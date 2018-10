Hospital Virgen del Rocío Obesidad mórbida: Cuatrocientas personas esperan una operación en el Virgen del Rocío El tiempo medio de espera se sitúa entre dos y cuatro años porque esta intervención no está sujeta al decreto de garantías de plazos del SAS

María Jesús Pereira

@mjesuspereira Seguir Sevilla Actualizado: 07/10/2018 08:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El sedentarismo, el acceso fácil a un exceso de alimentos, la comida basura, el estrés... son algunos de los factores que están incrementando la obesidad en la población andaluza, un problema que tiene ya tintes de epidemia y, lo que es peor, sigue una tendencia alcista. Uno de cada cuatro niños andaluces tiene obesidad y en la población mayor de 16 años, la prevalencia es del 16,6%. Son enfermos con trastornos asociados al sobrepeso, como diabetes, hipertensión, apnea del sueño, artrosis, depresiones...

El Servicio de Cirugía General y Digestivo del Hospital Virgen del Rocío tiene a casi 400 personas en lista de espera para cirugía de obesidad, principalmente un bypass gástrico o una gastrectomía vertical,y como estas intervenciones no están dentro del decreto de garantías de plazos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), los enfermos esperan entre dos y cuatro años a ser intervenidos.

Más de 7.000 euros euros puede suponer para el SAS cada una de estas operaciones. Cada año se realizan 80 operaciones de cirugía bariátrica a personas con obesidad mórbida en el Hospital Virgen del Rocío, aunque en breve se espera llegar a las 120 intervenciones. La operación mejora la calidad de vida de los pacientes, muchos de los cuales dejan de tener hipertensión, diabetes o apnea, y el gasto sanitario para el SAS decrece.

El Virgen del Rocío opera a pacientes con obesidad mórbida de entre 17 años y 65 años, aunque la OMS preveé aceptar edades mas avanzadas en función de la calidad de vida de los pacientes. Desde que empezó a funcionar en 2010 la Unidad de Cirugía Bariátrica del Virgen del Rocío, se han operado 850 personas con obesidad.

Alfonso Soto Moreno - Raúl Doblado

¿Cuál es el circuito que sigue un obeso hasta operarse? Alfonso Soto Moreno, jefe de Endocrinología del Virgen del Rocío, explica que el proceso de tratamiento de estos enfermos se inicia en los médicos de Familia, que derivan a estos pacientes con obesidad a las consultas de endocrinos del ambulatorio de Marqués de Paradas. «Allí se observa si necesitan cirugía y si cumplen con los criterios para una intervención. Hay pacientes que cumplen los requisitos para operarse pero no quieren por miedo o porque no se lo plantean en ese momento. Si el paciente cumple criterios y quiere operarse se deriva a la Unidad de Nutrición y Obesidad», indica Soto.

Aunque ahora hay «al menos tres fármacos contra la obesidad, que absorben la grasa, disminuyen el apetito y aumentan el gasto metabólico», Soto subraya que «el tratamiento mejor de la obesidad es una alimentación sana hipocalórica y una actividad física sensata».

Índice de Masa Corporal

Pedro Pablo García Luna, responsable de la Unidad de Nutrición y Obesidad del Hospital Virgen del Rocío, manifiesta que «según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), obesidad mórbida es cuando el Índice de Masa Corporal (IMC), que relaciona peso y altura, es superior a 40. Si no se cumple el criterio se acuden a otras terapias, como dieta».

No obstante, García Luna advierte que aunque «la obesidad es una enfermedad por exceso de masa corporal, no se puede pensar sólo en kilos, sino en porcentaje de grasa. Puede haber una persona con 95 kilos de peso y tener una obesidad mórbida muy severa porque sea muy bajita y, sin embargo, una persona que pese 170 kilos y mida 1,90 metros de altura puede no tener obesidad mórbida».

Pedro Pablo García Luna - Raúl Doblado

Por otra parte, «es posible que alguien con un IMC de 35 y comorbilidad metábólica importante, como hipertensión, diabetes, dislipemia o apena del sueño severa, cumpla también los requisitos para cirugía bariátrica».

