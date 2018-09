SEVILLA ¿Quiénes son los influencers más conocidas de Sevilla? Pipaporras, Yose Delgado, Carchu y Rachael cuentan a ABC cómo se convirtieron en instagramers y cómo lo compaginan con otros trabajos

Ángeles B. Cancelo

¿Cómo trabajan los influencer? ¿Cuántas horas le dedican al día a esa actividad? ¿Cómo llegaron a ser conocidos en las redes sociales? ¿Es un negocio o una diversión? ¿Compaginan Instagram con otras profesiones? ¿Cómo hacen para que esa exposición pública no les afecte a su vida personal? Algunas de estas preguntas las contestan conocidos influencers de Sevilla, tales como Carchu, Pipaporras, Rachael o Yose.

Carlos Galluzzo, Carchu

Carlos Galluzzo, más conocido como Carchu, es influencer en Sevilla - José Montaño

Unos castellanos, un pantalón chino, una camisa blanca y un fotógrafo profesional es lo que necesita Carlos Galluzzo, más conocido como Carchu, para subir una fotografía a su perfil de Instagram y superar los 1.500 «me gusta» o likes. Carchu estudió Marketing y Publicidad y actualmente es responsable de marketing y gerente de producto en el grupo Fields. Para él, Instagram es sólo un hobbie profesional al que le dedica su tiempo libre.

Nacido en argentina en 1984, y después de vivir en cuatro países y ocho ciudades, se ha afincado en Sevilla con el convencimiento de que será larga sus estancia en la capital Andaluza. «A la hora de vestirme me inspiro en las diferentes ciudades, con sus culturas variadas y sus filosofías de vida. No me encasillo en ningún estilo concreto pero sí reflejo en mi vestimenta en looks cosmopolitas», asegura Carchu.

Un amigo creó la cuenta de Instagram de Carchu. «Todo empezó hace cinco años, Instagram comenzaba a expandirse. Un amigo me habló de esa red social pero -dice- no entendí muy bien su funcionamiento. Hasta que le di una oportunidad y empecé a subir fotos».

Poco después de estar subiendo contenido a esa red, la conocida marca sevillana Scalpers se puso en contacto con Carchu para hacer una colaboración. «Realizamos una sesión de fotos en la playa y quedó espectacular. Poco después esas fotos salieron en Vogue». Así comenzó su impacto mediático. Hoy acumula más de 27.000 seguidores en Instagram.

Hasta el día de hoy, Carchu ha colaborado con marcas internacionales como Tommy Hilfiger, Massimo Dutti o Ralph Lauren y, en menor medida, con marcas nacionales «He hecho pocas colaboraciones en Sevilla y de todas he salido satisfecho. He trabajado más con marcas internacionales, lo cual lleva implícito una diferencia porque no tienes al cliente cara a cara y no puedes ver el producto hasta que lo envían», declara este instagramers.

Inmaculada Rodríguez, Pipaporras

Pipaporras, influencer de Sevilla, está vestida de Fernando Claro - Pipaporras

Inmaculada Rodríguez, más conocida por Pipaporras, es otra conocida instagramer. No obstante, para ella Instagram es sólo un hobbie porque es ayudante de Fernando Claro, un diseñador de moda sevillano. Pipaporras nació en Carmona, pero vive en Sevilla desde que empezó a estudiar. Aunque estudió Administración de Finanzas y secretaria de dirección, el mundo de la moda le ha estado esperando.

Ella empezó en Instagram cuando trabajaba para Cherubina, una tienda de moda situada en el centro de Sevilla. «Cuando empecé con Instagram no le presté mucha atención, de hecho me parecía un tostón. Pero luego, la gente comenzó a preguntarme de dónde eran las prendas que colgaba en las fotos y eso me hacía mucha ilusión, así que le dediqué más tiempo y mostré mis looks y mi estilo de vida. A día de hoy, ofrezco el "producto pipaporras"», manifiesta esta instagramer.

«Necesito tener siempre una ocupación, instagram es paralelo a mi trabajo. Nunca me he centrado en ello, sólo me ha servido para evadirme. A veces hago colaboraciones con pequeñas empresas y personas que están empezando en el mundo de la moda, porque me gusta ayudarles», añade Pipa, que tiene casi 18.000 seguidores en Instagram. «El número de seguidores que yo aporto son totalmente verdaderos. No me sirve tener 150.000 seguidores y que la mayoría sean de Rusia, porque -subraya- no van a ser clientes de las marcas sevillanas con las que trabajo».

