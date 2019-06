Selectividad Andalucía Una Selectividad común para toda España tendría «dificultad» porque los contenidos «no son iguales» La vicerrectora de Estudiantes, Pastora Revuelta, anuncia que enviarán las notas por correo electrónico el día 20 a las 12 del mediodía

La vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Sevilla, Pastora Revuelta, ha recordado este martes que los contenidos de la Selectividad «no son iguales en todas las comunidades autónomas», por lo cual sería complicado que hubiera una prueba única de para toda España. Durante su comparecencia para valorar el inicio de las pruebas que que han comentado en la mañana de este martes en Sevilla, Revuelta ha dicho que en Andalucía no hay miedo a esa prueba común, pero que los contenidos y los currículum de todas las materias no son iguales en toda España. Por ejemplo en Lengua o en Historia hay materias que no coinciden al cien por cien por lo que tendría «dificultad» hacer un examen único.

Según ha explicado la responsable de la Universidad de Sevilla, las pruebas han comenzado con normalidad para los más de 9.250 estudiantes que se examinan. De ellos, más de 7200 van a realizar las dos fases, la de admisión y la de acceso, y 1.700 realizarán sólo la de admisión, es decir para subir nota para poder acceder a las carreras que desean.

Durante su comparecencia, Revuelta ha explicado que hay 21 sedes para los exámenes de Selectividad en Sevilla de las que 12 son en la capital y hay también nueve comarcales. Además, también hay una sede para los estudiantes con necesidades especiales y existen equipos médicos y de psicólogos para que todos los alumnos hagan la prueba en las mejores condiciones posibles.

Las principales novedades de la prueba este año es que los exámenes han comenzado media hora antes, a las 8:30 de la mañana en lugar de las nueve, y que los alumnos pueden elegir una segunda lengua extranjera.

En cuanto a la fecha de las notas pese a la confusión que habido las calificaciones saldrán el 20 de junio a las 12 del mediodía. A esa hora la universidad enviará un SMS y un correo electrónico a cada uno de los alumnos. Además los que tengan su propio usuario virtual podrán acceder a las calificaciones a partir de esa hora.

Revuelta ha restado importancia al hecho de que la salida de las notas se produzca en un día el 20 de junio que es la festividad del Corpus en Sevilla y Granada. Según ha dicho, se han activado todos los mecanismos para que todas los estudiantes estén informado y habrá gente trabajando ese mismo día.