Medicina «¿Sabes cómo piensa tu médico?», un libro escrito por galenos que busca acercarse a los pacientes Dos médicos psicosomáticos de Sevilla recogen en un nuevo libro más de 80 artículos publicados en el boletín médico

«A mis infatigables colegas con el sincero deseo de que nunca se rindan y sigan disfrutando de un quehacer tan especializado y humanista como el de la Medicina: arte de curar o paliar padecimientos y, si esto no es posible, consolar a quien lo sufre. También, y de un modo muy especial, a todas las personas que han aceptado compartir su intimidad en el ámbito de la consulta profesional, con la esperanza de haberles podido servir de ayuda y el profundo agradecimiento por todo lo que me han enseñado. ¡Ojalá que estas páginas les sean útiles para su vivir cotidiano!».

Con esta profunda dedicatoria se presenta uno de los coautores del libro «Reflexiones con la bata puesta», una nueva obra horneada desde la experiencia de dos prestigiosos galenos: Manuel Álvarez Romero y José Ignacio del Pino. El libro fue presentado este miércoles en la fundación Caja Rural del Sur, donde los dos autores hicieron remembranzas de sus experiencias más destacadas a lo largo de varias décadas como profesionales.

«Reflexiones con la bata puesta» es la recopilación de más de 80 artículos que sendos sanitarios han ido publicando durante los últimos cinco años en el boletín del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla dentro de su apartado «Salud mental y humanismo médico». Estos artículos los han clasificado dentro de los once capítulos que desarrollan el libro, cuyos lacónicos títulos no dejan lugar a dudas: «1. El médico», «3. Relación médico-paciente», «5. La familia».

El Dr. Romero, que ha sido el promotor de este proyecto según su propio compañero, reconoce que todo este trabajo surgió gracias a su condición «inquieta» que le llevó a querer «profundizar en la medicina y el paciente». «Desde mi especialidad (Medicina Interna), y como presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, he tenido, y tengo, la virtud de poder enseñar a hacer más llevadera la enfermedad. Todo ello me llevó a comenzar con una columna en el boletín médico que acabó convirtiéndose en algo periódico, siendo en la actualidad de tres publicaciones mensuales».

Casi a la misma vez comenzó el coautor de la obra, el Dr. del Pino, a hacer publicaciones en el ya citado boletín. «Nuestra condición de médicos psicosomáticos nos hizo que compartiéramos muchas de las ideas que divulgábamos, por lo que pronto nos entendimos con la pretensión de que nuestras experiencias le fuesen útiles a alguien, tanto compañeros como pacientes», manifestó José Ignacio del Pino.

«Para mí la persona es una sola: no existe un cuerpo y una mente independientes. Partiendo de ese principio, este libro pretende que a ayudar a todas las personas, demostrando que con la ayuda de todos podemos salir adelante», señaló el Dr. del Pino.

«El subtítulo («¿Sabes cómo piensa tu médico?») se me ocurrió para intentar motivar al paciente, para hacerles sentir más cercanos a nosotros. Al igual que el médico necesita empatizar con el paciente, el feedback es necesario para la total comunicación entre ambos», explicó Manuel Romero.

Las publicaciones de estos galenos no han pasado indiferentes entre la corporación médica, reconociendo ambos que tras cada una de ellas recibían infinidad de mensajes de agradecimiento de sus compañeros e incluso proponiéndoles temas próximos. «Es por ellos que ahora queremos llegar con el libro a la sociedad para que conozcan estos problemas, contados desde nuestra extensa experiencia», finalizó así el Dr. Romero.