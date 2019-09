Política El Partido Popular alerta del «perjuicio para Sevilla de la parálisis del Gobierno de Pedro Sánchez» Virginia Pérez critica la inacción del Ejecutivo socialista y subraya las consecuencias negativas para la economía, el empleo y las infraestructuras de la provincia

El Partido Popular de Sevilla ha activado ya absolutamente el modo electoral y ha lanzado este martes una campaña sustentada en una dura crítica el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez por «los 120 días de parálisis», que «están afectando a Sevilla en muchas vertientes»; de ahí que hayan denominado a esta campaña «Sevilla en pausa», con la que los populares sevillanos difundirán los «perjuicios que está causando este desgobierno en los ciudadanos de la provincia». Así lo ha subrayado la presidenta provincial de la formación, Virginia Pérez, para quien «las consecuencias de la inacción del presidente del Gobierno son muy graves y ahora vamos a unas nuevas elecciones por la incapacidad de Sánchez para poner en marcha un equipo que gestione el país».

Pérez ha repasado varios ámbitos en los que Sevilla «se está viendo perjudicada por el desgobierno socialista de Madrid», comenzando por la «sorpresa negativa que dio el presidente nada más llegar al poder en forma de subida de impuestos». «Sánchez se quitó la careta rápidamente -ha expuesto la presidenta popular- con su famoso plan de estabilidad financiera, que supondrá una subida de más de 5.600 millones de euros en 2020 del bolsillo de los contribuyentes y provocará que más de 700.000 sevillanos paguen cada uno 1.300 euros más de impuestos de aquí a 2022. Por no hablar de lo que perjudica las contrataciones, que se hacen más caras al subir las cotizaciones. Se van a subir todos los impuestos, lo que significa menos crecimiento y más paro. Como ya ocurrió con Rodríguez Zapatero al encontrarse las cuentas saneadas que dejó el PP. Llegó él, subió impuestos y perjudicó el empleo».

Por otro lado, el PP sevillano ha alertado de los 1.350 millones que «el Gobierno tiene retenidos a Andalucía, dinero a cuenta de este ejercicio 2019, mediante un chantaje vergonzoso y que no tiene precedentes y que desde la región y la provincia no se va a permitir. Este dinero es el que sirve, por ejemplo, para las ayudas a la dependencia, con lo que han quedado bloqueadas las políticas sociales. En Sevilla, por ejemplo, hay 22.440 personas con la dependencia reconocida y a la espera de esas ayudas, que sólo se están compensando mediante el plan de choque que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía desde que llegó Juan Manuel Moreno para acabar con las listas de espera. Y lo mismo ocurre con las pensiones. Están en riesgo las de 16.000 sevillanos porque no se convoca la mesa del Pacto de Toledo, algo que el PP solicita que se haga de manera urgente».

Además, Pérez ha hecho alusión a la «alarmante ocurrencia del Gobierno de querer cobrar por usar las autovías, que se pagarán dos veces, por tanto. Una con los impuestos y otra al usarla. Después de quitarnos de encima el peaje entre Sevilla y Cádiz, al que sólo le queda hasta final de año gracias al PP, ahora plantean cobrar por usar las autovías y recaudar 1.200 millones al año. Esto, en el caso de los sevillanos, va a suponer un tremendo problema de sobrecostes y otro de seguridad, puesto que las carreteras secundarias tendrán mucho más tráfico de la gente que no puede estar pagando las autovías cada vez que necesiten usarlas».

La presidenta de los populares sevillanos también se ha referido a las infraestructuras de la provincia que están pendientes y que «sin Gobierno ni gestión ni presupuestos no hay forma de sacar adelante, como está pasando con la ronda SE-40, con la que ahora se está esperando el paso sur por el río que el equipo del PP dejó ya técnicamente definido con túneles. Ahora se pone sobre la mesa la posibilidad de hacer un puente y ahorrarse el dinero, cuando técnicamente estaba todo listo. Esto va a encontrar el rechazo frontal del PP».