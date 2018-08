REDES SOCIALES Las opiniones de los lectores sobre la familia okupa de Chipiona Arden las redes sociales tras la publicación del caso de la procuradora sevillana que al llegar a su casa de veraneo se encuentra a un matrimonio de la localidad gaditana en su interior

María José Morón

Sevilla Actualizado: 24/08/2018 12:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las redes sociales de este periódico han ardido estos días tras la publicación «Una procuradora llega a su casa de Chipiona y se encuentra a una familia okupa». En dicho artículo se contaba el caso de una sevillana y su sorpresa cuando llegó a su vivienda de verano. Se encontró en ella a un matrimonio de la localidad gaditana con una niña, a los que aún no les había dado tiempo a cambiar de cerradura.

Al parecer, ésta no es la única vivienda afectada ya que en la zona hay más casas asaltadas. Sin embargo, la Guardia Civil, en este caso de la procuradora sevillana, no pudo hacer nada por impedir que los okupas siguieran en el inmueble.

Algunos sevillanos piensan, a través de las redes sociales, que «el todo vale se ha convertido en la peste de la sociedad española», donde «ocupar una vivienda sin permiso es un derecho». Hasta el punto de que pueden cambiar la cerradura para no dejar entrar a los verdaderos propietarios, vivir varios años sin tener que pagar ningún tipo de gasto, utilizar todos los enseres del interior y entrar y salir de la casa como un vecino más.

Daniel J. Valverde opina que «si no puedieron echarlos cuando la cerradura aún no la habían cambiado..., a ver quién sale de ella cuando la cambien. Se comprueban las escrituras y el que no figura..., a la calle al momento sin pasar por procedimientos judiciales. La legislación es inoperante y absurda. ¡Más poder a la Guardia Civil o la Policía para actuar al momento!».

Las leyes amparan como derecho fundamental la inviolabilidad del domicilio, por lo que «ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin el consentimiento del titular o resolución judicial». Por esta razón, es muy importante tratar de actuar lo antes posible, puesto que si los okupas no han cambiado la cerradura y no han pasado 48 horas, la policía podría entrar y desalojar a los usurpadores, sin tener que esperar el tedioso procedimiento judicial». Sin embargo, en el caso de la procurada sevillana no se ha podido actuar por motivos que se desconocen por el momento.

A José-Martín de Andrés, por su parte, le parece increíble el tema de los jueces en España. «¿No contempla la propiedad privada la legislación Española? Se llama a las fuerzas de seguridad e inmediatamente detenidos. Es lo más racional. Se practica hace muchos años. Es increíble. Ni en las épocas de las tribus se permitían estos atracos».

Franz Joséph Pérez Di Gígoli dice que le hace gracia que la mayoría, por no decir casi todos los casos de okupas que conoce «son gente joven y con hijos, a lo que yo me pregunto..., en vez de entrar en una casa que no es tuya y que no lo será jamás, e ir a lo fácil, ¿han probado a levantarse a las 7 de la mañana todos los días, echar curriculum y buscar trabajo de lo que sea? Los okupas se quejan de que no encuentran trabajo y te van vendiendo de que no tienen para comer, que tienen hijos,... pero todos tienen su televisión de plasma de más de 40", su tablet para los pequeños, sus pedazos de móviles y sus paquetes de tabacos... ¿qué pasa entonces?, ¿nos estamos muriendo de hambre?, ¿o solo tienen dinero para lo que les interesa? El que no tiene dinero para comer no fuma, ni hace barbacoas con los amigos, ni fiestas los fines de semana, ni hay vacaciones en verano... ¡Venga hombre! ¡El cuento de la pena...!».

«El delincuente soy yo»

Asimismo, Fernando Moreno Vadillo, manifiesta que no existe un interés real por cambiar las leyes. «Si alguien entra en mi casa y se lleva el televisor es un delito, si por el contrario se queda a vivir y ver la tele allí, el delincuente soy yo. País de locos».

En este sentido, Coni Caro Revuelta, lo deja claro también. «Los okupas muchos derechos piden, pero los deberes como ciudadanos se les olvidan. Hasta q no tengamos lo que tenemos que tener para echarnos a la calle y parar el país por este tema la ley seguirá igual».

Yoli Morena continúa con el debate. «Esto es de aúpa. Las leyes deben cambiar. La gente trabaja mucho para poder tener algo. Y loas personas que están en situaciones límites, por los motivos que sean, es el Estado el que les debe ayudar pero no acosta de otros, esa otra pobre gente que tanto sudor le ha costado tener una casa. ¡Que contraten a la empresa legal que hay para que los echen!».

Antonio Sevilla parece que da con el origen de los okupas. «Interpretar la ley como le salga a uno de ahí, tiene estas repercusiones. El movimiento okupa nace en Inglatera en la II Guerra Mundial debido a los masivos bombardeos que tuvo lugar en Londres. Hubo muchos londinenses que se quedaron sin hogar y el gobierno sacó una ley para que las casas que estuvieran deshabitadas, o sus dueños estuvieran muertos, se pudieran ocupar. De esto a lo que sucede en España es diferente. La justicia es una auténtica mierda y los que las aplican se están beneficiando de cierta manera. Se les da de comer al poder judicial con pleitos y embrollos que se alargan en el tiempo y pagan como siempre los débiles».

Hay otros lectores que se lo han tomado con cierto humor. Como el caso de Alejandro Jimenez Salas que dice que «los gastos de la procuradora para el juicio se los ahorra», o el caso de Ruben Jurado Moreno, quien expresa que «la culpa la tiene la dueña de la casa por llamar a la Guardia Civil.. es mucho más sencillo hacer que los okupas salgan por la puerta o en su defecto por la ventana volando».