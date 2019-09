Política municipal El PP no apoyará la subida en las tarifas de Emasesa ni cualquier otro impuesto que plantee Juan Espadas Beltrán Pérez: «Creo que toca el momento de devolverle a los ciudadanos el esfuerzo hecho en los últimos años en forma de bajada de impuestos»

S. L. Sevilla Actualizado: 26/09/2019 14:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez ha manifestado que «ante la alarma que se está generando en estos últimos días sobre la posible subida de impuestos, tasas y precios públicos por parte del gobierno municipal, queremos decir que bajo ningún concepto el PP será cómplice de ningún tipo de subida de impuestos o de tasas en un Ayuntamiento que todos los años devuelve dinero a los bancos porque es incapaz de gastárselo y en una época de bonanza»

«Creo que toca el momento de devolverle a los ciudadanos el esfuerzo hecho en los últimos años en forma de bajada de impuestos», ha explicado Beltrán.

Así, Pérez ha reiterado que «el PP no apoyará la subida en las tarifas de Emasesa, pero no estamos de acuerdo ni con esa subida de tasas ni con cualquier otra que afecte al bolsillo de los sevillanos. Subir los precios de un servicio de consumo básico como es el agua, en época de bonanza económica no se puede permitir».

«Los ciudadanos no tienen por qué pagar las consecuencias de la mala e ineficaz gestión del gobierno del PSOE de Juan Espadas», reitera el portavoz municipal de los populares.

En este sentido, el portavoz popular ha señalado que «desde el Grupo Popular, como oposición útil y responsable, seguiremos trabajando para reducir los impuestos y tasas que pagan los sevillanos, que desde 2016 han sido incrementados por el alcalde socialista, algo que no beneficia al crecimiento económico y la creación de empleo»

Pérez ha indicado que «Sevilla requiere un marco fiscal amable para vivir y que atraiga población e inversión, y que propicie la creación de empleo, para situar a nuestra Ciudad en la posición que merece junto a otras capitales españolas y europeas».

Por último, Beltrán Pérez ha detallado que «después de cuatro años y cien días, el señor Espadas lo que tiene que hacer es cumplir lo que ha prometido, no subir las tasas e impuestos a los sevillanos. Espadas infló un globo en la campaña electoral que, al cabo de los cien días parece que se desinfla. Al alcalde ya se le acabaron las excusas de echar la culpa a todos, en lugar de asumir su responsabilidad, ya debe cumplir todas y cada una de las promesas que ha hecho y con las expectativas que ha creado en la ciudad».