«Muchos pacientes lo primero que preguntan es cuántos kilos pueden perder y nosotros les explicamos que lo importante es saber cuántos kilos le sobran en función de su altura y cuánto queremos que pierdan. Consideramos un éxito si el paciente pierde entre el 75 y el 80% del peso que le sobra. Ese es nuestro objetivo a dos años tras la operación y el tratamiento multidisciplinar», recalca Salvador Morales, cirujano y coordinador de la Unidad de Cirugía Bariátrica del Hospital Virgen del Rocío.

Trastornos psicológicos

«Cuando el paciente llega a Cirugía Bariátrica y hay posibilidades de operar, se pide consulta a Salud Mental porque en muchos pacientes hay trastornos psicológicos moderados derivados de la obesidad, como ansiedad, depresión, falta de expectativas, bulimia nerviosa..., indica Soto.

«Uno de los criterios claves para ser operado, además del Índice de Masa Corporal, es -insiste Morales- una disposición psicológica clara a la cirugía y que haya intentando una dieta previamente. La valoración psicológica se hace para saber si cumple esos requisitos». El coordinador de la Unidad de Cirugía Bariátrica del Virgen del Rocío opina que «la cirugía tiene unos efectos maravillosos pero los héroes no son sólo los cirujanos, sino el equipo multidisciplinar, ya que hay que apoyarse en Salud Mental para incidir en el cambio de hábitos alimenticios y sedentarios. Sin ese cambio de actitud, la cirugía no funciona como se espera a largo plazo.

Salvador Morales - Raúl Doblado

Además, «hay que ver -dice Javier Padillo, jefe del Servicio de Cirugía General y Digestivo- si el paciente va a mejorar más que empeorar con la operación y asegurarse de que después de la operación hará ejercicio físico y llevará una dieta adecuada. En un 10% se contraindica la operación».

Hay distintas técnicas quirúrgicas para atender a los obesos mórbidos en función de la edad, el IMC, las enfermedades que padezca... Las técnicas más usadas son el bypass gástrico y la gastrectomía vertical mediante laparoscopia. «El balón intragástrico no está recomendado para personas con un IMC por encima de 40, más bien para personas que se les considera gorditas. Se usan en contadas ocasiones en pacientes súper obesos, con unos 300 kilos y un IMC de más de 70, antes de ser operados, para que pierdan peso antes de la intervención», agrega Morales.

Riesgos de la cirugía bariátrica

¿Cuál es la tasa de éxito de la cirugía bariátrica? «En los últimos 15 años ha evolucionado mucho esta cirugía. Antes teníamos una cirugía bariátrica con mucho riesgo y una alta mortalidad, y dejaba heridas muy grandes que podían infectarse y dar problemas. Ahora se ha producido un nivel de desarrollo técnico con requisitos importantes, que garantiza altas tasas de éxitos y una cirugía menos agresiva al usar la laparoscopia. En los últimos años la mortalidad es cero en estas operaciones y las complicaciones graves prácticamente anecdóticas», asegura Padillo.

«Hace años, la cirugía bariátrica era abierta y las técnicas utilizadas daba dolores de cabeza a los endocrinos porque provocaba trastornos metabólicos importantes. Una operación de este tipo podía derivar en casos extremos, incluso acabar en trasplante hepático. Hemos pasado a usar en el 100% de cirugía lapararoscópica, por lo que la recuperación es muy precoz y sin complicaciones asociadas a las heridas, realizando técnicas que no son metabólicamente agresivas, por lo que los pacientes no tienen dependencia del hospital y hacen vida normal en un mes, aunque comiendo menos. Pero a pesar de todo esto, siguen siendo técnicas complejas que requieren un gran formación y tecnificación de los cirujanos, aunque conseguimos resultados espectaculares. Yo tengo pacientes que los 7 días han estado trabajando», comenta Morales.

