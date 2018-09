Justicia Reyes Vila, candidata al CGPJ: «En realidad somos las mujeres las que ponemos las sentencias» La juez Reyes Vila, candidata al CGPJ, reivindica una mayor presencia en los órganos de poder ya que «la judicatura es una carrera de mujeres gobernada por hombres»

Reyes Vila es candidata sevillana de la Asociación Profesional de la Magistratura al Consejo General del Poder Judicial, cuya composición debe renovarse el próximo mes de diciembre. Exdecana de los jueces de Jerez y ahora juez de Primera Instancia de Sevilla encargada del órgano que lleva las cláusulas de suelo, ha basado su propuesta al máximo órgano de poder de los jueces en velar por la independencia del CGPJ, una mayor coordinación territorial y la mayor presencia de las mujeres en los órganos de poder de los jueces.

En la propuesta que ha elaborado con su plan de actuación enviado al CGPJ y cuyas líneas generales explicó en una entrevista a ABC, la juez propone una mayor incorporación de la mujer a los órganos de gobierno de los jueces. Y razona su posición en que, igual que existe una Ley de Igualdad, debe aumentar la presencia de la mujer en el CGPJ. «No se trata de meter a mujeres con calzador», sino que sea representativo de la realidad de la carrera judicial ya que actualmente el 60 por ciento de la carrera son mujeres. Y la cifra va in crescendo.

«Es una carrera de mujeres gobernada por hombres», recuerda Vila insistiendo en que el CGPJ debe ser «representativo de la sociedad» y el ciudadano no debe verlo como un poder alejado. Ese déficit de mujeres en puestos de mando lo achaca a que no ha existido una política reglamentaria en materia de conciliación y de igualdad dentro de la carrera judicial. Por eso insiste en que la representación de la mujer en los órganos de poder no es equivalente a la de la carrera judicial y que debe ser así para responder a la realidad social.

Las excedencia de los hombres

«En realidad las mujeres somos las que ponemos las sentencias», recalca recordando que el plan de igualdad para la carrera judicial que existe en el CGPJ debe aplicarse. Y que se fomente la conciliación. «La conciliación no es sólo cosas de mujeres» afirma. Porque a la mujer se lo ponen más dificil acceder a esos puestos de responsabilidad. Ahí habría que buscar una de las razones por la que aspira a vocal del CGPJ. Lo deja claro: se ha presentado porque cree que las mujeres «tenemos que implicarnos». Y da un dato estadístico: las excedencias para cuidar de los hijos nunca las piden los hombres. Al menos no en la carrera judicial.

Vila también tiene otras propuestas para el GGPJ ya que considera que la función principal del CGPJ debe ser velar por la independencia judicial porque es un derecho fundamental que el ciudadano debe tener. Ella considera que esa independencia judicial, tan cuestionada, existe. Pero la ciudadanía tiene que visualizarla. «Realmente el poder judicial es independiente y tiene que hacer visualizar a la sociedad que la justicia es independiente».

De hecho, dice estar «absolutamente convencida de la independencia judicial» aunque también reconoce que el reto es más grande porque son los partidos políticos los que proponen a los vocales, algo que la APM a la que pertenece desaprueba. «Hay que intentar por todos los medios de hacer ver que esa independencia realmente existe. Y tiene que percibirlo la sociedad. Y poner en valor la labor del juez.

Sólo cuatro casos mediáticos

El CGPJ tiene que ser «mas acorde con los tiempos» y apuesta por que de una información «veraz y objetiva» y que debe estar directamente en contacto con los jueces y apoyarle pero también hacer ver a la sociedad que hay un poder judicial independiente. «No vale que solo salgan cuatro casos mediáticos», dice. Y sin embargo considera «triste que no se sepa la cantidad de sentencias que se han puesto sobre suelo que han devuelto dinero a los ciudadanos».

También propone una mayor modernización de la Justicia, para que se digitalice logrando una administración más ágil pero «nunca de espaldas al juez» y coordinada con las administraciones prestacionales. Insiste en la necesidad e un pacto nacional por la Justicia ya que, a su juicio, hay «un desfase total y ciudadanos de primera y de segunda». En este sentido, Sevilla tiene una ratio muy alta de asuntos y hay muchos juzgados atascados, lo que requiere una revisión de la planta judicial. En este sentido, reivindica que se incremente el número de jueces ya que la ratio está desfasada con respecto a la Unión Europea.

También propone rescatar la figura de los vocales territoriales y que debe haber un vocal por Andalucía porque ello aportaría mas cercanía para que puedan conocer la realidad de primera mano de los juzgados. Y por eso cree que harían falta esos vocales territoriales. En el caso de Andalucía, al ser la comunidad autónoma con mayor número de órganos hace falta que existan vocales que sean representantes de Andalucía para que exista una «conexión directa» con el territorio.

«La Justicia lenta ya no es justa»

En cuanto a la situación de Sevilla, la juez vislumbra muchos problemas estructurales: de planta, de falta de medios o de la situación de las sedes judiciales. Admite que hay un problema de falta de recursos económicos pero la realidad es que esos órganos judiciales sevillanos dan una respuesta muy tardía. «No puede ser un juicio tres años después. Porque la Justicia lenta ya no es justa», recalca.

En cuanto a la Ciudad de Justicia de Sevilla, asegura que todas las otras ciudades que hay bien montadas «son deseables» y pone como ejemplo la de Málaga que, a su juicio, facilita el trabajo a los profesionales aunque no entra en cuestiones de ubicación. Sobre el atasco de macrocausas de corrupción que hay en la Audiencia de Sevilla, la juez cree necesario que todas las causas de corrupción política se refuercen para que salgan adelante y que «no se de la sensación de impunidad». Para que los ciudadanos sepan que se investiga con los medios que se tienen y que se visualice que en este país «todos los ciudadanos están sometidos a la Ley».

¿Sobre las críticas de la juez Alaya a la independencia judicial? Vila no quiere personalizar pero asegura que hay que ser «muy respetuoso con el resto de compañeros» y que «no se debe cuestionar públicamente la actividad de otros compañeros en el desempeño de su función jurisdiccional».