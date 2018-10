MOVILIDAD Las normativas de tráfico en Sevilla más desconocidas por los conductores Existen multitud de supuestos del día a día por los que los vehículos pueden ser multados o, por el contrario, están permitidos sin saberlo

Javier Macías

La Policía Local de Sevilla se encuentra cada día con numerosos supuestos comunes que, por desconocimiento de los conductores, acaban en una denuncia o, por el contrario, en una alegre sorpresa ya que ignoraban que estuviera permitido. El código de circulación y, concretamente, la ordenanza municipal de tráfico, tienen algunas lagunas legales o normativas que, por la costumbre, se incumplen. He aquí algunos de los supuestos que, pese a afectar a todos los ciudadanos, generan muchas dudas:

¿Pueden los residentes cruzar todo el Centro?

Depende. En ningún caso pueden hacerlo si el vehículo carece de la acreditación otorgada por el distrito. Para los que sí la tienen, en teoría tampoco pueden moverse por todo el casco histórico, tan sólo por el itinerario marcado por detrás de dicha acreditación. Sin embargo, desde hace unos años, en estas tarjetas identificativas para residentes no viene el recorrido en función del domicilio, por lo que la Policía Local permite el paso por las zonas restringidas (como la Encarnación). En todo caso tienen prohibido circular por zonas restringidas al transporte público, como por ejemplo Almirante Apodaca o La Campana.

¿Y si el residente vive en una calle peatonal? En este caso no sirve la acreditación anterior, sino que es obligatoria la de garaje, como ocurre en calles como San Fernando o San Eloy.

Otro supuesto es el de los no residentes con coches híbridos o eléctricos, que no están autorizados para circular por determinadas zonas como Águilas -más allá de Caballerizas- o Imagen -más allá de San Pedro-, y tienen las mismas restricciones que cualquier otro vehículo particular.

¿Pueden los híbridos ir por carriles bus?

Sí. Al contrario que sucede con el supuesto anterior, la normativa no prohíbe en ningún caso que los vehículos que tengan motorización eléctrica (aunque sea combinada) puedan circular por carriles reservados para el transporte público. Esto es por un vacío legal que tenía la normativa municipal y que, pese a que no fuera la intención original de quien redactó la norma, la realidad es que ésta no impide que los vehículos híbridos no enchufables puedan ir por los carriles bus.

Como informó este miércoles ABC, hasta el mes de agosto, los policías locales tenían disparidad de criterios sobre qué hacer en el caso de que un coche de estas características fuese circulando, por ejemplo, a la inversa por la Ronda Histórica. La ordenanza indica que los «vehículos eléctricos» pueden pasar libremente por estos carriles. No especifica el tipo de vehículo eléctrico. Y, además, en el BOE del 31 de julio salió publicada una modificación del Reglamento del Vehículo que definía claramente lo que es un coche eléctrico, englobando a todos aquellos híbridos que tienen este tipo de motorización.

¿Puedo aparcar en mi vado?

No. Aunque muchos usuarios de cocheras aparcan en la puerta otros vehículos de su propiedad, está prohibido. La figura del vado sirve para liberar el espacio para que puedan entrar y salir los coches de un garaje, no para permitir un segundo aparcamiento.

Pese a ello, la Policía Local no suele multar a los vehículos que aparcan en estos espacios si no hay una denuncia previa del beneficiario del vado, aunque es perfectamente sancionable.

Otro supuesto muy común son aquellos vados en cocheras reconvertidas para otro uso. Urbanismo suele renovar las placas sin comprobar si el uso que se le está dando es de garaje. Por ello, en algunas ocasiones son los propios agentes de la Policía Local quienes, al darse cuenta de esto, emiten un informe a la Gerencia para que le deroguen la placa.

Las motos y los vehículos eléctricos pueden circular por los carriles bus - J. J. ÚBEDA

¿Pueden los VTC ir por carriles bus?

No, porque no son taxis aunque realicen una función similar. Los VTC son vehículos a los que se les permite ejercer un servicio de transporte público, pero no son taxis, tal y como está señalizado al comienzo de estas vías. Ésta es una ventaja que tienen los tradicionales taxis en la guerra que se está librando entre ambos sectores.

Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cree que Uber, Cabify y otras plataformas de transporte de viajeros con licencia VTC tienen derecho a circular por el carril bus de las ciudades, las zonas de acceso restringido o estacionar en las mismas condiciones que los taxistas. Pese a ello, la ordenanza municipal sí es clara excluyendo a este tipo de vehículos.

Pero, ¿y si ese coche de Uber o Cabify es híbrido o eléctrico? Entonces, aunque no podrían pasar por el hecho de tener la licencia VTC, sí podrían hacerlo por estar dentro de la categoría de «vehículo eléctrico». No obstante, estas compañías no se benefician de ello, ya que se rigen siempre por la ruta que ofrece el navegador, previamente conocida por el cliente.

¿Los conductores de los VTC deben llevar el cinturón?

Sí, es obligatorio. La normativa permite que los taxistas puedan circular sin el cinturón de seguridad mientras estén de servicio y circulen por poblado, pero los conductores de Uber o Cabify no están considerados como taxistas, por lo que deben llevarlo en todo caso.

¿Los pasajeros de un taxi deben llevar el cinturón?

Sí, también es obligatorio tanto en ciudad como en carretera. Sin embargo, hay dos casos por los que los pasajeros están exentos de usarlo: las personas provistas de un certificado de exención por razones médicas graves o discapacitadas (que deben mostrar al agente cuando le sea requerido), lo pasajeros que viajen en zonas urbanas de grandes ciudades y cuya estatura no alcance los 135 centímetros, siempre que ocupen un asiento trasero. Por ello, los taxistas son los únicos vehículos donde los niños pequeños pueden viajar sin necesidad incluso de silla infantil.

En el caso de las embarazadas, desde 2006, también es obligatorio su uso, pero guardando la precaución de que el cinturón no vaya sobre la zona del feto.

¿Los niños pueden viajar sin cinturón o sillita en un VTC?

No, al contrario que en los taxis, todos los niños menores que miden menos de 135 centímetros deben montar en un sistema de la retención colocado en la parte trasera del vehículo. Por eso, tanto Cabify como Uber permiten que, al solicitar un servicio, se pueda seleccionar la categoría correspondiente para elegir un vehículo que porte este tipo de asientos especiales. No obstante, suelen tener un sobrecargo en el precio.

Señal de prohibido el paso a los vehículos, salvo excepciones - R. DOBLADO

¿Pueden cruzar las motos por todo el Centro?

Este caso es uno de los más comunes. Realmente, las motos están considerados como vehículos y, en aquellas zonas de acceso restringido como Imagen, La Campana o Águilas, no está permitida su circulación. Sin embargo, como no provocan conflictos de tráfico e, incluso, ayudan a la fluidez de la circulación, la Policía Local suele permitirles el paso en la gran mayoría de los casos. Aunque, si por algún motivo, un agente quisiera denunciar a una moto por cruzar, por ejemplo, la plaza de La Campana, sería perfectamente sancionable.

No ocurre lo mismo por los carriles bus, donde la señalización sí indica que tienen permitido la circulación. Pero, ¿y para entrar o salir de un estacionamiento en una calle peatonal? En este caso no pueden circular si no es con el conductor empujando la moto. Un ejemplo es la calle Rioja, que es peatonal aunque hay dispuesto una gran zona para aparcamiento de estos vehículos. La mayoría de los conductores suelen entrar y salir circulando, aunque es sancionable en cualquier caso.

¿Pueden las motos aparcar en zona azul gratis?

Sí, pero no en todos los casos. Las zonas es estacionamiento regulado permiten aparcar de forma gratuita a las motos, los vehículos de personas con movilidad reducida y los eléctricos enchufables (en este caso no los híbridos). Sin embargo, en el caso de las motos, está permitido siempre que no haya un estacionamiento para este tipo de vehículos en las inmediaciones y que tenga plazas libres. Un ejemplo es la calle Canalejas, donde a la altura del Hotel Colón hay un espacio reservado para el aparcamiento de motos. También sería sancionable si, al aparcar en la zona ORA, la moto no permita el aprovechamiento del espacio para otro vehículo. Esto es especialmente común en aparcamiento en batería, como en Marqués de Paradas.

