fueron 778,20 millones. Esto es, 122,29 millones menos ingresados. A ellos, hay que sumar 5,54 millones que corresponden a la propia carga impositiva del Ayuntamiento que están incluidos en los 778,20 millones. Y hay que restar también 3,12 millones de devoluciones de ingresos que se acordaron. Es decir, 769,54 millones fueron los derechos reconocidos. En definitiva, se dejaron de ingresar efectivamente un total de 131 millones en 2018».

Por otro lado, Belmonte ha señalado que «de los 900,50 millones de euros que había para gastar, las obligaciones reconocidas fueron de 750,52 millones. Dejaron de gastarse 149,97 millones de euros. Pero es que además los pagos efectivos fueron de 707 millones. Existen 42,79 millones de euros pendientes de pago efectivo a terceros, a empresas que han prestado servicios al Ayuntamiento. Es más, los pagos líquidos realizados en 2018 de obligaciones de ese ejercicio fueron mayores a los cobros por ingresos de 2018 por importe de 84,5 millones, por lo que hubo que cubrir la diferencia con recursos de otros ejercicios».

Los populares recalcan que los pagos en 2018 fueron mayores que los cobros, por lo que se usó remanente

Además, los populares han apuntado «una carga financiera de casi 75 millones, de los que cinco millones corresponden a la carga de los préstamos que Espadas ha pedido en 2017 y 2018, incluyendo las anualidades de amortización». En cuanto a los gastos pendientes de aplicar al presupuesto, dinero que se debe por servicios ya prestados sin haber consignación presupuestaria previa (facturas que tenían que haberse contabilizado antes del 31 de diciembre y que no se han contabilizado), la cifra asciende a 997.000 euros. El remanente de tesorería es de 1.664,8 millones, «lo que supone 19,7 millones menos que en el ejercicio 2017» lo que «se debe especialmente a que se han producido menos ingresos de los presupuestados y una menor ejecución presupuestaria de la prevista en gastos», así como por una «pérdida de calidad de los créditos frente a terceros».

De hecho, según los populares, el interventor recomienda «la realización de un presupuesto con un mayor grado de ajuste en ingresos a las posibilidades recaudatorias para así determinar los gastos de los que efectivamente dispone la entidad para la prestación de los servicios públicos de su competencia, de esta manera se evitarían medidas de contención de gastos durante el ejercicio que permitan una liquidación equilibrada».

La regla de gasto

Belmonte ha detallado, por otro lado, que «el gobierno socialista tiene que aprobar un Plan Económico Financiero 2019-2020 porque en 2018 incumplió la regla de gasto. Es decir, gastó más de lo que le permitía la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, según los resultados de la liquidación de 2018». Por ello, la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, órgano que ejerce la tutela financiera al Ayuntamiento, «le ha instado en junio de 2019 a la aprobación de dicho plan, advirtiéndole de la aplicación de medidas coercitivas si no lo aprueba. En concreto, «se ha pasado 4,8 millones de euros. Urbanismo y Tussam son los entes incumplidores. Desviaciones de los mismos que tendrán que asumir los demás entes. Por eso, las medidas a adoptar son un menor gasto en 2019, según las previsiones del propio gobierno».

«Este plan de estabilidad -ha dicho Belmonte- prevé la posibilidad de concertar un nuevo préstamo en 2019, pero por importe máximo de 9,9 millones y, sin embargo, a pesar de la advertencia del interventor, el gobierno socialista llevó al pleno de julio una modificación presupuestaria para consignar un crédito de 23,42 millones de euros. Es más, el interventor también le indica que no deberían concertarse nuevas operaciones de crédito hasta que no se le dé destino al remanente positivo de tesorería de la liquidación de 2018 y que no se ha destinado aún el remanente positivo de tesorería de 2017 a la cancelación de duda tal y como se aprobó».

En cuanto al plazo de pago a proveedores, la media en el Ayuntamiento en sí ha sido de 39,5 días en 2018, con «mucho más retraso en otros entes». «Espadas es un mal administrador conforme al análisis presupuestario de la liquidación de las cuentas de 2018, que conocemos ahora», ha indicado el popular, añadiendo que «el alcalde del PSOE está más pendiente de las galas, de lo externo, de la organización de eventos, por ello le exigimos desde el Grupo Popular que esté pendiente de lo que interesa y preocupa a los sevillanos como es la limpieza, seguridad, agilización administrativa y que los controles funcionen. Como administrador de Sevilla, Espadas merece muy mala nota».