Universidad de Sevilla La mitad de los egresados de la Universidad de Sevilla gana menos de mil euros La encuesta elaborada por la propia institución revela que el empleo está creciendo y que los salarios más altos los tienen los jóvenes procedentes Ciencias de la Salud

Casi el 50 por ciento de los egresados de grados la Universidad de Sevilla gana menos de 1.000 euros y el 80 por ciento menos de 1.500 euros. Es uno de las principales conclusiones del «Informe laboratorio ocupacional 2018», una encuesta elaborada anualmente por la Hispalense. Según el estudio, el empleo está experimentando un crecimiento positivo en los últimos años entre los egresados de la US.

Según ese estudio, una encuesta realizada el pasado diciembre a más de 3.000 egresados de la Universidad de Sevilla año y medio después de su salida de las aulas, poco más del 24 por ciento tenía un sueldo de menos de 600 euros. Luego había otro 25 por ciento que tenía un sueldo entre 601 y 999 euros y un 31,5 por ciento cuyo salario estaba entre 1.000 y 1.500 euros.

Por contra, había muy pocos con salarios más altos. No llega al 20 por ciento los que superan los 1.500 euros. Sólo un 14, 5 por ciento ganaba entre 1..501 y 2.000 euros y un 2,45 por ciento en la franja entre 2.001 y 2.500 euros. El sueldo por encima de esa cantidad sólo lo ganaba un 1,58 por ciento.

En cualquier caso, según la US, el porcentaje de entre 1.501 y 2.000 euros es significativamente superior en el curso 2015-2016 en comparación con todos los cursos anteriores.

Por ramas de conocimiento, son los egresados de Ciencias de la Salud los que tienen salarios más altos. Ya que más del 50 por ciento superan los 2.500 euros de sueldo.

Los del máster

La situación varía algo cuando se habla de egresados de los master. En ese caso, casi el 78 por ciento tiene salarios por encima de los 1.500 euros. Hay un 20 por ciento que tenía salarios por debajo de los 600 euros, más de un 24 por ciento ganaba entre 601 y 999 euros y un 33 por ciento entre 1.001 y 1.500 euros. Algo más del 15 por ciento está entre 1.501 euros y 2.000 euros, un 4 por ciento entre 2.001 y 2.500 euros y sólo un 2,3 por ciento supera los 2.501 euros.

Se trata, además, de datos que, según la US, no suponen mucha variación con respecto a años anteriores y que ponen de manifiesto que el mayor nivel de salarios se produce en determinadas ramas de actividad en los niveles formativos superiores y en los hombres. De hecho, todas las magnitudes suben entre los egresados de los máster y de los doctorados. Además, en cuanto a las diferencias por género, la encuesta señala que los hombres ocupan en mayor medida los intérvalos salariales superiores a 1.000 euros.

La encuesta revela también otros interesantes datos sobre la situación de los egresados cuando se incorporan al mercado laboral. En cuanto a la tasa de actividad concluye que es la rama de Ciencias de la Salud la que presenta una mayor tasa de población activa. De hecho, el 86,5 por ciento de los egresados de grados de Ciencias de la Salud estaba activo, seguido del 85,17 por ciento de los egresados de Ciencias Sociales y Jurídicas.

El 78,77 por ciento de los egresados de Ingeniería y Arquitectura estaba activo , el 74 por ciento de los egresados de ciencias y el 60 por ciento de los egresados de Arte y Humanidades. Eso supone que son los egresados de esas últimas ramas los que tienen una mayor tasa de inactividad que, en ese caso, está casi en el 40 por ciento.

El informe concluye que la tasa de actividad en el conjunto de la US se ha mantenido en torno al 85 por ciento los cinco últimos cursos. No obstante las de los cursos 2011-12 y 2012-13 (84,27 por ciento y 84,90 por ciento), que no la del 2013-14, son significativamente inferiores a las del curso 2015-16 (86,00 por ciento).