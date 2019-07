El PP denuncia que Lipasam tiene cien empleados menos El gobierno municipal no ha reforzado este año la plantilla para verano

El Partido Popular criticó ayer «el mal endémico» de la limpieza en Sevilla por la «nula gestión, planificación y reorganización» llevada a cabo por el alcalde Juan Espadas. La concejal Evelia Rincón afirmó que hay «cien personas menos contratadas este verano de refuerzo», además de la «la acumulación de más de cien quejas sin resolver a diario».

En este sentido, la edil popular señaló que «lo que todos los sevillanos ven, el incremento de la suciedad por toda la ciudad, el alcalde no lo quiere reconocer, se agarra a una encuesta de satisfacción interna realizada por una empresa externa para Lipasam e ignora las encuestas como la de la OCU de abril de 2019, donde la satisfacción ciudadana sobre la limpieza pública en nuestra ciudad cayó dos puntos».

Suciedad

Rincón se cuestionó «por qué este verano no hay personal de refuerzo cuando es más necesario que nunca» y apuntó que «siempre se realizan contratos de refuerzo en Navidad, Semana Santa y verano, ¿por qué este año no lo ha hecho el gobierno?». Asimismo, cargó contra la gestión de la plantilla asegurando que «los capataces tienen que hacer reestructuraciones diarias, realizando su servicio en base a las reclamaciones que existen en los distintos parques, dejando de lado el funcionamiento normal del servicio en vía pública». Esto afecta, según Rincón, «al paso de atención de dos a cuatro o cinco sectores, la eliminación de baldeos o la presencia de ratas». Y añadió: «No se recogen a diario las papeleras de nuestras calles, acumulándose la basura durante más de una semana, hay contenedores sucios y con malos olores que no se limpian hace meses, otros están rotos y sin tapa sin que sean sustituidos o muebles acumulados durante días».

Guevara

Por su parte, el delegado de Transición Ecológica y Deportes de Sevilla, David Guevara, criticó el «cinismo y la falta de rigor» del PP en sus «críticas a Lipasam», a la par que afirmó que su plantilla media ha crecido desde 2014 y que los contratos se han incrementado alrededor de un 30 por ciento, alcanzando el límite legal. Guevara indicó que en 2019, «los datos al cierre del primer semestre demuestran un nivel de contrataciones y de plantilla similar e incluso superior al pasado ejercicio». Por otro lado, recordó que las cifras reflejan que en 2014, el último completo del mandato del PP, Lipasam alcanzó una plantilla media de 1.551 trabajadores, mientras que en 2018 la cifra ascendió a 1.625, un aumento del 5 por ciento».