Orgullo Gay Sevilla 2019 Políticos con orgullo gay En la cabalgata de LGTBI que recorrió las calles de Sevilla se vio a políticos del PSOE y Adelante Sevilla; hubo incidentes con los de Ciudadanos y estuvieron ausentes representantes del PP y Vox

La cabalgada del Orgullo Gay Sevilla 2019 que recorriço este sábado las calles del centro de la ciudad ha sido apoyada por algunos políticos que han querido estar presentes junto al colectivo LGTBI durante su marcha reivindicativa.

Del Ayuntamiento de Sevilla participaronen los actos la delegada de Igualdad, Educación, Participación y Coordinación de Distritos, Adela Castaño, el delegado de Hábitat Urbano Turismo y Cultura, Antonio Muñoz, y el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera. Todos ellos acudieron a la manifestación del Orgullo LGTBI y a los actos programados con motivo del Mes de la Diversidad Sexual.

También estuvieron presentes los concejales de Adelante Sevilla, Susana Serrano, Daniel González Rojas, Sandra Heredia y Eva Oliva, y participan en la manifestación.

El incidente más significativo se produjo cuando los miembros de Ciudadanos fueron increpados por algunos manifestantes y les han arrojado pintura. Estaba el concejal de Cs, Alvaro Pimentel, la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, y la consejera de Iguadad, Rocìo Ruiz. En un momento de la marcha les arrojaron pintura y les gritaron «Ciudadanos fuera del orgullo».

Sin embargo, no se vio a concejales del PP. Desde el grupo del PP del Ayuntamiento de Sevilla han explicado que han estado presentes en todos los actos sobre diversidad sexual que se han celebrado esta semana, pero no han acudido ningún políticos municipal a la cabalgata.

Otros políticos también lanzaron mensajes de apoyo a través de las redes sociales. Es el caso del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que lanzó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: «Libertad, tolerancia y respeto. Una Andalucía inclusiva es una Andalucía mejor. Feliz día del orgullo 2019».

Ama a quien quieras

Por su parte la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha lanzado varios mensajes. «Ama a quien quieras, ten la familia que desees, defiende tus derechos, hoy todos orgullos@s», ha proclamado en su cuenta de Twitter.

Además Díaz, a través de su cuenta de Instagram ha hecho pública una foto con el siguiente mensaje: «El amor es amor. Mi hijo lo vive con naturalidad porque son sus titos y se quieren. Jose los adora y siempre ha sentido que ellos lo adoran a él».

Otras instituciones como la Universidad de Sevilla han incorporado a su cuenta la bandera arcoiris. Además de la lectura del manifiesto tras la marcha hay conciertos de Carmen Hierbabuena y La Casa Azul y amenizan la jornada Angelita la Perversa y The Mamas and the Rachas Djs con la presentación de Chichi Lamoroso.