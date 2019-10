Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 7 de octubre De Tomares a Marinaleda: 20.000 euros de diferencia de renta media entre el pueblo más rico y el más pobre, la apuesta de la Junta por el software libre se diluye ante sus limitaciones y Ciudadanos sigue perdiendo votos y empata con Vox en cuarta posición, entre las informaciones más destacadas de la jornada

Buenos días, estas son las noticias del lunes 7 de octubre que debes conocer.

1. De Tomares a Marinaleda: 20.000 euros de diferencia de renta media entre el pueblo más rico y el más pobre. Tomares se consolida como el pueblo más rico de Sevilla, el que mayor renta media tiene por habitante. Esta localidad del Aljarafe sevillano mantiene más de 20.000 euros de diferencia con el pueblo que menos ingresa, Marinaleda, ubicado en la sierra Sur de la provincia. Tomares, con 25.220 habitantes, vuelve a liderar el ranking de los municipios más ricos de la provincia de Sevilla, con una renta media de 33.650 euros por persona, según los datos publicados por la Agencia Tributaria en base a los ingresos declarados de los 10.939 contribuyentes del municipio en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondientes al año 2017.

Con respecto al ejercicio fiscal de 2016, la renta media de Tomares experimenta un ínfimo aumento de tan solo 13 euros (un 0,04 por ciento), ya que pasa de los 33.637 a 33.650 euros ingresados al año. Y que tras las correspondientes deducciones de impuestos se reduce a 26.656 euros disponibles por vecino. Esta cifra supera en más de un 24 por ciento la media de ingresos a nivel nacional, que se sitúa en 25.434 euros anuales. En los datos de este ejercicio, analizados por ABC, encontramos a nivel autonómico un hecho destacado, este municipio aljarafeño baja hasta el número dos del podio de municipios andaluces más ricos. El primer puesto, como territorio con mayor renta media de Andalucía, se lo ha arrebatado Tíjola, un pueblo de Almería que ha conseguido ascender a esta posición gracias a la fortuna, ya que ha sido agraciado con varios premios de lotería. En el conjunto de España, Tomares es la localidad número 79 (de un total de 2.897 municipios de más de 1.000 vecinos que analiza la Agencia Tributaria) en cuanto a nivel de riqueza de sus moradores en el año 2017.

2. La apuesta de la Junta de Andalucía por el software libre se diluye ante sus limitaciones. Hubo un tiempo en el que el denominado «software libre» fue considerado como la panacea. Frente al oligopolio de las grandes corporaciones multinacionales, ante quienes sólo cabe la dependencia genuflexa, la posibilidad de utilizar aplicaciones informáticas sin coste cuyo funcionamiento puede ser conocido y modificado por el mundo entero.

Administraciones como la Junta de Andalucía se pusieron al frente de este movimiento ético y abrieron sus ordenadores de forma masiva al sistema operativo Linux (desarrollado como Guadalinux en Andalucía), alternativa al archiusado MS-DOS de Microsoft. Más de una década después, y pese a que esa apuesta fue masiva, el cambio en la política digital de la Junta que ya venía apuntándose con los anteriores gabinetes socialistas acaba de ser refrendado oficialmente por la nueva administración con un gran contrato de provisión de licencias de Microsoft para el funcionariado andaluz. La Dirección General de Transformación Digital, dependiente de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, ha adjudicado a la consultora Seidor por 7,3 millones de euros la compra de un total de 62.000 licencias de distintos productos de la empresa fundada por Bill Gates que volverán a inundar los ordenadores de los empleados públicos y de los entes instrumentales.

3. Ciudadanos sigue perdiendo votos y empata con Vox en cuarta posición, según la encuesta de ABC/GAD3. La caída de Ciudadanos está marcando el ritmo de la campaña electoral, hasta el punto de poder cambiar el tablero político en España. Según la última encuesta de ABC/GAD3, el partido de Albert Rivera sigue perdiendo votos y se situaría ahora con 29 escaños, los mismos que Vox. El principal beneficiado de esa fuga de electores es el Partido Popular, que se consolida por encima de los 90 escaños, frente a un PSOE que se estanca y continúa muy lejos de las expectativas que tenía de mejorar con claridad los resultados de abril.

La repetición de las elecciones generales está pasando factura principalmente al PSOE y a Ciudadanos. Al primero, por no haber sido capaz de formar una alianza pese a contar con varias opciones para ello, y al partido de Rivera, por no haber facilitado un acuerdo con Sánchez, que una parte de su electorado sí veía bien, y por unos giros repentinos de estrategia que han acabado por descolocar a muchos de sus simpatizantes. Ciudadanos empezó con mal pie la precampaña electoral. En la primera encuesta de GAD3 tras la convocatoria electoral, el partido de Rivera caía hasta el 11,3 por ciento de estimación de voto, con 32 diputados, frente al 15,9 por ciento y los 57 escaños de abril. Unos días antes, Rivera había protagonizado un sonoro bandazo, al proponer in extremis un acuerdo con condiciones a Sánchez para lograr la abstención de Ciudadanos y el PP. Es evidente que ese cambio de postura despistó a muchos de sus votantes.

