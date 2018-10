Sevilla Roban un rolex de 24.000 euros a un sevillano mediante «el abrazo cariñoso» La mujer se presentó a la víctima en un concesionario del Polígono Carretera Amarilla diciendo que lo conocía porque era hija de un amigo

Un sevillano de 77 años ha sido víctima de un robo mediante la técnica del llamado «abrazo cariñoso». Los hechos han tenido lugar el lunes 22 de octubre, cuando una mujer joven se le acercó cuando todavía estaba sentado en el asiento del copiloto, aprovechó para tocarle el brazo y arrancarle literalmente de la muñeca un reloj Rolex valorado en 24.00 euros, de oro y diamantes, según ha contado a ABC la víctima.

«Fui al polígono de la Carrera Amarilla porque tenía que dejar mi coche en el concesionario para una revisión. Cuando estaba aparcando en la misma parcela del concesionario se acercó una joven bien vestida y con buena apariencia. Yo aún estaba en el coche sentado y con el motor encendido. Al hablarme, bajé la ventanilla para saber qué me estaba diciendo», recuerda este sevillano.

«¿No te acuerdas de mí, soy la hija de tu amigo...? No había terminado de hacer la pregunta cuando me puso la mano en el brazo, que aún tenía en el volante y me dio un tirón al reloj. No me dio tiempo de reaccionar ni salir corriendo detrás de ella porque aún tenía el cinturón de seguridad puesto», relata la víctima

«Aunque hubiera podido correr detrás de ella no hubiera sido prudente porque estoy seguro de que no actuaba sola y, además, yo he sufrido un infarto recientemente, por lo que no me puedo permitir el lujo de ese sobre esfuerzo», añadió este sevillano, que a continuación presentó una denuncia en la comisaría que la Policía Nacional tiene en la avenida de la Cruz del Campo.

«La Policía me dijo que sabe que es una banda de rumanos que actúa con el mismo modus operandi y yo me pregunto que si es así, ¿por qué no los detienen? Informé a la Policía de que al parecer el concesionario al que acudí tiene cámaras de videovigilancia en sus instalaciones, para poder identificar a la ladrona, aunque yo podría reconocerla perfectamente en una rueda de reconocimiento».

Después del robo, este hombre sufrió una subida de tensión que le obligó a tomar tranquilizantes. «Lo he pasado muy mal por el susto y la pérdida de un reloj que tenía desde hace 22 años. Su valor es de unos 24.000 euros, ya que es de oro y los números de la esfera tenían brillantes», indicó la víctima, quien conoce a otras personas de su entorno que también han sufrido robos similares que habrían permitido a los ladrones llevarse otro reloj Rolex, una cadena de oro y otros elementos de joyería. «A estas otras personas les robaron cuando le preguntaron por la calle por una dirección, aprovechando para quitarles el reloj. En otra ocasión, la ladrona fue una mujer que estaba recogiendo firmas para una ONG», relata a ABC su esposa.