¿Se puede circular con un ciclomotor por la salida y entrada a la ciudad por el Patrocinio?

Sí, porque, a pesar de que tiene tres carriles, no se considera autovía hasta llegar a Camas. Por ello, este tramo es perfectamente utilizable para estos vehículos inferiores a 125 centímetros cúbicos, aunque luego sí está prohibido circular por la SE-30 o iniciar la A-49. Por ello, es obligatorio tomar la salida hacia La Pañoleta.

¿Puede la Policía retirar un vehículo porque va a pasar una procesión?

Sí, pero siempre y cuando la delegación de Movilidad haya instalado la señalización correspondiente con al menos 72 horas de antelación, algo que debe quedar acreditado en un sello detrás de la placa. Esto es muy común cuando se celebran procesiones o se solicita un espacio para el rodaje de una película.

¿Para qué sirve poner los intermitentes en doble fila?

Para nada. Es una de las costumbres más comunes entre los conductores, que piensan que por poner las luces de emergencia pueden aparcar de forma momentánea en doble fila, obstaculizando un carril de circulación. Las multas por este motivo son muy habituales y alcanzan los 200 euros.

Bicicletas circulando por la avenida de la Constitución - R. DOBLADO

¿Qué supuestos están prohibidos para circular en bici?

La Policía Local de Sevilla tiene serios problemas con los usuarios de las bicicletas, ya que muchos desconocen el código de circulación, al no ser obligatorio ningún carné específico. Por ello, no son pocas las multas que se ponen por circular con auriculares, algo que está prohibido en cualquier tipo de vehículo, entre ellos éste. Tampoco pueden ir en contramano o saltarse un semáforo en rojo,ni usar el teléfono. Tienen la obligación de circular por carriles bici, en caso de que estén habilitados. Sólo pueden circular por las aceras si éstas tienen más de cinco metros de ancho. Respecto a las zonas peatonales, tienen restringido el horario, salvo que haya una zona delimitada especialmente para las bicis, como es el caso de la avenida de la Constitución. Respecto al uso del casco, es opcional para los mayores de 16 años. Para los menores de esta edad sí es obligatorio.

¿Pueden los monopatines o patines circular por la calzada?

Los monopatines no pero los patines sí. De hecho, los monopatines tampoco pueden circular por carriles bici. Respecto a los patinetes eléctricos, que han proliferado en los últimos años, existe un vacío legal importante. El delegado de Movilidad, Juan Carlos Cabrera, explicó que están limitados por la ordenanza. Deben contar con un permiso de movilidad y no pueden superar los 250 vatios de potencia. Asimismo, deben circular por los mismos espacios que las bicicletas: por el carril bici, si lo hubiera, a una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora; y, si no, en zonas y espacios abiertos donde marca la prioridad el peatón. Sin embargo, la normativa deja demasiadas lagunas a día de hoy.

¿Puede una persona denunciar una infracción de tráfico?

Sí, cualquier persona puede presentar una denuncia. Aunque, al contrario que ocurre con los agentes de Policía, la palabra del denunciante tiene la misma validez que la del denunciado. Por ello, debe facilitar el nombre, el DNI, y el domicilio y aportar una prueba como una foto. En el caso de los agentes, prevalece su autoridad frente a la del infractor, por lo que no tienen por qué aportar pruebas.

¿Puede un operario de Aussa denunciar una infracción de tráfico?

Sí, como cualquier persona, pero no tiene más autoridad por ello. Se han dado caso de vigilantes de la zona azul que multan otras infracciones que no son las del aparcamiento en la zona regulada. Para ello hay que cumplir los mismos requisitos que el resto de los ciudadanos. Sin embargo, en este caso es habitual que, en vez de su dirección particular, den la de la empresa Aussa. La Policía Local, por su parte, también puede denunciar a vehículos que están estacionados en la zona azul sin el tique correspondiente.