4. Sevilla reactiva el alquiler barato para reventar la burbuja que sufre el sector. La enorme burbuja que se ha generado en el sector de los alquileres, hinchada no sólo por la subida general de los precios del mercado inmobiliario de los últimos años sino también por el auge de los arrendamientos turísticos en ciudades que son referencia como destino internacional, está provocando serios problemas de acceso a este tipo de vivienda para los segmentos que suelen recurrir a las mismas, principalmente familias recién creadas o jóvenes que pretenden emanciparse. Los costes actuales presentan niveles altísimos e inasumibles en la mayoría de los casos, generándose, además, un círculo vicioso que ha llevado a las promotoras a no desarrollar apenas este modelo de pisos por la falta de ayudas de la Administración y las dificultades para encajarlos en un mercado disparado.

Frente a esta coyuntura tan desfavorable, en la capital andaluza se están activando iniciativas para rebajar esa tensión del mercado, abaratar el alquiler e incluso pinchar esa nueva burbuja tan perniciosa. En especial, estas medidas están siendo adoptadas por el Ayuntamiento y su empresa del ramo, Emvisesa, que está desarrollando en los últimos meses esta labor de ampliación de la oferta de alquiler barato en cuatro vertientes. Todos englobadas en el Plan Municipal de Vivienda 2018-2023. La primera de ellas es la de las promociones de vivienda nueva, cuyo principal hito fue expuesto hace varios días por el gerente de la compañía pública, Felipe Bermúdez, junto al propio alcalde, Juan Espadas. Ambos presentaron el ambicioso plan de Emvisesa para construir 560 viviendas públicas destinadas al alquiler dentro del Plan Municipal de la Vivienda de la ciudad, pisos que empezarán a licitar en 2020. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha aprobado la financiación solicitada por Sevilla, de 40 millones a devolver en 30 años y con interés por debajo del precio de mercado, para sacar adelante esta iniciativa. Esta entidad financiera ha realizado un estudio de la viabilidad del plan en su conjunto, que alcanza las mil viviendas entre alquiler y venta. A ello se suma que el Consistorio también ha obtenido el visto bueno inicial del Instituto de Crédito Oficial para financiar con «condiciones muy ventajosas» los otros 40 millones necesarios para completar la construcción de esos pisos.

5. Las listas electorales muestran la brecha entre el PP andaluz y la dirección nacional.La batalla se veía venir desde que Pablo Casado, presidente nacional del PP, impuso su criterio para elaborar las listas electorales a las generales el 28 de abril en Andalucía. Esa decisión generó malestar en la dirección regional de Juanma Moreno pero entonces la cosa no pasó a mayores. Cuando se conocieron los resultados electorales, el PP andaluz no hizo más que mostrarlos para ratificar que tenía razón.

Ahora las cosas son muy diferentes porque Juanma Moreno se ha consolidado como presidente de la Junta de Andalucía, uno de los barones populares con más estabilidad política y poder autonómico. Y eso le confiere una capacidad de influencia relevante. O, al menos, así lo entienden en Andalucía. En las elecciones del 10 de noviembre se decide al presidente del Gobierno pero también son una suerte de reválida para el Gobierno andaluz. Hay que lograr los mejores resultados posibles por el bien de todos. Por eso los mensajes tanto del PP andaluz como de la dirección nacional han sido muy similares: «Se escuchará mucho a Andalucía y habrá algunos ajustes», decían desde Génova. Pero a la hora de la verdad, las cosas no han sido así. A última hora de este domingo, la dirección andaluza continuaba luchando por imponer su criterio en dos provincias clave: Huelva y Granada donde quieren cambiar a los números uno de sus planchas. En Huelva los resultados del 28 de abril fueron desastrosos con la apuesta personal de Pablo Casado por Juan José Cortes, el padre de la pequeña Mariluz. Con el debate de la prisión permanente revisable, Casado pensó entonces que arrastraría votos y lo impuso a pesar de las voces que, desde Andalucía, lo advertían. Perdió uno de los dos diputados de las anteriores elecciones y sacó más votos el candidato al Senado que Cortés al Congreso. Un hecho insólito y que fue la forma de protestar del PP de Huelva.

6. Un menor de 16 años, experto en boxeo, detenido tras agredir a un policía con un «puño americano». Un joven de 16 años ha sido detenido en las últimas horas tras agredir a un agente con un guante de boxeo tras lo cual Emergencias Sevilla ha pedido «la pronta recuperación» del agente agredido.

Según ha informado Emergencias Sevilla a través de su cuenta de Twitter, la Policía Local ha detenido en las últimas horas a un menor de 16 años «experto en boxeo», que agredió a un agente utilizando un mosquetón, con llaves entre sus nudillos, como «puño americano». Además la Policía Local también ha detenido en las últimas horas en el distrito Este de Sevilla a un motorista de 21 años tras darse a la fuga con una motocicleta robada que llevaba matriculas falsas. El conductor además carecía de carnet de conducir. Este fin de semana ha sido especialmete movido ya que la Policía ha desplegado un importante dispositivo contra la botellona que se ha saldado con 120 actuaciones y varias detenciones.