Cementerio de San Fernando El PP denuncia «retrasos de hasta tres días» en las incineraciones por la avería de un horno crematorio El concejal Rafael Belmonte asegura que lleva averiado desde hace quince días y que el alcalde «no ha hecho nada siendo conocedor del tema»

ABC

Sevilla Actualizado: 30/12/2018 18:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla Rafael Belmonte ha advertido este domingo de la avería de uno de los tres hornos que hay en el cementerio de Sevilla, lo que ha provocado «caos y desbordamiento en los últimos días» en el camposanto y «retrasos de hasta tres días» para las incineraciones.

En un comunicado, Belmonte ha considerado «realmente incomprensible que este horno lleve averiado desde hace 15 días» y que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, «no haya hecho nada, siendo conocedor de la situación».

Ha añadido que «es lamentable, además, que se averíen continuamente y el gobierno del PSOE no actúe, no le importa que haya restos apilados en una sala. Es vergonzoso que esto esté ocurriendo en el cementerio de Sevilla».

Además, el concejal popular ha detallado que «es la tercera vez, en menos de un año, que denunciamos esta situación» que «hasta los propios trabajadores han denunciado y afirman que el gobierno del PSOE solo ha acometido chapuzas».

En esa línea, Belmonte ha señalado que «la nula gestión del señor Espadas es más que evidente» y «el alcalde de Sevilla no se preocupa por los asuntos de la ciudad, actúa de espaldas a los sevillanos, no atiende las demandas y problemas de los empleados municipales, y no se interesa porque los servicios municipales funcionen con eficacia y presten la mejor atención».

El edil del PP ha urgido al alcalde a tomar medidas «cuanto antes para que los hornos del cementerio vuelvan a funcionar todos cuanto antes, que el cementerio siga prestando un servicio adecuado, que no haya colapso ni provoque retrasos en las incineraciones, ya que hay una espera de tres días para incineraciones y eso no se puede permitir en estas fechas tan señaladas», según ha finalizado.