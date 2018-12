Pistoletazo de salida a la Feria de Abril de Sevilla 2019 con la colocación del primer tubo de la portada

Javier Macías

17 de diciembre en el real de la Feria de Abril. Cielo encapotado. El albero, mojado. Las dos flamencas esperan en la portada arrecidas. «Echadle un mantón de manila a esas chiquillas, hombre», se escucha. A ocho días de la Navidad, el Ayuntamiento ha celebrado este lunes el tradicional acto de colocación del primer tubo de la portada de la Feria de Sevilla de 2019, que este año cae en mayo.

En los próximos cinco meses, en aquel espacio baldío se levantará una inmensa puerta de cincuenta metro de ancho y 37 de alto, que será el símbolo de una de las fiestas mayores de la ciudad. El delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, fue el encargado junto a la delegada del Distrito Triana-Los Remedios, Carmen Castreño, de colocar el tubo con los colores de la bandera de España. Después, le correspondió al delegado de la Consejería de Cultura en Sevilla, José Manuel Girela, colocar el tubo con los colores de Andalucía. Y, Amidea Navarro y Francisco Moraga, concejales del PP y Cs respectivamente, instalaron el representativo de la bandera de la ciudad. Seguidamente, responsables de Ferrovial, la empresa encargada de los trabajos de montaje, y de la delegación de Fiestas Mayores, también participaron en el acto.

Cabrera informó que la portada «guarda la sintonía del resto de la portadas, con más de 25.000 bombillas». Será un año «que hemos querido que se inspitara en la Exposición Iberoamericana de 1929 y en la arquitectura de la época, en la figura de Aníbal González, que como tal tendrá una referencia». Como ya se anunció, el diseño, de Angélico González Carvalho, está inspirado en el Casino de la Exposición, que fue el Pabellón de Sevilla en esta muestra, cuyo autor fue Vicente Travé. El 175 aniversario de la Guardia Civil tendrá también una reseña en la portada; así como a Santiago Martínez, director artístico de la Exposición Iberoamericana; y a Gustavo Bacarisas, cuya obra pictórica inspiró un cambio fundamental en el diseño y decoración de las casetas, porque introdujo la clásica pañoleta.

El coste de la portada será de 500.000 euros aproximadamente y contará con cinco arcos, de una altura de 12 metros cada uno y una anchura de unos seis metros.

¿Novedades?

Antes de pasar a la caseta montada ex profeso para el acto, donde degustaron una copa de manzanilla, Cabrera habló de cómo será la próxima Feria de Abril: «Lo que funciona bien y está asentado no debe cambiarse. Las dos experiencias con el incremento de días han sido favorecedoras para una mayor asistencia y para la creación de empleo. La Feria no necesita retoques, pero lo que sí tendrá el año que viene es una extrema precaución por la seguridad y por que todos los servicios municipales funcionen adecuadamente».