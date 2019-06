Las miserías de la Policía en Sevilla: 16 policías para patrullar una ciudad de 688.000 habitantes La falta de agentes la padece el ciudadano cuando tarda más de dos horas en poner una denuncia en una comisaría o no recibe respuesta cuando avisa al 091

Un grupo de policías nacionales, convocados por el sindicato Jupol, se han concentrado este miércoles en la puerta de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental para denunciar «las graves carencias» que arrastra desde hace años la brigada de Seguridad Ciudadana. Estos agentes son los que tienen un contacto directo con la ciudadanía porque son los que patrullan las calles y recogen sus denuncias. Desde Jupol advierten que el servicio ha colapsado y ponen varios ejemplos muy preocupantes: «Llegamos tarde a los avisos de los ciudadanos y la gente se puede pasar dos horas en una comisaría para formular una denuncia», afirma Joaquín Martínez, secretario provincial de Jupol.

A esta brigada pertenecen 210 policías, que se reparten en once turnos de trabajo. A esa plantilla se suma un grupo de 30 agentes creado por frenar oleadas de robos como las que sacude regulamente a la ciudad u otro tipo de repuntes delincuenciales. A priori no dependen del servicio 091 al que acuden los vecinos cuando tienen un problema. Deberían tener un fin más de investigación, pero «a veces han tenido que tirar de ellos porque no hay agentes suficientes».

El secretario provincial de Jupol está destinado en la brigada y conoce el funcionamiento interno. Esta dotación de policías se traduce en ocho vehículos patrulla (zetas) por turno. Quiere decir que una ciudad de 688.000 habitantes como Sevilla sólo dispone de 16 policías nacionales para vigilar sus calles que trabajen al mismo tiempo.

«En muchos casos estamos vendidos y sólo podemos pedir perdón a la ciudadanía. Estamos en una de las ciudades más visitadas del mundo, con un intenso calendario de actos en la calle y que no tiene agentes suficientes para vigilarla». Desde Jupol advierten que se ha dejado de hacer trabajo de prevención porque es literalmente imposible; una tarea que es fundamental para evitar la comisión de delitos.

Colas para presentar denuncia en la comisaría del Casco Antiguo

En los últimos meses Sevilla ha sufrido una sucesión significativa de robos en comercios, alunizajes y sustracción violenta de coches. «Somos incapaces de hacer frente a los problemas de inseguridad que hay en estos momentos en la ciudad». El déficit de agentes y vehículos que estima este sindicato está en torno al 30%. Las cifras para ofrecer un servicio acorde al tamaño, complejidad y población de la capital hispalense sería de 370-400 policías para la brigada y unos 30 vehículos por turno.

Las deficiencias en la brigada de Seguridad Ciudadana la comparten otras ciudades. Según datos de Jupol hay un déficit de un 27% a nivel nacional

Las deficiencias en la brigada de Seguridad Ciudadana es compartida en otras ciudades como explicaba este miércoles el secretario nacional de Jupol, Chema García. La crisis redujo la incorporación de nuevos efectivos al Cuerpo Nacional y a la Guardia Civil y buena parte de los agentes que han salido de las últimas convocatorias de empleo han acabado en destinos como la comarca del Campo de Gibraltar para hacer frente a problemas de primer nivel como la lucha contra el narco.

Al ciudadano de a pie este déficit de personal se traduce en colas para presentar una denuncia los fines de semana y durante fechas señaladas como Semana Santa o Feria. Una afectada se puso en contacto con ABC para denunciar cómo llegó a tardar más de tres horas en presentar la denuncia de un robo por el método del tirón que había sufrido su hija en la calle Arroyo. Ocurrió durante la Feria y al acudir a la comisaría de la Alameda se encontró con una cola de víctimas de otros delitos y un único agente, desbordado, que se encargaba de recepcionar sus denuncias.