Además, reivindica la naturalidad que últimamente se está perdiendo en redes «He subido fotos después de hacer deporte y luego me he puesto monísima. Yo quiero que los seguidores se rían de los chistes que hago, de alguna que otra palabra mal dicha y que les guste un look que he subido con un pantalón de temporada y camiseta de hace cinco años», comenta.

«Yo siempre he consumido moda y cultura a través de la revista Vogue e investigando en páginas de Facebook. Ahora hay chicas que se llevan un bolso lleno de ropa y se cambian en la esquina para hacerse una foto y subirla a Instagram, o hacen una maleta de viaje pensando en las fotos que se harán. Y eso me da mucha pena». asegura Pipaporras.

Rachael Grace Kay

La británica Rachael Grace Kay es una famosa influencer en Sevilla - Rachael Grace Kay

Por su parte, la británica Rachael Grace Kay, otra de las instagramers de Sevilla que lleva tres años viviendo en la capital andaluza, conoce bien este panorama. «Hay chicas que compran ropa, la utilizan para sus fotos y luego las devuelven. Nadie puede sostener ese nivel económico. Están creando una imagen falsa», se lamenta Rachael.

«Las redes sociales tienen sus pros y sus contras, nos mantienen conectados, e incluso a veces actúa de carta de presentación para las personas y como medio de comunicación para las empresas». Sin embargo, advierte de que es también una causa de muchos problemas psicológicos entre los jóvenes. «Ellos no distinguen entre las vidas retocadas de los influencers y la realidad», manifiesta la instagramers.

Además, Rachael asegura que hay una pérdida de identidad de las chicas que consumen en exceso Instagram porque «dicta las tendencias. Las redes sociales no nos alientan a explorar nuestro propio estilo, nos convierte en clones. Abro la aplicación y pienso: ¡Cómo vea otro cinturón de Gucci muero!».

Con 13.000 seguidores, Rachael Grace Kay es una influencer en el ámbito de clientes con alto nivel adquisitivo en Londres. «Con la tienda-blog Shop Chelsea he tenido la oportunidad de colaborar con marcas de lujo como Bulgari Hotels & Resorts, The Ritz London, The Mandarin Oriental y Playboy Club London, entre otras. He viajado a Milán y París para esas colaboración, así como para hacer entrevistas a famosos, como Kim y Khloe Kardashian», indica esta instagramer, a la que Scalper contrató para trabajar con la firma sevillana de moda.

Ahora trabaja como freelance y esta semana ha lanzado TELA, una página web para aprender inglés. «Son cursos de inglés para la gente que trabaja en la industria de la moda. Se aprende inglés, diseño de moda, producción a comunicación y marketing, redes sociales… entre otros conocimientos que demandan las marcas internacionales»..

Yose Delgado

Yose Delgado, la bloguera Sevillana compagina la arquitectura con su maternidad - Yose Delgado

Por otra parte, la bloguera Yose Delgado, titular del blog “Hanginginmycloset” desde hace diez años, está en este mundo digital «por mero entretenimiento y descanso de la rutina», ya que es arquitecta y desarrolla proyectos para la reforma integral de viviendas. «Todo ello lo compagino con la maternidad. Es cuestión -matiza- de organizarse».

«Me gusta compartir de manera natural algunas facetas de mi vida, sobre todo las relacionadas con mi visión peculiar de la moda, la alimentación y el deporte», declara esta sevillana, cuyo blog está anclado al portal de ABC Bulevar. Acumular 10.500 seguidores ha sido sencillo para Yose Delgado. Lo logró sin un plan de marketing estricto. «Las demás redes sociales nunca me han llamado la atención. Sin embargo, Instagram la utilicé para anunciar una nueva publicación en el blog, además de ser más interesante por su estructura», asegura.

Estos instagramers confluyen en el mismo punto. Además de tener millones de ojos contemplando sus vidas, su principal objetivos son el desarrollo de su carrera profesional desvinculada a las redes. Como asegura Pipaporras «Soy de la vieja escuela. Creo que todo tiene un fin. Yo no me enfoco en instagram. Me encanta a lo que me dedico y adoro trabajar con Fernando Claro». Sin embargo, Yose Delgado declara que esto tenderá a una regulación «En esta profesión ha aparecido el intrusismo. Las marcas tenderán a ser más selectivas y estudiar con detenimiento no solo el número de seguidores, sino el impacto, alcance y calidad de las publicaciones».