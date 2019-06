Educación Otra familia acampa frente al colegio para lograr plaza para su hija en Sevilla Unos padres han pasado la noche en las puertas del colegio Sor Angela para hacerse con la vacante que quedó libre; «Es de vergüenza», dice Rocío Córcoles

Otra familia de Sevilla ha tenido que dormir en la puerta del colegio para hacerse con una plaza escolar para su hija de tres años. Ha vuelto a ocurrir, en este caso en un colegio público del centro de Sevilla, el CEIP Sor Angela, en la calle Maestro Quiroga, también del centro de Sevilla, la zona de la capital hispalense con más problemas de escolarización.

Se trata de Rocío Córcoles que ha pasado la noche junto a su marido para lograr que su pequeña Carmen entrara en este colegio público. Córcoles, que ha difundido un video en las redes sociales, ha explicado que llegaron a las puertas del colegio el miércoles a las 13.30 y allí han estado toda la noche hasta que a las 9 de la mañana ha abierto sus puertas la secretaría del centro y han podido formalizar la matrícula para su pequeña.

En este caso, los padres habían solicitado plaza en el colegio Huerta de Santa Marina, otro centro del barrio. Pero no lograron plaza. Tras varias protestas, ya que formaban parte de la plataforma que se ha creado con al menos 19 familias que no han obtenido plaza en un centro público del barrio, la delegación de Educación los reubicó en otro centro. En su caso su hija fue enviada al centro Carmen Benítez que está ubicado en la plaza de ese mismo nombre pero que está fuera del distrito.

Por ello los padres no estaban satisfechos. No sólo porque viven en la calle Arrayán, algo alejada de la plaza Carmen Benítez, sino porque la reubicación de su hija en ese centro supondría que, una vez que llegue a Secundaria, sería enviada a un centro de Nervión, un distrito más alejado aún.

Con todo, Rocío Córcoles y su marido se enteraron de que había quedado una plaza vacante tras el proceso de matriculación en el Sor Ángela y decidieron quedarse a pasar la noche en la puerta del centro, al que al parecer también se acercaron otras familias pero finalmente desistieron porque ya estaban ellos y eran los primeros.

«Es de vergüenza y denigrante que tenga que mendigar una plaza en el colegio», ha dicho esta madre que volvería a hacerlo para conseguir la plaza par su hija y que, según dice, ha estado apoyada por otros miembros de la plataforma de padres del centro que están en situación similar. Córcoles ha querido mostrar su caso en un vídeo para que la gente sepa lo que está pasando en el centro de Sevilla con la falta de plazas escolares ya que, según recuerdan, en la zona sólo hay cinco centros públicos frente a muchos más concertados.

Desde la delegación de Educación de la Junta de Andalucía han recalcado que no se trata de niños que no están escolarizados sino que en todos estos casos tienen «una plaza garantizada», pero lo que ocurre con estos casos es que prefieren optar a otras plazas vacantes que quedan en otros centros. Además han recordado que la normativa, que no es nueva, establece que una vez que hay una vacante, la plaza se adjudica al primero que llegue.

En cualquier caso también han recordado que la Consejería de Educación está revisando el decreto de escolarización y tiene la intención de cambiar algunas cuestiones.

No es el primer caso después de que tal y como informó ABC, unos abuelos y unos padres hicieran turnos durante una noche en las puertas del colegio María Auxiliadora, mas conocido como Las Salesianas de San Vicente. Allí pasaron la noche del martes hasta que consiguieron lograr matricular al niño en la plaza vacante que había logrado.