Javier Padillo - Raúl Doblado

Pedro Pablo García, responsable de la Unidad de Nutrición y Obesidad, advierte, sin embargo, que «a medio o largo plazo sí aparecen algún problema en personas que pierden mucho peso de forma rápida y surge entonces un exceso de piel, lo que se conocen como pliegues o faldones cutáneos, que se retiran mediante operación. Los colgajos cutáneos son incómodos y su retirada mediante una dermolipectomía es una intervención también delicada porque deja cicatrices y drenajes en algunos casos. Su recuperación es más difícil».

«El tiempo medio de espera para operarse de estos pacientes puede estar en 4 años, contando también el tiempo que está activamente preparándose para la operación», indica Padillo. No obstante, Morales subraya que hay un «comité interdisciplinar que valora a los pacientes en lista de espera y decide las prioridades clínicas, es decir, pacientes con problemas médicos, como alguien que espera un trasplante renal pero antes necesita perder peso; paciente con diabetes tipo 2 descontrolada...»

Ahorro para el SAS

Antes se operaba a un paciente cada mañana; ahora en el mismo tiempo se operan a dos o tres pacientes. La estancia hospitalaria ha pasado de siete a tres días. Una vez operado, el paciente aumenta su calidad de vida y supone un menor gasto médico para el SAS.

Por eso, Padillo matiza que aunque la intervención quirúrgica es cara, «reduce un 80% la estancia en el hospital y decrecen los gastos que genera ese paciente para el sistema sanitario. La relación entre el coste y la efectividad es importante. Hay que tener en cuenta que muchas de las enfermedades que padecen esos enfermos se curan o mejoran. Por ejemplo, la diabetes 2 se puede curar con la cirugía bariátrica, el hígado graso, la hipertensión y la apnea del sueño. Además, puede mejorar los trastronos de artrosis y artritis. Muchas mujeres recuperan la fertilidad».

«Esta operación supone para el sistema sanitario público y la sociedad un ahorro importante porque la mayoría de obesos sufren cardiopatías, hipertensión, diabetes... Después de la operación muchos vuelven a trabajar porque antes tenían incapacidad laboral. Es decir, mejora su calidad de vida, su autoestima con la incoporación a la sociedad», aclara Salvador Morales

Hay 250 genes que predisponen a tener sobrepeso - ABC «¿Hay predisposición genética a la obesidad o se tiene sobrepeso por malos hábitos? No hay un perfil del obeso mórbido, pero «esta enfermedad aparece más en los estratos sociales bajos por una cuestión educacional. Hoy tenemos un acceso fácil a una alimentación excesiva y además tenemos modos de transportarnos cómodamente», indican los facultativos que se ocupan de los obesos mórbidos que llegan a la Unidad de Cirugía Bariátrica del Hospital Virgen del Rocío. «A menor nivel cultural hay más posibilidad de obesidad mórbida», se lamenta Alfonso Soto Moreno, jefe del Servicio de Endocrinología, quien recuerda que «en Andalucía tenemos la primera Ley autonómica de España para prevención de la obesidad, que no ha entrado en vigor aún aunque ha sido aprobada por el Parlamento». ¿Cómo se llega a la obesidad mórbida: por genética, por sedentarismo o por exceso de alimentación? «Por todo ello. Se gasta menos calorías de las que se consumen, por lo que termina guardándose como grasa. También es cierto que puede haber factores metabólicos pero son mínimos», indican los médicos. Javier Padillo, jefe del servicio de Cirugía General y Digestivo del Virgen del Rocío, manifiesta que «la mayor parte de la gente que llega a la Unidad de Cirugía Bariátrica es por malos hábitos alimentarios, es decir, que se comen más calorías de las que se consumen, aunque pueda haber una predisposición a engordar, al igual que sucede con el cáncer, en el que también las razones medioambientales están detrás el 75% de los casos. «Puede haber un subgrupo mínimo que engorde por síndromes genéticos muy extraños. Hay unos 250 genes que predisponen a engordar, pero los hábitos que se aprenden desde pequeño son más importantes», concluye Pedro Pablo García Luna, responsable de la Unidad de Nutrició y Obesidad del Virgen del Rocío.

-